सावधान! आपकी ये गलतियां खाली कर सकती हैं बैंक अकाउंट, आज ही बदल लें अपने फोन की ये सेटिंग्स

Smartphone Security Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे लिए बेहद खास टूल बन चुका है. स्मार्टफोन अब सिर्फ लोगों से कनेक्ट रहने का साधन नहीं रह गया है. अब स्मार्टफोन सभी के लिए लिए चलता-फिरता बैंक बन गया हैं. पेमेंट से लेकर शॉपिंग और कई जरूरी काम में स्मार्टफोन का यूज होता है. इसलिए आपका स्मार्टफोन स्कैमर्स के लिए भी बेहाद खास हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही साइबर ठगों के लिए दावत जैसा काम करती है? हाल ही में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने यह साफ कर दिया है कि फोन में सिर्फ पासवर्ड लगाना काफी नहीं है. ऐसे में अगर आपको अपने खून-पसीने की कमाई बचा कर रखनी है, तो अपने फोन में इन जरूरी सेटिंग्स को तुरंत चेक करें और अभी बदल लें. कहीं आपकी लापरवाही बैंक खाते को खाली ना कर दें.

E-mail और पासवर्ड को हल्के में न लें

अक्सर लोग एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. यही वों सबसे बड़ी गलती करते हैं. ऐसे करने से अगर किसी एक जगह का डेटा लीक हुआ तो बाकी अकाउंट भी खतरे में आ सकते हैं. ऐसे में तुरंत अपने ई-मेल और बैंकिंग ऐप के पासवर्ड बदलें.टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखे. इससे कोई भी अनजान व्यक्ति सीधे आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता. इसे ऑन करने का फायदा यह है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वह आपके अकाउंट में लॉग-इन नहीं कर सकता है. उसे एक ओटीपी (OTP) या प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी जो सिर्फ आपके पास आएगा. ऐसे में आपको डिजिटल फ्रॉड से बचना है तो इसे अपने जीमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग ऐप्स पर तुरंत इनेबल करें.

अननोन एप्स को तुरंत करें फेन से बाहर

कई बार हम ऑफर या फ्री सर्विस के चक्कर में लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. बाद में वही ऐप फोन का डेटा चुपचाप चुराकर स्कैमर को भेजते रहते हैं. इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर देखें कि कौन-कौन से ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन और मैसेज का एक्सेस मिला हुआ है. इसमें आपको जिन ऐप्स की जरूरत नहीं, उन्हें तुरंत डिलीट कर दें.

ईमेल आईडी की जांच करें

अगर आपको शक है कि आपका डेटा लीक हो गया है, तो आप haveibeenpwned.com पर जा कर अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हैं. यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका ईमेल डेटा लीक में शामिल था या नहीं. अगर आपका ईमेल किसी लीक में शामिल होता है, तो तुरंत पासवर्ड बदलें दें.

आधार बायोमैट्रिक का डेटा करें लॉक

कई स्कैमर्स फ्रॉड के लिए आधार का इस्तेमाल करते हैं. हैकर्स की नजर लोगों के आधार बायोमेट्रिक डेटा पर रहती है. ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर दें. इसके लिए आपको नई आधार ऐप डाउनलोड करनी होगी. ऐप में लॉग-इन करने के बाद होम पेज पर ही अपने आधार QR कोड के नीचे आपको Biometric Lock का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां से आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं.

WhatsApp और UPI की सिक्योरिटी रखें मजबूत

किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए अपने WhatsApp पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें. हमेशा WhatsApp को अपडेट रखें और अनजान नंबर से आने वाले मैसेज को चैट से डिलीट कर दें. साथ ही उन्हें रिपोर्ट भी करें. UPI ऐप में भी स्क्रीन लॉक और अलर्ट ऑन रखें. अगर अचानक कोई ओटीपी आए या बैंक से मैसेज मिले तो उसे नजरअंदाज न करें.

अपने नाम पर जारी सिम चेक करें

कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके नाम पर दूसरी सिम भी चल रहा है. ऐसी सिम का गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसके लिए समय-समय पर जांच लें कि आपके पहचान पत्र पर कितने नंबर एक्टिव हैं. कोई अनजान नंबर दिखे तो तुरंत उसकी कंप्लेन करें. इसके लिए आपको sancharsaathi.gov.in पर जाकर Know Your Mobile Connection पर जाना होगा.

अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल करने की गलती न करें

अक्सर हम गूगल प्ले स्टोर के बाहर से मॉड एपीके (Mod APK) या फ्री वर्जन के चक्कर में कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं. ये ऐप्स देखने में असली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर मैलीसियस कोड (Malicious Code) छिपा होता है जो आपके बैकग्राउंड में बैंकिंग डेटा चोरी करता है. फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Install Unknown Apps' को डिसेबल कर दें.

ऑटो-फिल पासवर्ड से बचें

अपने सुविधा के लिए हम अक्सर गूगल क्रोम या अन्य ब्राउजर्स पर पासवर्ड सेव कर देते हैं. हालांकि यह आसान लगता है, लेकिन सिक्योरिटी के नजरिए से यह खतरे से खाली नहीं हैं. अगर आपका फोन चोरी होता है या हैक होता है, तो ब्राउजर में सेव ये पासवर्ड आपकी पूरी डिजिटल लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं.

