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सस्ते स्मार्टफोन्स पर टूटेगा महंगाई का पहाड़! 2028 तक नहीं थमेगी कीमतों में बढ़ोतरी, नई रिपोर्ट में खुलासा

मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत के कारण स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ रही हैं. इसका सबसे बड़ा असर सस्ते मोबाइल पर पड़ सकता है. IDC ने 2028 तक कीमतें ऊंची रहने का अनुमान जताया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 29, 2026, 05:58 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:58 AM IST
सस्ते स्मार्टफोन्स पर टूटेगा महंगाई का पहाड़! 2028 तक नहीं थमेगी कीमतों में बढ़ोतरी, नई रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: 2028 तक नहीं सस्ते होंगे फोन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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