मात्र ₹9,999 में 32 इंच स्मार्ट टीवी, मिल रही 60% की तगड़ी छूट, घर बन जाएगा सिनेमा हॉल!

32-Inch Smart TV Deal: अगर आप कम कीमत में बड़ा और फ्रेमलेस स्क्रीन डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Realme का एक बड़ा टीवी मॉडल 60% की भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है. Realme TechLife QLED HD Ready Smart Google TV 2025 Edition की कीमत अब ₹10,000 से भी कम रह गई है, जो इस सेगमेंट में एक जबरदस्त डील है.

Realme Smart TV पर भारी छूट

रियलमी का यह मॉडल तगड़ी छूट के बाद ₹9,999 में उपलब्ध है. यह इसकी लॉन्च कीमत से करीब 60% कम है, जो इसे बेहद सस्ता बनाता है. ग्राहकों को चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 5% कैशबैक का एक्स्ट्रा फायदा भी दिया जा रहा है, जिससे इस टीवी की कीमत और कम हो जाएगी. साथ ही अगर आप पुराना टीवी एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹2,000 तक की छूट मिल सकती है. हालांकि ग्राहक बैंक कैशबैक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का ही लाभ उठा सकते हैं.

Realme QLED TV के शानदार स्पेसिफिकेशंस

यह नया मॉडल इसी साल लॉन्च हुआ है और इसमें बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. टीवी में फ्रेमलेस डिजाइन के साथ 32 इंच का QLED HD Ready डिस्प्ले दिया गया है. इस टीवी में रिफ्रेश रेट 60Hz है. यह स्मार्ट टीवी Dolby Audio सपोर्ट करता है और इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 26W की है. Dolby Atmos सपोर्ट के साथ इसका ऑडियो एक्सपीरियंस शानदार है.

इसमें 1GB रैम के साथ 8GB स्टोरेज मिलता है. यह लेटेस्ट Google TV 5.0 सॉफ्टवेयर पर चलता है, जिसका मतलब है कि इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलता है, जहां से आप ढेरों ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. इस टीवी में सबसे खास बात यह है कि इसमें तीन HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, जिससे आप एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा, LAN, RF, AV, ऑप्टिकल, हेडफोन और दो USB पोर्ट्स भी इसका हिस्सा हैं.

