छोड़िए महंगा सिलेंडर... बिना LPG के बनेगा खाना! सिर्फ 7% इथेनॉल मिलाओ और पानी से बनाओ खाना, नितिन गडकरी भी हुए मुरीद

Ethanol Stove: मिडिल ईस्ट संकट और लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच अगर आपसे कोई कहे कि खाना पकाने का खर्च कर होने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद जवाब होगा नहीं. लेकिन अब ऐसा ही होने वाला है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा ही कुछ चौंकाने वला दावा किया है. नितिन गडकरी ने एक ऐसी स्वदेशी इथेनॉल स्टोव टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है, जो आने वाले समय में आपके किचन के खर्च को पूरी तरह से कम कर सकती है.

नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने इथेनॉल-आधारित स्टोव टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है. उनका दावा है कि इस तकनीक की मदद से कमर्शियल LPG सिलेंडर के मुकाबले काफी कम खर्च में खाना पकाने वाली आग पैदा की जा सकती है.

एथेनॉल से चलने वाले स्टोव, LPG की तुलना में ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसका कारण है कि गन्ने, मक्के और बायोगैस से बनने वाला एथेनॉल न तो जलने पर ज्यादा धुआं पैदा करता है और न ही इसके इस्तेमाल से बर्तन काले पड़ते हैं. इससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है और वातावरण भी साफ रहता है. संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क (UN CTCN) की रिपोर्ट में इस तकनीक को पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बताया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो यह न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मददगार होगा, बल्कि लोगों के ईंधन खर्च में भी राहत दे सकता है.

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पानी और एथेनॉल का अनोखा फॉर्मूला

नागपुर में नितिन गडकरी ने इस तकनीक को बेहद आसान शब्दों में समझाया. उन्होंने कहा कि अगर पानी में सिर्फ 7% एथेनॉल मिला दिया जाए, तो उससे स्टोव जैसी आग पैदा होती है. यह खाना पकाने वाली गैस से भी सस्ता पड़ता है और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है.

क्या है एथेनॉल चूल्हा?

एथेनॉल चूल्हे की खासियत है कि यह बिना धुएं, गंध और कालिख के LPG जैसी तेज आंच देता है. एथेनॉल स्टोव लिक्विड और जेल दोनों तरह के एथेनॉल ईंधन पर काम करता है. LPG से सस्ता होने के साथ-साथ यह सेहत और पर्यावरण के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.

एथेनॉल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो एथेनॉल स्टोव का सिस्टम बहुत ही आसान लेकिन असरदार है. यह गन्ने या मक्के जैसी फसलों से तैयार बायो गैस पर काम करती है. इसमें लिक्विड एथेनॉल को एक सुरक्षित टैंक में भरा जाता है, जो जलने से पहले भाप में बदल जाता है. यही भाप जलकर नीली और साफ लौ पैदा करता है, जिससे खाना पकाने के दौरान धुआं और प्रदूषण बहुत ही कम होता है, साथ ही खाना भी जल्दी पक जाता है.

सेफ है एथेनॉल स्टोव?

एथेनॉल स्टोव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्टोव में धुआं न के बराबर निकलता है, इससे पॉल्यूशन बहुत ही कम या न के बराबर होता है. साथ ही, इसमें गैस सिलेंडर की तरह लीकेज या विस्फोट का भी खतरा नहीं होता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एथेनॉल भी आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी और सही तरीके से करना जरूरी होता है.

LPG से सस्ता या महंगा?

अब बात करते हैं कि यह LPG से सस्ता या महंगा है? इसका जवाब है कि ज्यादातर शहरों में एथेनॉल LPG की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए यह एलपीजी की तुलना में सस्ता हो सकता है. एन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार सुपरब्लू एथेनॉल स्टोव सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल में 15 घंटे तक लगातार आंच दे सकता है. यह LPG चूल्हे से 5 गुना बेहतर है. हालांकि सभी शहरों में एथेनॉल के रेट अलग-अलग हैं.

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विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश

नितिन गडकरी का यह कदम भारत की जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के आयात पर निर्भरता को कम करने के उनके पुराने प्रयासों का ही हिस्सा है. बता दें कि भारत फिलहाल अपनी जरूरत का करीब 87% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है.

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