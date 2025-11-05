सिर्फ ₹5000 में मिल रहा 32 इंच Smart Led TV, साथ में 2 साल की वारंटी भी

32 Inch TV Under ₹5000: अगर आप कम कीमत पर एक बड़ी स्क्रीन वाला फ्रेमलेस स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे है, तो आपके लिए एक बेहद खास डील सामने आई है. NU ब्रैंड के 32 इंच स्क्रीन साइज वाले LED Smart TV पर इतना बड़ा डिस्काउंट दिया गया है कि यह महज पांच हजार रुपये से भी कम कीमत पर लिस्टेड है. बैंक ऑफर्स के साथ इसे और भी सस्ते में घर लाया जा सकता है.

NU Smart TV पर तगड़ी छूट

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर यह NU Smart TV सिर्फ ₹4,999 के भारी डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है. इसके आलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी.

अगर आप अपना कोई पुराना डिवाइस एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹2,000 तक की एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है. ध्यान रखें कि यह छूट आपके पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी. इस बजट में भी कंपनी इस मॉडल पर पूरे दो साल की वारंटी ऑफर कर रही है, जो ग्राहकों के लिए बड़ा भरोसा है.

NU Smart TV के फीचर्स

इतनी कम कीमत होने के बावजूद NU Smart TV कई दमदार फीचर्स से लैस है. इस टीवी में 32 इंच का HD Ready डिस्प्ले और 1366x768 पिक्सल मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz है. इसका फ्रेमलेस डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है. यह स्मार्ट टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर के साथ आता है और WebOS TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है.

OTT और कनेक्टिविटी

इसमें ढेरों पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दिया गया है, जिनमें Netflix, JioHotstar, Prime Video और YouTube सब शामिल हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें Miracast सपोर्ट भी मिलता है. इसमें HDR 10 सपोर्ट मिलता है जिससे बेहतरीन विजुअल्स मिलते हैं. वहीं Dolby Audio सपोर्ट के साथ 16W क्षमता वाले स्पीकर्स ऑडियो परफॉर्मेंस को भी बढ़िया बनाते हैं.

