/सस्ते स्मार्टफोन्स पर टूटेगा महंगाई का पहाड़! 2028 तक नहीं थमेगी कीमतों में बढ़ोतरी, नई रिपोर्ट में खुलासा

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं या सस्ते फोन के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बड़ा झटका लग सकता है. दुनिया भर में मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत ने स्मार्टफोन मार्केट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है! रिसर्च एजेंसी IDC की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चिप संकट अगले कुछ महीनों में खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि 2028 तक ग्राहकों को महंगे फोन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.
मेमोरी संकट के कारण स्मार्टफोन मार्केट के लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है. एक ओर स्मार्टफोन की सेल में गिरावट आने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है. इसका सीधा असर नए स्मार्टफोन की कीमतों और खासकर सस्ते फोन के मार्केट पर पड़ सकता है. ऐसे में आने वाले समय में ग्राहकों को कम बजट वाले स्मार्टफोन के कम ऑप्शन मिल सकते हैं और नए फोन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
इंडस्ट्री की नई रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियां बढ़ती लागत और घटती सेल के बीच अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलाव कर रही हैं. मेमोरी की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं और इनकी कीमतों में कम से कम 2028 तक बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है. इसका सबसे ज्यादा असर एंट्री लेवल और कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर पड़ सकता है.
IDC ने 2026 के ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट के अपने अनुमान को और कम कर दिया है. अब IDC को इस साल दुनियाभर में स्मार्टफोन शिपमेंट में सालाना आधार पर 16.7 फीसदी की गिरावट की उम्मीद है. इससे पहले यह अनुमान 13.9 फीसदी की गिरावट का था.
यानी करीब 20 करोड़ कम स्मार्टफोन मार्केट में पहुंच सकते हैं. साल की दूसरी छमाही में स्थिति और खराब होने की संभावना है, क्योंकि इसी दौरान मेमोरी की कमी का असर ज्यादा तेज हो सकता है.
कस्टमर्स के लिए चिंता फोन की कीमत को लेकर है. मेमोरी की कीमतें कम से कम साल 2028 तक बढ़ती रहने का अनुमान है. वहीं साल 2028 से स्मार्टफोन की औसत सेल कीमत में हर साल सिर्फ 1 से 2 फीसदी की गिरावट आने का अनुमान है. यानी अगले साल लॉन्च होने वाले कई स्मार्टफोन मौजूदा साल के मॉडल से ज्यादा महंगे हो सकते हैं.
इस संकट का सबसे ज्यादा कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर पड़ रहा है. 100 डॉलर यानी करीब 8,000 से 9,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. पिछले साल इस कैटेगरी में लगभग 17.3 करोड़ स्मार्टफोन की शिपमेंट हुई थी. लेकिन अब कंपनियां कम बजट वाले मॉडल कम कर रही हैं और ज्यादा महंगे स्मार्टफोन पर फोकस कर रही हैं.
कम कीमत वाले फोन में कंपनियों का मार्जिन पहले से ही कम होता है. ऐसे में मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती लागत से इन फोन को बनाना और बेचना कंपनियों के लिए मुश्किल हो रहा है. साल 2026 की दूसरी तिमाही में इस सेगमेंट में सालाना आधार पर लगभग 60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. साल की दूसरी छमाही में इसमें और तेज गिरावट आने की उम्मीद है.
उभरते बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. इन बाजारों में इस साल स्मार्टफोन शिपमेंट में 20 फीसदी से ज्यादा की गिरावट का अनुमान है. इससे मास मार्केट यानी आम ग्राहकों के लिए बनाए जाने वाले सस्ते स्मार्टफोन सेगमेंट पर दबाव और बढ़ सकता है.
प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट इस संकट के बीच ज्यादा मजबूत रह सकता है. इसका कारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मार्केट में लंबे समय के लिए बिना ब्याज वाले फाइनेंस ऑप्शनों का ज्यादा इस्तेमाल होना है. इससे ग्राहक महंगे फोन खरीदना जारी रख सकते हैं.
IDC के अनुसार अगले 18 महीने उन कंपनियों के लिए अहम होंगे जो ज्यादा लागत के साथ भी अपना बिजनेस चला सकती हैं. Apple, Samsung और Huawei जैसी कंपनियों के पास ज्यादा बड़े पैमाने पर बिजनेस करने की क्षमता और कीमत तय करने की ज्यादा ताकत है. वहीं दूसरी तरफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन पर ज्यादा निर्भर छोटी Android कंपनियों के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है. कुछ छोटी कंपनियां इस दबाव को झेल नहीं पाएं और मार्केट से बाहर भी हो सकती हैं.
IDC का अनुमान है कि जब 2028 में मेमोरी की सप्लाई सामान्य होगी, तब तक स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर काफी बदल चुकी होगी. मार्केट में बिकने वाले फोन की संख्या कम हो सकती है, लेकिन कुल मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है. यानी कम फोन बिकेंगे, लेकिन महंगे फोन की हिस्सेदारी बढ़ सकती है.
इस दौरान फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार एक मजबूत सेगमेंट बना रह सकता है. 2026 में फोल्डेबल फोन की शिपमेंट 12.6 फीसदी बढ़कर लगभग 2.29 करोड़ यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है. 2027 में यह आंकड़ा लगभग 2.7 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है. Apple के फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में आने की उम्मीद को भी इस ग्रोथ की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.