अब दूर रहकर भी पैरेंट्स रख पाएंगे बच्चों पर नजर, Jio ने सिर्फ ₹799 में लाया 'सेफ्टी शील्ड' फीचर वाला धांसू फोन!

Jio Bharat V4 Phone: अगर आप कम कीतम में एक अच्छा फोन खरीदने का सोच रहें हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी Jio ने फोन की दुनिया में बड़ा तहलका मचा दिया है! Jio ने फीचर फोन लॉन्च किया है जो सेफ्टी शील्ड फीचर के साथ आता है. जियो ने अपने पॉपुलर Jio Bharat फोन का नया वर्जन Jio Bharat V4 लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल का को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के दौरान पेश किया गया. कंपनी के अनुसार यह फोन खास तौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है.

Jio Bharat V4 की सबसे की सबसे खास बात यह है कि यह यूजर्स को अपने लोगों से हमेशा कनेक्ट रहने की सुविधा देता है. फीचर्स के हिसाब से यह फोन दमदार है और कीमत के मामले में भी बहुत ही सस्ता है जिससे यह भारत के सबसे सस्ते फोन की लिस्ट में शामिल है.

नया Jio Bharat V4

Jio का यह फोन बहुत ही कम कीमत में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत ₹799 रखी गई है. इस फोन का आप मात्र ₹100 देकर इस प्री-बुकिंग कर सकते हैं. यह फोन कई वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा जिनकी कीमत ₹1799 तक है. इस खरीदने के लिए आपको जियो स्टोर्स, मोबाइल रिटेल आउटलेट्स, साथ ही JioMart, Amazon और Swiggy Instamart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी ऑर्डर कर सकेंगे.

Jio Bharat फोन के फीचर्स भी जान लीजिए

Jio का यह एक कीपैड फोन है. इस फोन में आपको 2.4 इंच का डिस्‍प्‍ले मिलता है. फोन की बैटरी 2000 एमएएच की है. इस फोन पर 455 से ज्‍यादा लाइव चैनल जियो टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं आप इस फोन से जियोपे के जरिए से यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं. इस फोन का रिचार्ज भी काफी सस्‍ता है. 123 रुपये में अनलिमिटेड कॉल और 14 जीबी डेटा पूरे 28 दिनों के लिए मिलता है.

Jio के इस कीपैड फोन की सबसे खास फीचर है इसका सेफ्टी शील्ड फीचर. इस फीचर की सहायता से आप इस फोन को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में जियो का कंपेनियन ऐप इंस्‍टॉल करना होगा. ऐप की सहायता से आप Jio Bharat V4 फोन को अपने स्‍मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं.

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फोन को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने का क्या फायदा. आपको बता दें कि इस फीचर की सहायता से आप जियो भारत फोन इस्‍तेमाल करने वाले यूजर की सही सही लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. उनकी फोन की बैटरी परसेंटेज को चेक कर पाएंगे. उनका फोन नेटवर्क एरिया में है या नहीं, यह भी जान सकते हैं. साथ ही आप चाहें तो दूर से ही उस मोबाइल पर किसी नंबर को भी ब्‍लॉक कर सकते हैं. जियो ने यह भी दावा किया है कि कंपनी भारत फोन के जरिए बुजुर्गों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी.

