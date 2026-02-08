Advertisement
trendingNow13102389
Hindi Newsटेकसावधान! कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा आपके Gmail और WhatsApp? ऐसे चेक करें अपना Google अकाउंट

सावधान! कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा आपके Gmail और WhatsApp? ऐसे चेक करें अपना Google अकाउंट

Google Account Security: आपका Google Account आज के समय में आपके लाइफ की डिजीटल चाबी बन गई है. अगर यह गलती से किसी हैकर के हाथ लग गई आपके बैंक डिटेल्स, पर्सनल फोटो, कॉन्टैक्ट्स और यहां तक कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री भा आराम से ट्रैक कर सकता है. ऐसे में आपको जनाना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपका गूगल अकाउंट कहां-कहां लॉगइन हैं. इसको जानने के लिए हम यहां आपको खास 'हैक' बता रहे हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! कहीं कोई और तो नहीं पढ़ रहा आपके Gmail और WhatsApp? ऐसे चेक करें अपना Google अकाउंट

Google Account Security: आज के डिजिटल दौर में हमरा Google Account सिर्फ एक ईमेल आईडी बल्की पूरे जीवन की 'कुंडली' बन गया है. ई-मेल पर ही हमारे फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो के साथ और भी कई सेंसिटिव इनफार्मेशन रहती है. ऐसे में अगर आपका अकाउंट कहीं और लॉग-इन हो तो यह आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकता है? इसलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सी डिवाइसेज आपके गूगल अकाउंट से लिंक हैं. ऐसे अगर आपको कुछ भी अनयूजवल दिखे तो तुरंत उसको लेकर सुरक्षित कदम उठाना चाहिए. कई बार हैकर्स और जासूसी करने वाले लोग आपके अकाउंट का एक्सेस लेकर चुपचाप आपकी निगरानी करते हैं. इसे पकड़ने के लिए Google ने एक बेहद खास 'हैक' बताया है. इसके जरिए आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपकी जासूसी हो रही है या नहीं.

कैसे पता करें कि आपका अकाउंट कहां-कहां लॉगइन है?
अगर आपको शक है कि आपके फोन पर कोई हैकर या जासूस नजार रख रहा है. जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में है, तो बचाव के नीचे दिए गए स्टेप्स को तुरंत फॉलो करें. 
स्टेप 1. सबसे पहले अपने फोन में गूगल ऐप या जीमेल ऐप ओपन करें
स्टेप 2. प्रोफाइल में दाईं ओर ऊपर अपनी फोटो पर क्लिक करें. 
स्टेप 3. यहां 'Manage your Google Account' के ऑप्शन पर टैप करें.
स्टेप 4. अब ऊपर के मेन्यू को स्लाइड करें और 'Security' वाले सेक्शन में जाएं. 
स्टेप 5. अब नीचे स्क्रॉल करें. यहां आपको 'Your Devices' का एक बॉक्स दिखेगा. यहां जा कर 'Manage all devices' पर क्लिक करें.

यह भी पढ़ें:- सावधान! अब 'आसमान' से पकड़ी जाएगी बिजली चोरी, Google Earth से ट्रेस होगी लोकेशन

Add Zee News as a Preferred Source

Google Account कहीं और लॉगइन दिखे तो तुरंत करें ये काम
जैसे ही आप 'Manage all devices' पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उन सभी मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट की लिस्ट आ जाएगी जहां आपका अकाउंट लॉगइन है. अगर इस लिस्ट में आपको ऐसा कोई डिवाइस दिख रहा है जो अपका नहीं हैं, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है. इसको आप यहां से तुरंत 'Sign Out' करें. ऐसा करते ही हैकर के पास से आपके अकाउंट का एक्सेस खत्म हो जाएगा.    

अकाउंट को सिक्योर कैसे बनाएं? 
कई बार सिर्फ लॉग आउट करना काफी नहीं होता है. आपको अपनी सिक्योरिटी को और भी पुख्ता करना होगा. इसके लिए आपको अपने फोन में Two-Step Verification हमेशा ऑन रखना चाहिए. इससे यह फायदा होगा कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वह बिना आपके फोन पर आए OTP के लॉगइन नहीं कर पाएगा. अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले अपना पासवर्ड बदलें. पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर कभी नहीं रखें.

यह भी पढ़ें:- अमेरिका कंगाल होने वाला है? Musk ने दी बड़ी चेतावनी, बताया कौन बचाएगा अर्थव्यवस्था!

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Google Account SecurityCheck logged in devicesGmail Hack Prevention

Trending news

वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
bangladeshi nationals arrested
महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी सफलता... पठानवाड़ी में छिपे 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
Himanta Biswa Sarma
गौरव गोगोई की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान लिंक मामले में अब MHA कर सकता है जांच
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...