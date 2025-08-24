ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

2022 के आखिर में जब OpenAI ने अपना ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया तो इसके बाद से ही Google सर्च इंजन की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा. गूगल को डर सताने लगा कि कहीं उसका सर्च बिजनेस AI की वजह से नुकसान में न चला जाए. ये डर तब और बढ़ गया जब पिछले साल ChatGPT में भी सर्च करने की सुविधा जोड़ दी गई. जबकि Microsoft का Bing और Perplexity जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पहले से ही ये फीचर दे रहे थे.

ChatGPT की सर्च करने की क्षमता इतनी शानदार बताई जाती है कि इसके CEO Sam Altman ने हाल ही में द वर्ज के साथ बातचीत में बताया कि वो अब गूगल सर्च का इस्तेमाल ही नहीं करते. ऑल्टमैन ने इसे लेकर कहा, 'मैं सचमुच आपको यह नहीं बता सकता कि मैंने आखिरी बार गूगल सर्च कब किया.'

OpenAI ऐसे निकाल रहा डेटा?

द इनफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI ने गूगल सर्च से जानकारी लेकर इस्तेमाल की है, ताकि ChatGPT ताजा खबरों, खेल और शेयर बाजार जैसे टॉपिक्स पर तुरंत जवाब दे सके. इन मामलों में इसके अपने AI टूल्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसे Google की मदद लेनी पड़ी. खबरों की मानें तो OpenAI कथित तौर पर SerpApi के जरिए डेटा निकालने का काम कर रहा है. ये एक पेड टूल है जो डेवलपर्स को सर्च इंजन से रियल टाइम डेटा निकालने में मदद करता है.

कई टेक कंपनियां करती हैं SerpApi का इस्तेमाल

OpenAI के अलावा SerpApi का इस्तेमाल कई बड़ी टेक कंपनियां भी करती हैं, जैसे Meta, Apple और Perplexity. इससे पहले SerpApi ने अपनी वेबसाइट पर बताया था कि OpenAI का नाम ऑफिशियली भी दिखाया था, हालांकि, अब इस नाम का जिक्र हटा लिया गया है.

पहले भी हुआ था खुलासा

द इनफॉर्मेशन की रिपोर्ट से पहले, गूगल के एक पूर्व इंजीनियर अभिषेक अय्यर ने भी दिखाया था कि ChatGPT रियल-टाइम सवालों के जवाब देने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करता है. अय्यर ने कुछ फर्जी वेब पेज बनाए, जो सिर्फ गूगल के इंडेक्स में दिखाई दिए. बाद में जब उन्होंने ChatGPT से उन पेजों की जानकारी मांग तो चैटबॉट उस जानकारी तक पहुंच पाया.

ChatGPT ने किया था Google से संपर्क

OpenAI ने पहले बताया था कि ChatGPT की सर्च सुविधा उसके अपने वेब क्रॉलर Bing से मिले डेटा और कुछ न्यूज वेबसाइटों से किए गए समझौते पर आधारित है, लेकिन पिछले साल Google के एंटी-ट्रस्ट केस के दौरान ChatGPT के प्रमुख निक टर्ले ने स्वीकार किया था कि कंपनी ने गूगल से इसके सर्च इंडेक्स के लिए संपर्क किया था, लेकिन गूगल ने उस अपील को ठुकरा दिया था. टर्ले ने ये भी माना था कि Microsoft के सर्च रिजल्ट्स में कई बार क्वालिटी की दिक्कतें आती थीं और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए काम चलाने वाला तरीका था, कोई लंबी अवधि का हल नहीं. टर्ले ने पिछले साल कहा था, 'गूगल के इंडेक्स के पीछे के डेटा, कंटेंट या सिग्नल्स तक पहुंच होने से हमारे अपने इंडेक्स के विकास में तेजी आएगी.'