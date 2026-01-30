कौन सी सरकारी स्कीम है आपके काम की? घर बैठे इस वेबसाइट से 2 मिनट में देखें पूरी हिस्ट्री, जानिए प्रोसेस

Advertisement
सरकार ने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिससे आप एक ही जगह पर पता कर सकते हैं कि आप कौन-सी सरकारी योजनाओं के लिए योग्य हैं. इस (MyScheme) पोर्टल से आपको देश की सैकड़ों सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है. यह पोर्टल आपकी प्रोफाइल के हिसाब से खुद बताएगा कि आपको किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है. इसके लिए आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें...  

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:11 PM IST
भारत में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक लोगों के लिए कई नई-नई येजनाएं चलाती है. उनमें से कई योजनाओं का नाम भी आपने सुना होगा. लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है, जब आपको अपने लिए कोई योजना खोजनी हो. आपको देखना हो कि कौन-सी योजना हमारे काम की है और हम उसके लिए योग्य भी हैं या नहीं. कई बार लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में आपको मिलने वाली योजना का लाभ आप नहीं उठा पाते हैं. अब आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम यहां एक आसान डिजिटल तरीका लेकर आए हैं. इसकी मदद से आप एक ही जगह पर अपने लिए योजना, पात्रता की जांच सकते हैं.

यहां एक स्थान पर मिलेगा हर मुश्किल का हल
अब आपको किसी भी सरकारी योजना के लिए अलग-अलग सरकारी वेबसाइट देखने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आप सीधे भारत सरकार के myscheme.gov.in पर जा कर एक ही जगह सभी योजनाओं को देख सकते हैं. यह एक वन-स्टॉप पोर्टल हैं. इसमें आपको देश की सैकड़ों सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है. इसकी खास बात यह है कि इसमें आप कुछ सवालों के जवाब दे कर खुद पता लगा सकते हैं कि आप कौन-सी सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं. यह पोर्टल आपकी प्रोफाइल के हिसाब से खुद बताएगा कि आपको किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है. 

ऐसे पता करें सरकारी योजना
अगर आपको भी अपने लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप इस पोर्टल पर उम्र, कमाई, शिक्षा, रोजगार और घर के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दे कर योजनाओं के लिए वे आवेदन कर सकते हैं. यह आपको बात देगा कि आप किस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 

यह कैसे काम करता है?
स्टेप 1. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर myscheme.gov.in का पोर्टल खोलना है. 
स्टेप 2. अब होमपेज पर आपको 'Find Schemes Based on Categories' या 'Check Eligibility' का ऑप्शन दिखेगा. 
स्टेप 3. यहां क्लिक करते ही अपनी डिटेल्स भरें. इसमें आपसे उम्र, राज्य, जेंडर, इनकम, जाति या वर्ग पूछा जाएंगा.
स्टेप 4. जैसे ही आप सब जानकारी सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर उन सभी सरकारी योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी जिनके लिए आप पात्र हैं. 
स्टेप 5. आप किसी भी योजना पर क्लिक करके उसकी आखिरी तारीख, जरूरी कागज और आवेदन करने का तरीका जान सकते हैं.

इस पोर्टल पर में मिलेगी इन योजनाओं की जानकारी
यह डिजिटल कदम सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब जानकारी की कमी किसी के लिए रुकावट नहीं बनेगी. लोग खुद जागरूक होकर अपने अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे. इस MyScheme पोर्टल पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, आवास, और स्वरोजगार जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी. चाहे आप एक छात्र हों, महिला एंटरप्रेन्योर हों या वरिष्ठ नागरिक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है.

