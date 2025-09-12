उमस को धक्के मारकर घर से बाहर भगाएगा ये डिवाइस! AC से है 5 गुना सस्ता
उमस को धक्के मारकर घर से बाहर भगाएगा ये डिवाइस! AC से है 5 गुना सस्ता

Dehumidifier: गर्मी और उमस ने परेशान कर रखा है? अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है! एक Dehumidifier आपके कमरे की उमस को चूसकर बाहर फेंक देगा और आपको देगा गर्मी से राहत. AC और कूलर भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं! साथ ही डीह्यूमिडिफायर से घर में आने वाली सीलन-नमी की समस्या भी दूर रहती है, जिससे एलर्जी, सांस की समस्या जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:15 AM IST
Dehumidifier Usage: अक्टूबर का महीना चल रहा है लेकिन गर्मी के साथ उमस कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. बारिश के बाद तो उमस और बढ़ जाती है. इसके साथ ही मौसम में नमी होने के कारण सीलन, दुर्गंध और एलर्जी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. इन परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत से लोग एसी-कूलर चलाते हैं लेकिन ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता है. एसी या कूलर थोड़ी राहत तो देते हैं लेकिन ये ज्यादा असरदार साबित नहीं हो पाते हैं. उमस भरी गर्मी के कारण न सिर्फ पसीना ज्यादा आता है, बल्कि चिपचिपाहट बनी रहती है.

ऐसे में कूलर एसी के अलावा कम बजट में एक स्पेशल डिवाइस आपकी मदद कर सकता है.हम बात कर रहे हैं डीह्यूमिडिफायर (Dehumidifier) की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बरसात के मौसम में उमस को खत्म करने के लिए एसी या कूलर से ज्यादा यह डिवाइस कारगर साबित हो सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि यह डीह्यूमिडिफायर कैसे काम करता है और कैसे आपको राहत कैसे पहुंचाता है.

Dehumidifier को जान लीजिए
सबसे पहले आपको बता दें कि डीह्यूमिडिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी पानी के रूप में बदलकर एक कंटेनर में जमा देता है. इसके उपयोग से कमरे की हवा ज्यादा सूखी, हल्की और आरामदायक महसूस होने लगती है. वहीं जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है तो पसीना भी कम आता है और गर्मी भी कम लगती है.

ये हैं Dehumidifier के फायदे 
अगर बात करें डीह्यूमिडिफायर के फायदे की तो इसके बहुत से फायदे हैं. यह आपके घर से अतिरिक्त नमी को दूर कर हवा को ज्यादा आरामदायक और फ्रेश बनाता है. साथ ही इसके इस्तेमाल से घर में नमी के कारण बनने वाले फफूंद की भी समस्या नहीं होती है, जिससे एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों का डर नहीं रहता है. घर में सीलन और दुर्गंध जैसी समस्याएं भी इस डिवाइस की मदद से काफी हद तक कम हो जाती हैं.

AC से कई गुना है सस्ता
आज के समय में एसी और कूलर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. कम बजट वालों के लिए तो एसी लेना आसान काम नहीं होता है. ऐसे में डीह्यूमिडिफायर अच्छा ऑप्शन हो सकता है. मार्केट में डीह्यूमिडिफायर की शुरुआती कीमत लगभग 6,000 रुपये होती है, वहीं एक सामान्य एयर कंडीशनर की कीमत लगभग 30,000 रुपये के आस पास होती है. इस हिसाब से देखा जाए तो डीह्यूमिडिफायर, एयर कंडीशनर की तुलना में कई गुना सस्ता है.

