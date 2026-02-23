Advertisement
trendingNow13119896
Hindi NewsटेकChiChi Call Viral Video के चक्कर में मत फंसना! क्लिक करते ही खाली होगा बैंक अकाउंट; जानें इस Ghost File स्कैम का सच

'ChiChi Call' Viral Video के चक्कर में मत फंसना! क्लिक करते ही खाली होगा बैंक अकाउंट; जानें इस 'Ghost File' स्कैम का सच

ChiChi Call viral video scam: TikTok, Facebook, Telegram और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म पर जो क्लिप्स शेयर हो रही हैं, वे या तो किसी और की वीडियो हैं या फिर एडिटेड कंटेंट है. इनका मकसद सिर्फ लोगों को क्लिक करवाना है. मतलब साफ है- यहां कोई स्कैंडल नहीं, सिर्फ स्कैम है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ChiChi Call' Viral Video के चक्कर में मत फंसना! क्लिक करते ही खाली होगा बैंक अकाउंट; जानें इस 'Ghost File' स्कैम का सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों “ChiChi Call viral video” नाम से एक ट्रेंड तेजी से फैल रहा है. अगर आपके सामने भी ऐसा कोई पोस्ट या लिंक आया है जिसमें लिखा हो कि किसी इन्फ्लुएंसर का लीक वीडियो सामने आया है, तो रुकिए और सोचिए. यह असल में एक नया साइबर स्कैम है, जिसे “Ghost File” फ्रॉड कहा जा रहा है. इस स्कैम में यूजर्स की जिज्ञासा को हथियार बनाया जाता है. पोस्ट में दावा किया जाता है कि Vera Hill, जिन्हें ऑनलाइन ChiChi के नाम से जाना जाता है, उसका कोई निजी वीडियो लीक हुआ है. लेकिन सच यह है कि ऐसा कोई असली या वेरिफाइड वीडियो मौजूद नहीं है.

असली वीडियो नहीं, सिर्फ एडिटेड चारा
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, TikTok, Facebook, Telegram और Reddit जैसे प्लेटफॉर्म पर जो क्लिप्स शेयर हो रही हैं, वे या तो किसी और की वीडियो हैं या फिर एडिटेड कंटेंट है. इनका मकसद सिर्फ लोगों को क्लिक करवाना है. मतलब साफ है – यहां कोई स्कैंडल नहीं, सिर्फ स्कैम है. यूजर जैसे ही “Full Video Link” या “Watch Now” पर क्लिक करता है, वह जाल में फंस जाता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

Ghost File स्कैम कैसे काम करता है?
यह फ्रॉड SEO poisoning नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है. यानी गूगल सर्च रिजल्ट्स को कीवर्ड से भर दिया जाता है, जैसे “ChiChi video call full” या “Vera Hill viral link”. इससे फेक ब्लॉग और अकाउंट ऊपर दिखाई देने लगते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको एक नकली वीडियो स्ट्रीमिंग पेज पर भेज दिया जाता है. यहां से असली खतरा शुरू होता है.

सबसे पहले आपका IP address कैप्चर किया जा सकता है. इसके बाद आपको एक फेक Facebook “age verification” पेज दिख सकता है, जहां आपसे लॉगिन करने को कहा जाएगा. कई बार आपको ब्राउजर प्लगइन इंस्टॉल करने को कहा जाता है, जो असल में मालवेयर होता है. यह मालवेयर आपकी कीबोर्ड टाइपिंग रिकॉर्ड कर सकता है, यानी पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा सब खतरे में आ सकते हैं.

पहले भी हो चुका है ऐसा खेल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी तरह का Ghost File स्कैम पहले भी चलाया गया था. तब एक और नाम को लेकर फर्जी ट्रेंड बनाया गया था और लोगों को क्लिक करने के लिए उकसाया गया था. यानी यह कोई नया तरीका नहीं, बल्कि पुराना साइबर जाल है, जिसे नए नाम के साथ दोबारा लॉन्च किया गया है.

कैसे पहचानें कि लिंक फेक है?
अगर किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद बार-बार अलग-अलग वेबसाइट खुल रही हैं, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है. अगर वीडियो देखने से पहले “Install plugin to watch” जैसा मैसेज आए, तो तुरंत बाहर निकल जाएं. Facebook लॉगिन के नाम पर “Age Verification” मांगना भी बड़ा रेड फ्लैग है. असली वीडियो प्लेटफॉर्म ऐसे लॉगिन नहीं मांगते.

भारत में कानूनी खतरा भी समझें
भारत में बिना सहमति के निजी कंटेंट बनाना या शेयर करना गंभीर अपराध है. यह कानून Information Technology Act, 2000 और Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत दंडनीय है. भले ही वीडियो असली हो या फर्जी, उसे शेयर करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है. इसलिए किसी भी वायरल लिंक को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ाना समझदारी नहीं है.

Gen Z के लिए सीधा मैसेज
अगर कोई चीज बहुत “शॉकिंग” या “सीक्रेट” लग रही है, तो 90% चांस है कि वह क्लिकबेट है. FOMO में आकर लिंक पर क्लिक करना आपके सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक बैलेंस और प्राइवेसी – सब पर भारी पड़ सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

ChiChi Call viral video scamGhost File fraudVera Hill leaked video

Trending news

कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
Bengaluru
कोख में बच्चा, सिर पर इल्जाम: 9 महीने की गर्भवती को पति और ससुराल वालों ने धक्के...
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
Mamata Banerjee
2029 का लोकसभा चुनाव तो दूर है, CM ममता को 2026 में PM क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा?
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
 pm modi
बंगाल की जनता के लिए PM मोदी ने लिखा इमोशनल लेटर, किन मुद्दों पर जताई चिंता?
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
kolkata
चलती कार में 'दोस्ती' का खौफनाक चेहरा: मारपीट, छेड़छाड़ और सड़क पर फेंकी गई युवती
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
Indian Army
सैटेलाइट-ड्रोन और 326 दिन की घेराबंदी...किश्तवाड़ में सेना ने कैसे ढेर किए 7 आतंकी?
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...