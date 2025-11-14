Advertisement
trendingNow13002208
Hindi Newsटेक

मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा हॉल!

Smart TV Offers: अगर आप कम दाम में बड़ा और स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो ये सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें. 32 इंच के स्मार्ट टीवी बेहद किफायती कीमत में Google TV सपोर्ट, शानदार पिक्चर क्वालिटी और मल्टिपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ मिलता है.  

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा हॉल!

32-Inch Smart TV Deal: अगर आप कम कीमत में बड़ा और फ्रेमलेस स्क्रीन डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Realme का एक बड़ा टीवी मॉडल 60% की भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है. Realme TechLife QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition की कीमत अब ₹10,000 से भी कम रह गई है, जो इस सेगमेंट में एक जबरदस्त डील है.

Realme Smart TV पर भारी छूट
रियलमी का यह मॉडल तगड़ी छूट के बाद ₹9,999 में उपलब्ध है. यह इसकी लॉन्च कीमत से करीब 60% कम है, जो इसे बेहद सस्ता बनाता है. ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक का एक्स्ट्रा फायदा भी दिया जा रहा है, जिससे इस टीवी की कीमत और कम हो जाएगी. साथ ही अगर आप पुराना टीवी एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹2,000 तक की छूट मिल सकती है. हालांकि ग्राहक बैंक कैशबैक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का ही लाभ उठा सकते हैं.

Realme QLED TV के शानदार स्पेसिफिकेशंस
यह नया मॉडल इसी साल लॉन्च हुआ है और इसमें बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन के साथ 32 इंच का QLED HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. इस टीवी में रिफ्रेश रेट 60Hz है. यह स्मार्ट टीवी Dolby Audio सपोर्ट करता है और इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 26W की है. Dolby Atmos सपोर्ट के साथ इसका ऑडियो एक्सपीरियंस शानदार है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें 1GB रैम के साथ 8GB स्टोरेज मिलता है. यह लेटेस्ट Google TV 5.0 सॉफ्टवेयर पर चलता है, जिसका मतलब है कि इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है, जहां से आप ढेरों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. इस टीवी में सबसे खास बात यह है कि इसमें तीन HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा, LAN, RF, AV, ऑप्टिकल, हेडफोन और दो USB पोर्ट्स भी इसका हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: Google बताएगा सबसे ज्यादा कौन-सा ऐप पी रहा बैटरी, बार-बार नहीं चार्ज करना पड़ेगा फोन

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Smart TV Under 10000Flipkart

Trending news

बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: J&K की इस सीट से भाजपा आगे, तरन तारन से भी AAP निकली आगे; देखिए पल-पल के अपडेट्स
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: J&K की इस सीट से भाजपा आगे, तरन तारन से भी AAP निकली आगे; देखिए पल-पल के अपडेट्स
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?