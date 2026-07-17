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मस्क देखते रह गए और चीन ने कर दिया कमाल! दिमाग में फिट कर दिया दुनिया का पहला 'बिकने वाला' ब्रेन चिप, सर्जरी भी हुई सफल

लकवे के इलाज के लिए चीन ने मरीज के दिमाग में दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप सफलतापूर्वक फिट कर दी है. जहां न्यूरालिंक अभी सिर्फ ट्रायल्स में लगी हुई है, वहीं चीन इसे बाजार में उतारकर मेडिकल साइंस की ग्लोबल रेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 17, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:20 AM IST
मस्क देखते रह गए और चीन ने कर दिया कमाल! दिमाग में फिट कर दिया दुनिया का पहला 'बिकने वाला' ब्रेन चिप, सर्जरी भी हुई सफल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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