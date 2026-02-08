सावधान! कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा आपके Gmail और WhatsApp? ऐसे चेक करें अपना Google अकाउंट

Google Account Security: आज के डिजिटल दौर में हमरा Google Account सिर्फ एक ईमेल आईडी बल्की पूरे जीवन की 'कुंडली' बन गया है. ई-मेल पर ही हमारे फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो के साथ और भी कई सेंसिटिव इनफार्मेशन रहती है. ऐसे में अगर आपका अकाउंट कहीं और लॉग-इन हो तो यह आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकता है? इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सी डिवाइसेज आपके गूगल अकाउंट से लिंक हैं. ऐसे अगर आपको कुछ भी अनयूजवल दिखे तो तुरंत उसको लेकर सुरक्षित कदम उठाना चाहिए. कई बार हैकर्स और जासूसी करने वाले लोग आपके अकाउंट का एक्सेस लेकर चुपचाप आपकी निगरानी करते हैं. इसे पकड़ने के लिए Google ने एक बेहद खास 'हैक' बताया है. इसके जरिए आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपकी जासूसी हो रही है या नहीं.

कैसे पता करें कि आपका अकाउंट कहां-कहां लॉगइन है?

अगर आपको शक है कि आपके फोन पर कोई हैकर या जासूस नजार रख रहा है. जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में है, तो बचाव के नीचे दिए गए स्टेप्स को तुरंत फॉलो करें.

स्टेप 1. सबसे पहले अपने फोन में गूगल ऐप या जीमेल ऐप ओपन करें

स्टेप 2. प्रोफाइल में दाईं ओर ऊपर अपनी फोटो पर क्लिक करें.

स्टेप 3. यहां 'Manage your Google Account' के ऑप्शन पर टैप करें.

स्टेप 4. अब ऊपर के मेन्यू को स्लाइड करें और 'Security' वाले सेक्शन में जाएं.

स्टेप 5. अब नीचे स्क्रॉल करें. यहां आपको 'Your Devices' का एक बॉक्स दिखेगा. यहां जा कर 'Manage all devices' पर क्लिक करें.

Google Account कहीं और लॉगइन दिखे तो तुरंत करें ये काम

जैसे ही आप 'Manage all devices' पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उन सभी मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की लिस्ट आ जाएगी जहां आपका अकाउंट लॉगइन है. अगर इस लिस्ट में आपको ऐसा कोई डिवाइस दिख रहा है जो अपका नहीं हैं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है. इसको आप यहां से तुरंत 'Sign Out' करें. ऐसा करते ही हैकर के पास से आपके अकाउंट का एक्सेस खत्म हो जाएगा.

अकाउंट को सिक्योर कैसे बनाएं?

कई बार सिर्फ लॉग आउट करना काफी नहीं होता है. आपको अपनी सिक्योरिटी को और भी पुख्ता करना होगा. इसके लिए आपको अपने फोन में Two-Step Verification हमेशा ऑन रखना चाहिए. इससे यह फायदा होगा कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वह बिना आपके फोन पर आए OTP के लॉगइन नहीं कर पाएगा. अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले अपना पासवर्ड बदलें. पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर कभी नहीं रखें.

