ChatGPT Vs Grok: दोनों AI के बीच हुई शतरंज की बाजी, जानिए कौन जीता- Elon Musk या Sam Altman

ChatGPT Vs Grok Chess Match: OpenAI के o3 मॉडल ने Elon Musk की कंपनी xAI के Grok 4 को हराकर एक बड़ा खिताब जीता है. यह मुकाबला Kaggle द्वारा आयोजित एक खास टूर्नामेंट में हुआ, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कौन सा एआई मॉडल शतरंज खेलने में सबसे ताकतवर है. इस टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि इसमें खास शतरंज इंजन नहीं, बल्कि बड़े भाषा मॉडल्स (Large Language Models) ने हिस्सा लिया, जो सामान्य कामों के लिए बनाए जाते हैं.

कौन-कौन थे मुकाबले में

यह टूर्नामेंट तीन दिनों तक चला और इसमें आठ बड़े एआई सिस्टम उतरे. इनमें OpenAI, xAI, Google, Anthropic के साथ-साथ चीन के डेवलपर्स DeepSeek और Moonshot AI भी शामिल थे.BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, Google का Gemini मॉडल तीसरे स्थान पर रहा, जिसने एक और OpenAI एंट्री को हराया.

शुरुआत में Grok 4 का दबदबा

टूर्नामेंट की शुरुआत में Grok 4 ने शानदार प्रदर्शन किया. ऐसा लग रहा था कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा. लेकिन फाइनल में कहानी बदल गई. खबरों के मुताबिक, Grok 4 ने फाइनल में कई बड़ी गलतियाँ कीं — खासकर कई बार अपनी क्वीन खोना- जबकि OpenAI का o3 मॉडल शांत और स्थिर खेल दिखाता रहा.

विशेषज्ञों की राय

Chess.com के लेखक Pedro Pinhata ने कहा, “सेमीफाइनल तक लगता था कि Grok 4 को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फाइनल में उसका खेल पहचान में ही नहीं आया.” लाइव कमेंट्री कर रहे शतरंज ग्रैंडमास्टर Hikaru Nakamura ने भी कहा, “Grok ने बहुत सारी गलतियाँ कीं, लेकिन OpenAI ने नहीं.”

Elon Musk का बयान

Elon Musk ने हार को ज्यादा महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा कि Grok की शुरुआती जीतें बस एक “साइड इफ़ेक्ट” थीं, क्योंकि xAI ने शतरंज पर ज्यादा मेहनत ही नहीं की.

इसके बावजूद, यह हार Musk और OpenAI के CEO Sam Altman के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को और दिलचस्प बना देती है. दोनों कभी OpenAI के सह-संस्थापक थे और अब अलग-अलग एआई कंपनियाँ चला रहे हैं.

एआई और शतरंज का पुराना रिश्ता

शतरंज को हमेशा से एआई की क्षमता परखने का एक बेहतरीन तरीका माना गया है. यह न केवल तर्कशक्ति बल्कि रणनीतिक सोच और बदलती परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता की भी परीक्षा लेता है. पहले भी कई ऐतिहासिक पल आए हैं- जैसे DeepMind का AlphaGo, जिसने मानव गो चैंपियन को हराया था. उस जीत के बाद दक्षिण कोरियाई गो मास्टर Lee Se-dol ने कहा था, “ऐसा एक अस्तित्व है जिसे हराया नहीं जा सकता.”

भविष्य की तस्वीर

यह मुकाबला दिखाता है कि बड़े भाषा मॉडल अब केवल टेक्स्ट समझने या लिखने तक सीमित नहीं हैं. वे जटिल रणनीतिक खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि सामान्य भाषा मॉडल और पारंपरिक शतरंज इंजन के बीच अभी भी फर्क है, क्योंकि इंजन वर्षों से खासतौर पर शतरंज के लिए बनाए जाते हैं.

FAQs

Q1: यह टूर्नामेंट किसने आयोजित किया था?

A: Kaggle ने यह एआई शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया था.

Q2: इसमें कितने मॉडल्स ने हिस्सा लिया?

A: कुल आठ एआई मॉडल्स ने हिस्सा लिया.

Q3: Grok 4 फाइनल में क्यों हारा?

A: Grok 4 ने फाइनल में कई बार क्वीन खो दी और रणनीतिक गलतियाँ कीं.

Q4: क्या o3 हमेशा सबसे अच्छा रहेगा?

A: यह एक टूर्नामेंट का नतीजा है, अलग परिस्थितियों में परिणाम बदल सकते हैं.