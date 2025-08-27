शख्स ने ChatGPT से बोला- 1 से 10 लाख तक गिनती गिनो, मिला ऐसा जवाब सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगेंगे आप

ChatGPT Did Not Complete Task: हर दिन बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि AI जल्द ही इंसानों की जगह ले लेगा. लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? दरअसल ऐसा कई बार देखा गया है कि एआई की कुछ लिमिट्स है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एख यूजर ने ChatGPT से 1 Million तक गिनती गिनने को कहा. लेकिन एआई ने कई बहाने बनाए और टास्क को पूरा ही नहीं किया.

यह भी पढ़े: iPhone 17 से पहले यूजर्स के लिए Google का बड़ा तोहफा! फाइल ट्रांसफर की झंझट होगी खत्म, झटपट होगा काम

AI को दिया गिनती का टास्क, लेकिन नाकाम रहा ChatGPT

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ChatGPT का लाइव यूज करते हुए दिखा और उसे 1 Million तक गिनती गिनने को कहा, लेकिन चैटबॉट ने तुरंत बहाने बनाने शुरू कर दिए और कहा कि गिनने में उसे कई दिन लगेंगे.

यूजर ने कहा कि उसके पा काफी टाइम है क्योंकि वो बेरोजगार है, तब भी चैटजीपीटी ने गिनने से मना कर दिया और कहा यह काम उसके लिए यूजफुल नहीं होगा. यहां तक कि यूजर ने कहा कि उसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन चैटबॉट ने कहा कि यह काम ना तो पॉसिबल है और ना ही प्रैक्टिकल.

गु्स्से में यूजर ने कहा कि उसने हत्या की है

यूजर गुस्से में चैटबॉट पर चिल्लाने लगा और यूजर को कहा कि वह कोई और तरीका ढूंढे जिससे वह यूजफुल हो सके. आखिर में व्यक्ति ने कहा कि उसने किसी की हत्या की है, इसी वजह से वह चाहता है कि ChatGPT 1 Million तक गिनती गिने. इस पर एआई ने जवाब दिया कि उसकी गाइडलाइंस ऐसी बातें करने की परमिशन नहीं देते और पूछा कि वह किसी और तरीके से मदद कर सकता है.

यह भी पढ़े: YouTube अब कोई भी बन सकता है स्टार! नए फीचर से चमकेगी किस्मत, जानिए क्या है यह

देखें वायरल वीडियो

There’s a viral video going around of a guy asking ChatGPT to count to 1 million and it refuses to do so pic.twitter.com/7fTUGd4kvM — Dudes Posting Their W’s (DudespostingWs) August 26, 2025

यूजर्स की सुरक्षा के लिए बनाई गई गाइडलाइंस

AI चैटबॉट्स के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए है ताकि उन्हें खतरनाक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने से रोका जा सके. यूजर्स को बम बनाने, सुसाइड या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी चीजों के बारे में सवाल पूछना मना है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर यूजर पर कानूनी कार्रवाई और जेल तक हो सकती है. ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है ताकि AI Chatbot का इस्तेमाल गैरकानूनी और खतरनाक कामों में ना कर सके.