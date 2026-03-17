एलन मस्क देखते रह गए और चीन ने कर दिया खेल! अब दिमाग में चिप लगवाओ और बिना छुए काम कराओ

दुनिया में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और अब इस क्षेत्र में चीन ने बड़ा कदम उठाया है. चीन ने लकवे के मरीजों की मदद के लिए बनाए गए दुनिया के पहले कमर्शियल ब्रेन इम्प्लांट को मंजूरी दे दी है. यह तकनीक ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट लगने के कारण हाथों में हरकत करने में दिक्कत होती है.

यह डिवाइस चीनी कंपनी Neuracle Medical Technology ने विकसित किया है और यह ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) तकनीक पर आधारित है. यह सिस्टम दिमाग के सिग्नल को समझकर उसे मशीन तक पहुंचाता है, जिससे मरीज अपने विचारों के जरिए किसी डिवाइस को नियंत्रित कर सकता है.

क्या है ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक

ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI ऐसी तकनीक है जो इंसान के दिमाग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच सीधा कनेक्शन बनाती है. इस तकनीक की मदद से दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पढ़ा जाता है और फिर उसे डिजिटल कमांड में बदला जाता है. इससे व्यक्ति केवल सोच के जरिए कंप्यूटर, रोबोटिक डिवाइस या कृत्रिम अंग को नियंत्रित कर सकता है.

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दुनिया भर में कई कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं. इनमें Neuralink भी शामिल है, जिसे Elon Musk चला रहे हैं. यह कंपनी भी इंसानों के दिमाग में चिप लगाकर मशीनों को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित कर रही है.

कैसे काम करता है यह नया सिस्टम

Neuracle का यह सिस्टम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी गर्दन के पास स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट लगी हो और जिसके कारण दिमाग के सिग्नल हाथों तक नहीं पहुंच पाते. इस सिस्टम में एक इम्प्लांट दिमाग से जुड़े सिग्नल को पहचानता है. जब मरीज हाथ हिलाने या पकड़ने के बारे में सोचता है, तो यह डिवाइस उस सिग्नल को पकड़ लेता है.

इसके बाद सॉफ्टवेयर उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और उसे एक रोबोटिक ग्लव तक भेज देता है, जिसे मरीज पहनता है. यह ग्लव हवा के दबाव से चलने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे हाथ खुल और बंद हो सकता है. इस तरह मरीज धीरे-धीरे चीजों को पकड़ने या उठाने जैसे काम कर सकता है.

हर मरीज इस तकनीक का उपयोग नहीं कर पाएगा

हालांकि यह तकनीक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन हर मरीज इसके लिए योग्य नहीं होगा. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह डिवाइस केवल 18 से 60 वर्ष की उम्र के उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक साल से ज्यादा समय से लकवा है और जिनकी स्थिति कम से कम छह महीने से स्थिर है. इसके अलावा यह तकनीक उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके हाथ वस्तुओं को पकड़ नहीं पाते लेकिन उनके कंधे या ऊपरी बांह में कुछ हद तक हरकत मौजूद रहती है.

चीन क्यों बढ़ा रहा है BCI तकनीक में निवेश

पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक में निवेश तेजी से बढ़ाया है. रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सरकार ने BCI को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता में शामिल किया है और भविष्य की आर्थिक योजनाओं में इसे महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ-साथ रोबोटिक्स और डिजिटल इंटरफेस की दुनिया में भी बड़ा बदलाव ला सकती है.

दुनिया भर में तेज हुई ब्रेन चिप की रेस

दुनिया भर की कंपनियां इस तरह की तकनीक को बाजार में लाने की दौड़ में लगी हैं. पिछले साल चीनी कंपनी Shanghai NeuroXess की एक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक तब चर्चा में आई थी जब आठ साल से लकवाग्रस्त एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने इम्प्लांट लगने के सिर्फ पांच दिन बाद अपने विचारों से डिजिटल डिवाइस नियंत्रित करना शुरू कर दिया था. दूसरी ओर Neuralink भी तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. Elon Musk ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कंपनी 2026 में BCI डिवाइस का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है.

कंपनी के अनुसार अब तक दुनिया भर में गंभीर लकवे से जूझ रहे 12 लोगों को यह ब्रेन इम्प्लांट लगाया जा चुका है और वे अपने विचारों से डिजिटल और फिजिकल टूल्स को नियंत्रित करने में सक्षम हो गए हैं. यह प्रगति दिखाती है कि आने वाले वर्षों में दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन बनाने वाली तकनीक चिकित्सा और तकनीक दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है.