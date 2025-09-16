भारत में इस बार आएगी हड्डियां कंपाने वाली ठंड! आज ही भारी डिस्काउंट में खरीद लाएं ये 4 डिवाइस
भारत में इस बार पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी. ऐसे में अगर आप पहले से ही तैयारी कर लें तो ठंड का सामना आसानी से कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विंटर डिवाइस पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. 

Sep 16, 2025
Winter Sale 2025: इस साल भारत में ठंड का असर कुछ ज्यादा ही कड़ा होने वाला है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक La Niña कंडीशन दोबारा एक्टिव हो सकती है. अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच इसके लौटने की 71% संभावना है. वहीं दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच भी यह असर बना रहेगा. उनके मुताबिक, भारत में इस बार पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी. इसका मतलब साफ है कि इस बार सर्दियां लंबी और ज्यादा ठंडी पड़ने वाली हैं. ऐसे में अगर आप पहले से ही तैयारी कर लें तो ठंड का सामना आसानी से कर सकते हैं. अच्छी बात ये है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विंटर डिवाइस पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है. यहां हम आपको चार ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अभी खरीदना आपके लिए सही डील साबित हो सकती है.

Oil Room Heater – अब केवल ₹4,999
सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छे हीटर की और Havells OFR 5 Wave Fins Room Heater इस समय अमेजन पर भारी डिस्काउंट में उपलब्ध है. इसका M.R.P. ₹11,795 है, लेकिन अभी यह केवल ₹4,999 में मिल रहा है. इसमें 1400 वॉट की पावर, तीन तरह के थर्मोस्टेटिक हीट पावर सेटिंग्स और PTC फैन कंट्रोल दिया गया है. इसमें ओवरहीट प्रोटेक्शन और कैस्टर व्हील्स हैं जिससे इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. लंबे समय तक गर्माहट बनाए रखने वाला यह हीटर दो साल की वारंटी के साथ आता है.

15-L Storage Water Heater – अब केवल ₹5,999
सर्दियों में गीजर भी बेहद जरूरी हो जाता है. Crompton Arno Neo 15-L Storage Water Heater इस समय 42% छूट के साथ मिल रहा है. इसका M.R.P. ₹10,400 है, लेकिन अमेजन पर यह केवल ₹5,999 में उपलब्ध है. यह गीजर 2000 वॉट की पावर के साथ आता है और इसमें 5-स्टार एनर्जी रेटिंग है. इसमें 3 लेवल सेफ्टी सिस्टम मिलता है जिसमें कैपिलरी थर्मोस्टेट, ऑटोमैटिक थर्मल कट-आउट और मल्टी-फंक्शनल वॉल्व शामिल है. हार्ड वॉटर से बचाने के लिए इसमें मैग्नीशियम एनोड और स्केल फॉर्मेशन रोकने वाला स्पेशल एलिमेंट भी दिया गया है.

Instant Tap Water Heater – अब केवल ₹1,475
अगर आप बजट में कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो तुरंत गर्म पानी दे तो Exxelo Instant Tap Water Heater आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसका M.R.P. ₹3,999 है लेकिन यह अभी केवल ₹1,475 में मिल रहा है. यह इंस्टेंट वॉटर हीटर केवल 3 सेकंड में पानी गर्म कर देता है. इसमें लीकेज प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई-प्रेशर वॉटरप्रूफ डिजाइन और एंटी-ड्राई फीचर दिया गया है. इसके साथ ड्यूल-यूज इलेक्ट्रिक फॉसेट मिलता है जिससे पानी के फ्लो और टेम्परेचर को एडजस्ट किया जा सकता है. हालांकि इसे इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है.

Electric Blanket – अब केवल ₹2,450
ज्यादातर लोग ठंड में सोने के लिए हीटर नहीं चलाना चाहते क्योंकि इससे हवा सूखी हो जाती है. ऐसे लोगों के लिए Heatronics Electric Blanket एक बेहतरीन विकल्प है. इसका M.R.P. ₹4,700 है लेकिन यह अभी ₹2,450 में उपलब्ध है. यह सिंगल बेड के लिए बनाया गया है और इसका साइज 60x36 इंच है. इसमें 3 हीट सेटिंग्स दी गई हैं और यह ऑटो कट-ऑफ फीचर के साथ आता है ताकि ज्यादा गर्म होने पर खतरा न रहे. इस ब्लैंकेट की मदद से आप पूरी रात आरामदायक गर्माहट का मजा ले सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Winter Sale 2025

