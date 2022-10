Netflix ने लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan! जानिए कितनी होगी कीमत, कैसे कर सकेंगे यूज

Netflix Basic with Ads Plan: आज के दौर में हमारे हर काम और हमारे मनोरंजन, सभी के लिये ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं. मनोरंजन की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे और उनमें नेटफ्लिक्स (Netflix) का नाम न लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ता है. अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करना चाहते हैं लेकिन प्लान महंगा लग रहा है तो आपको बता दने कि इस ओटीटी ऐप ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो कंपनी का अबतक का सबसे सस्ता प्लान है. आइए इस प्लान की कीमत (Netflix Basic with Ads Plan Price), फीचर्स (Netflix Basic with Ads Plan Features) और उपलब्धता (Netflix Basic with Ads Plan Availability) के बारे में जानते हैं..

Netflix ने लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेटफ्लिक्स के जिस ऐड्स वाले प्लान की काफी समय से चर्चा हो रही थी, उसे आखिरकार लॉन्च किया जा चुका है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेटफ्लिक्स ने Netflix Basic with Ads Plan जारी कर दिया है जिसमें यूजर्स को रेग्युलर प्लान्स से कम कीमत चुकानी होगी लेकिन इस प्लान में ऐड्स देखने पड़ेंगे.

इन देशों में लॉन्च हुआ Netflix Basic with Ads Plan

बता दें कि इस प्लान, Netflix Basic with Ads Plan को 3 नवंबर, 2022 से अमेरिका में लॉन्च कर दिया जाएगा. यूएस के अलावा, आने वाले समय में ये प्लान ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ़्रांस, गेमनी, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, स्पेन और यूके में लॉन्च होगा. फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया है कि भारत में इस प्लान को कब जारी किया जाएगा.

जानिए Netflix के नए प्लान की कीमत

जैसा कि हमने बताया, Netflix Basic with Ads Plan को सबसे पहले अमेरिका में, 3 नवंबर, 2022 से लॉन्च कर दिया जाएगा. इस ऐड-सपोर्टेड प्लान की कीमत लगभग $9.99 होगी. बता दें कि यूएस में स्टैंडर्ड प्लान की कीमत $15,49 और प्रीमियम प्लान की कीमत $19.99 के आसपास होती है. इस हिसाब से ये ऐड्स वाला प्लान काफी सस्ता है.

Netflix Basic with Ads Plan के फीचर्स

नेटफ्लिक्स ने यह जानकारी दी है कि Netflix Basic with Ads Plan में वीडियो स्ट्रीमिंग एचडी (720p) क्वॉलिटी में मिलेगी, ये प्लान कोई भी एक स्ट्रीमिंग डिवाइस को सपोर्ट करेगा फिर वो चाहे फोन हो या फिर लैपटॉप या टीवी, हर घंटे में यूजर को चार से पांच मिनट के ऐड्स देखने होंगे, टाइटल्स को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा और कैटलॉग लिमिटेड होगा जिसमें नेटफ्लिक्स ऑरिजनल्स शामिल होंगे.

