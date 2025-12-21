चीन एक हफ्ते में अस्पताल बना लेता है और हम... इस दिग्गज कंपनी के मालिक ने उड़ाई अमेरिका की नींद, बताया चौंकाने वाला सच!

US China Tech War: अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी की रेस को लेकर अमेरिकी कंपनी के CEO ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है. दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग ने टेक्नोलॉजी में रेस में चीन की ताकत बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है. उनका कहना है कि चीन इस रेस में तेजी से आगे निकलता जा रहा है वहीं अमेरिका इस मामले में धीमी रफ्तार से काम कर रहा है. हुआंग ने AI को समझाने के लिए 5 लेयर के केक फॉर्मूले का भी जिक्र किया और बताया कि अमेरिका को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग ने चीन और अमेरिका के बीच AI की जंग को लेकर कहा कि इस रेस में चीन जीत रहा है. उन्होंने सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में इसकी विस्तार से व्याख्या की. हुआंग ने AI की इस पूरी प्रतियोगिता को 5 लेयर केक मॉडल से समझाया और बताया कि किन चीजों में अमेरिका पीछे हो रहा है और कहाँ वह आज भी दुनिया का बेताज बादशाह है.

Add Zee News as a Preferred Source

AI का रेस में चीन और अमेरिका कहां?

जेन्सन हुआंग के मुताबिक AI की रेस को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांट कर समझना होगा, जो एनर्जी, चिप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल्स और एप्लीकेशन हैं.

Energy

एनर्जी के मामले में चीन का पलड़ा भारी है. हुआंग ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि चीन के पास अमेरिका की तुलना में करीब करीब दो गुनी ज्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा है. उन्होंने कहा कि बिना बिजली के हम चिप प्लांट या AI डेटा सेंटर कैसे तैयार कर सकते हैं?

चिप्स

हुंआग ने इस मामले में कई पीढ़ी आगे सेमीकंडक्टर के मामले में अमेरिका को राहत की खबर दी. उन्होंने कहा कि चिप टेक्नोलॉजी में अमेरिका, चीन से कई पीढ़ी आगे है. लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमें ओवरकॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि चीन मैन्युफैक्चरिंग में माहिर है.

इंफ्रास्ट्रक्चर

हुआंग के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में चीन की रफ्तार सुपरफास्ट है. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में डेटा सेंटर बनाना हो तो जमीन खोदने से लेकर कंप्यूटर लगाने 3 साल तक लगा देते हैं, लेकिन वहीं चीन में एक वीकेंड में अस्पताल बनकर तैयार हो सकता है. निर्माण की यह रफ्तार चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर बढ़त देती है. हुआंग ने मॉडल्स और एप्लीकेशन को लेकर कुछ खास बातें नहीं कहीं.

ये भी पढे़ंः Apple का वो सीक्रेट जो कोई नहीं बताता: कंगाली के दिनों में जॉब्स ने उठाया था यह कदम

ट्रंप के 'मेक इन अमेरिका' पर क्या बोले हुआंग?

इस दौरान हुआंग ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे मुलाकात के दौरान साफ कहा था कि अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बनाना है.

ये भी पढे़ंः गूगल पर 67 सर्च किया? स्क्रीन पर दिखती है ऐसी चीज कि सेकेंड भर के लिए थम जाएगी सासें