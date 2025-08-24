ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow12894585
Hindi Newsटेक

ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

OpenAI के ChatGPT का इस्तेमाल आजकल आम जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी किया जा रहा है. हालांकि, ऐसे में अब ChatGPT पर आरोप लगने लगे है कि यह Google से जानकारी लेकर इंफोर्मेशन देता है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

2022 के आखिर में जब OpenAI ने अपना ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया तो इसके बाद से ही Google सर्च इंजन की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा. गूगल को डर सताने लगा कि कहीं उसका सर्च बिजनेस AI की वजह से नुकसान में न चला जाए. ये डर तब और बढ़ गया जब पिछले साल ChatGPT में भी सर्च करने की सुविधा जोड़ दी गई. जबकि Microsoft का Bing और Perplexity जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पहले से ही ये फीचर दे रहे थे.

ChatGPT की सर्च करने की क्षमता इतनी शानदार बताई जाती है कि इसके CEO Sam Altman ने हाल ही में द वर्ज के साथ बातचीत में बताया कि वो अब गूगल सर्च का इस्तेमाल ही नहीं करते. ऑल्टमैन ने इसे लेकर कहा, 'मैं सचमुच आपको यह नहीं बता सकता कि मैंने आखिरी बार गूगल सर्च कब किया.'

OpenAI ऐसे निकाल रहा डेटा?
द इनफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI ने गूगल सर्च से जानकारी लेकर इस्तेमाल की है, ताकि ChatGPT ताजा खबरों, खेल और शेयर बाजार जैसे टॉपिक्स पर तुरंत जवाब दे सके. इन मामलों में इसके अपने AI टूल्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसे Google की मदद लेनी पड़ी. खबरों की मानें तो OpenAI कथित तौर पर SerpApi के जरिए डेटा निकालने का काम कर रहा है. ये एक पेड टूल है जो डेवलपर्स को सर्च इंजन से रियल टाइम डेटा निकालने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कहीं पैसे न डुबा दे Refurbished Smartpone! जानिए इसे खरीदना कितना सही

कई टेक कंपनियां करती हैं SerpApi का इस्तेमाल
OpenAI के अलावा SerpApi का इस्तेमाल कई बड़ी टेक कंपनियां भी करती हैं, जैसे Meta, Apple और Perplexity. इससे पहले SerpApi ने अपनी वेबसाइट पर बताया था कि OpenAI का नाम ऑफिशियली भी दिखाया था, हालांकि, अब इस नाम का जिक्र हटा लिया गया है.

पहले भी हुआ था खुलासा
द इनफॉर्मेशन की रिपोर्ट से पहले, गूगल के एक पूर्व इंजीनियर अभिषेक अय्यर ने भी दिखाया था कि ChatGPT रियल-टाइम सवालों के जवाब देने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करता है. अय्यर ने कुछ फर्जी वेब पेज बनाए, जो सिर्फ गूगल के इंडेक्स में दिखाई दिए. बाद में जब उन्होंने ChatGPT से उन पेजों की जानकारी मांग तो चैटबॉट उस जानकारी तक पहुंच पाया.

Elon Musk के Grok 2.5 मॉडल का अब हर कोई करेगा इस्तेमाल, Grok 3 का टाइम भी आया सामने

ChatGPT ने किया था Google से संपर्क
OpenAI ने पहले बताया था कि ChatGPT की सर्च सुविधा उसके अपने वेब क्रॉलर Bing से मिले डेटा और कुछ न्यूज वेबसाइटों से किए गए समझौते पर आधारित है, लेकिन पिछले साल Google के एंटी-ट्रस्ट केस के दौरान ChatGPT के प्रमुख निक टर्ले ने स्वीकार किया था कि कंपनी ने गूगल से इसके सर्च इंडेक्स के लिए संपर्क किया था, लेकिन गूगल ने उस अपील को ठुकरा दिया था. टर्ले ने ये भी माना था कि Microsoft के सर्च रिजल्ट्स में कई बार क्वालिटी की दिक्कतें आती थीं और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए काम चलाने वाला तरीका था, कोई लंबी अवधि का हल नहीं. टर्ले ने पिछले साल कहा था, 'गूगल के इंडेक्स के पीछे के डेटा, कंटेंट या सिग्नल्स तक पहुंच होने से हमारे अपने इंडेक्स के विकास में तेजी आएगी.'

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

ChatGPTgoogle

Trending news

भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
;