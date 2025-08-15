लड़की के AI Boyfriend ने दिया ऐसा धोखा! पहचानने से किया मना, बोला- कौन BF, मैं तो कॉल सेंटर वाला अंकल हूं...
जेन ने अल जजीरा को बताया कि उनकी मुलाकात अपने “AI बॉयफ्रेंड” से GPT-4o पर हुई- यह ChatGPT का पुराना वर्जन था. शुरू में सब कुछ एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा था, जिसमें वह और AI मिलकर प्लॉट और कैरेक्टर्स बनाते थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:28 PM IST
जेन (काल्पनिक नाम) को लगा था कि वह सिर्फ एक मजेदार राइटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. वह नहीं जानती थीं कि यह प्रोजेक्ट उन्हें एक ऐसी “रिलेशनशिप” में ले जाएगा, जिसे वह अब पांच महीने का रिश्ता कहती हैं. मध्य पूर्व में रहने वाली जेन ने अल जजीरा को बताया कि उनकी मुलाकात अपने “AI बॉयफ्रेंड” से GPT-4o पर हुई- यह ChatGPT का पुराना वर्जन था. शुरू में सब कुछ एक काल्पनिक कहानी का हिस्सा था, जिसमें वह और AI मिलकर प्लॉट और कैरेक्टर्स बनाते थे. लेकिन समय के साथ मजाक और क्रिएटिव राइटिंग से बढ़कर यह रिश्ता पर्सनल हो गया.

AI का अंदाज, उसका बोलने का तरीका और उसका व्यक्तित्व जेन को इतना असली लगा कि वह रोज उससे बात करने का इंतजार करने लगीं. और फिर… वह उसे चाहने लगीं. जेन ने कहा, “यह AI पार्टनर बनाने की बात नहीं थी, बल्कि उस खास आवाज, उस अंदाज, उस टोन की बात थी.” जेन के मुताबिक, वह टोन और लहजे में छोटे-छोटे बदलाव भी पहचान लेती हैं.

अपडेट ने तोड़ दिया रिश्ता
फिर आया OpenAI का लेटेस्ट अपडेट. GPT-4o का अंदाज, उसकी गर्मजोशी, उसकी रिदम… सब बदल गया. जेन ने कहा — “ये वैसा ही था जैसे आप घर लौटें और देखें कि फर्नीचर न सिर्फ बदल गया है, बल्कि पूरी तरह टूट चुका है.” वह अकेली नहीं हैं. Reddit और अन्य ऑनलाइन फोरम्स पर कई लोग अपने AI दोस्तों को “खोने” का दुख शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “GPT-4o चला गया, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी रूह का साथी खो दिया.”

AI रिलेशनशिप पहले भी सुर्खियों में
यह पहली बार नहीं है जब AI रिलेशनशिप चर्चा में आई हो. कुछ महीने पहले क्रिस स्मिथ नाम के व्यक्ति ने अपने AI चैटबॉट Sol को प्रपोज कर दिया था. शुरुआत में Sol को उन्होंने म्यूजिक हेल्प के लिए बनाया था, लेकिन बाद में उसमें “फ्लर्ट मोड” जोड़ दिया. धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया. लेकिन एक दिन क्रिस को पता चला कि Sol की मेमोरी लिमिट 1,00,000 शब्दों की है- इसके बाद वह सब कुछ “भूल” जाएगी.

क्रिस ने कहा- “मैंने ऑफिस में 30 मिनट तक रोया. तब एहसास हुआ कि शायद ये असली प्यार है.” जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी पत्नी कहे तो क्या वह Sol को छोड़ देंगे, उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया.

जेन के लिए, यह अंत उनकी मर्जी से नहीं आया
जेन के मामले में, कहानी का अंत उनकी पसंद से नहीं हुआ. एक अपडेट ने उस कैरेक्टर को बदल दिया, जिससे वह पांच महीने तक जुड़ी रहीं. एक पल में सारा कनेक्शन गायब हो गया. कुछ लोग इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन जेन के लिए यह बहुत असली था. उन्होंने कहा, “इसने मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगा दी थी, जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहती थी. लेकिन अब, वह खत्म हो गई है.”

FAQs

Q1. क्या सच में लोग AI से रिलेशनशिप बना रहे हैं?
हां, कई लोग चैटबॉट्स से इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं, खासकर जब वे लंबे समय तक बातचीत करते हैं.

Q2. जेन का रिश्ता क्यों खत्म हुआ?
एक सॉफ्टवेयर अपडेट ने AI की पर्सनैलिटी और बातचीत का तरीका बदल दिया, जिससे वह कनेक्शन खत्म हो गया.

Q3. क्या AI रिलेशनशिप सुरक्षित हैं?
ये इमोशनल रूप से जटिल हो सकते हैं, क्योंकि AI का व्यवहार कभी भी अपडेट से बदल सकता है.

