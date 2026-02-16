Advertisement
trendingNow13111008
Hindi Newsटेकसावधान! आपकी ये गलतियां खाली कर सकती हैं बैंक अकाउंट, आज ही बदल लें अपने फोन की ये सेटिंग्स

सावधान! आपकी ये गलतियां खाली कर सकती हैं बैंक अकाउंट, आज ही बदल लें अपने फोन की ये सेटिंग्स

Smartphone Security Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जेब में रखा छोटा सा बैंक बन चुका है. पेमेंट से लेकर शॉपिंग के साथ कई जरूरी काम अब लोग फोन से ही करते हैं. ऐसे में अगर फोन की सिक्योरिटी ढीली है तो समझिए खतरा आपके बहुत नजदीक है. साइबर ठग आपकी इसी छोटी सी गलती का फायदा उठा कर आपका खाता खाली कर सकते है. इसलिए आपके लिएम जरूरी है कि समय-समय पर अपने फोन की सेटिंग्स जरूर चेक करें. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! आपकी ये गलतियां खाली कर सकती हैं बैंक अकाउंट, आज ही बदल लें अपने फोन की ये सेटिंग्स

Smartphone Security Tips: आज के समय में स्मार्टफोन हमारे लिए बेहद खास टूल बन चुका है. स्मार्टफोन अब सिर्फ लोगों से कनेक्ट रहने का साधन नहीं रह गया है. अब स्मार्टफोन सभी के लिए लिए चलता-फिरता बैंक बन गया हैं. पेमेंट से लेकर शॉपिंग और कई जरूरी काम में स्मार्टफोन का यूज होता है. इसलिए आपका स्मार्टफोन स्कैमर्स के लिए भी बेहाद खास हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही साइबर ठगों के लिए दावत जैसा काम करती है? हाल ही में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने यह साफ कर दिया है कि फोन में सिर्फ पासवर्ड लगाना काफी नहीं है. ऐसे में अगर आपको अपने खून-पसीने की कमाई बचा कर रखनी है, तो अपने फोन में इन जरूरी सेटिंग्स को तुरंत चेक करें और अभी बदल लें. कहीं आपकी लापरवाही बैंक खाते को खाली ना कर दें.     

E-mail और पासवर्ड को हल्के में न लें
अक्सर लोग एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. यही वों सबसे बड़ी गलती करते हैं. ऐसे करने से अगर किसी एक जगह का डेटा लीक हुआ तो बाकी अकाउंट भी खतरे में आ सकते हैं. ऐसे में तुरंत अपने ई-मेल और बैंकिंग ऐप के पासवर्ड बदलें.टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखे. इससे कोई भी अनजान व्यक्ति सीधे आपके अकाउंट में नहीं घुस सकता. इसे ऑन करने का फायदा यह है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो भी वह आपके अकाउंट में लॉग-इन नहीं कर सकता है. उसे एक ओटीपी (OTP) या प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी जो सिर्फ आपके पास आएगा. ऐसे में आपको डिजिटल फ्रॉड से बचना है तो इसे अपने जीमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग ऐप्स पर तुरंत इनेबल करें. 

यह भी पढ़ें:- अब भारत में भी होगा अपना 'सिलिकॉन वैली'! इस राज्य में AI डेटा सिटी बनाने की तैयारी..

Add Zee News as a Preferred Source

अननोन एप्स को तुरंत करें फेन से बाहर
कई बार हम ऑफर या फ्री सर्विस के चक्कर में लोग कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं. बाद में वही ऐप फोन का डेटा चुपचाप चुराकर स्कैमर को भेजते रहते हैं. इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर देखें कि कौन-कौन से ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन और मैसेज का एक्सेस मिला हुआ है. इसमें आपको जिन ऐप्स की जरूरत नहीं, उन्हें तुरंत डिलीट कर दें. 

ईमेल आईडी की जांच करें
अगर आपको शक है कि आपका डेटा लीक हो गया है, तो आप haveibeenpwned.com पर जा कर अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हैं. यहां आपको पता चल जाएगा कि आपका ईमेल डेटा लीक में शामिल था या नहीं. अगर आपका ईमेल किसी लीक में शामिल होता है, तो तुरंत पासवर्ड बदलें दें.  

आधार बायोमैट्रिक का डेटा करें लॉक 
कई स्कैमर्स फ्रॉड के लिए आधार का इस्तेमाल करते हैं. हैकर्स की नजर लोगों के आधार बायोमेट्रिक डेटा पर रहती है. ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने आधार का बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर दें. इसके लिए आपको नई आधार ऐप डाउनलोड करनी होगी. ऐप में लॉग-इन करने के बाद होम पेज पर ही अपने आधार QR कोड के नीचे आपको Biometric Lock का ऑप्शन मिल जाएगा. वहां से आप अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं. 

WhatsApp और UPI की सिक्योरिटी रखें मजबूत 
किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए अपने WhatsApp  पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें. हमेशा WhatsApp को अपडेट रखें और अनजान नंबर से आने वाले मैसेज को चैट से डिलीट कर दें. साथ ही उन्हें रिपोर्ट भी करें. UPI ऐप में भी स्क्रीन लॉक और अलर्ट ऑन रखें. अगर अचानक कोई ओटीपी आए या बैंक से मैसेज मिले तो उसे नजरअंदाज न करें. 

अपने नाम पर जारी सिम चेक करें
कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता और उनके नाम पर दूसरी सिम भी चल रहा है. ऐसी सिम का गलत इस्तेमाल हो सकता है. इसके लिए समय-समय पर जांच लें कि आपके पहचान पत्र पर कितने नंबर एक्टिव हैं. कोई अनजान नंबर दिखे तो तुरंत उसकी कंप्लेन करें. इसके लिए आपको sancharsaathi.gov.in पर जाकर Know Your Mobile Connection पर जाना होगा.

अननोन सोर्सेज से ऐप इंस्टॉल करने की गलती न करें
अक्सर हम गूगल प्ले स्टोर के बाहर से मॉड एपीके (Mod APK) या फ्री वर्जन के चक्कर में कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं. ये ऐप्स देखने में असली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर मैलीसियस कोड (Malicious Code) छिपा होता है जो आपके बैकग्राउंड में बैंकिंग डेटा चोरी करता है. फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Install Unknown Apps' को डिसेबल कर दें. 

ऑटो-फिल पासवर्ड से बचें
अपने सुविधा के लिए हम अक्सर गूगल क्रोम या अन्य ब्राउजर्स पर पासवर्ड सेव कर देते हैं. हालांकि यह आसान लगता है, लेकिन सिक्योरिटी के नजरिए से यह खतरे से खाली नहीं हैं. अगर आपका फोन चोरी होता है या हैक होता है, तो ब्राउजर में सेव ये पासवर्ड आपकी पूरी डिजिटल लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- लोगों की प्राइवेसी से ये कैसा खिलवाड़? Meta स्मार्ट चश्में में ला रहा खतरनाक फीचर...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Smartphone SecurityDigital Fraud PreventionMobile Safety Settings

Trending news

दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख