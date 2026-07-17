मस्क देखते रह गए और चीन ने कर दिया कमाल! दिमाग में फिट कर दिया दुनिया का पहला 'बिकने वाला' ब्रेन चिप, सर्जरी भी हुई सफल

इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने वाली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक में पड़ोसी मुल्क चीन में बड़ी कामयाबी हासिल की है. लकवा जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक वरदान साबित हो सकती है. इस मामले में जहां अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक अभी अमेरिका में अपने ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर टेस्टिंग में ही लगी हुई है, तो वहीं चीन ने इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हालिस कर लिया है. चीन ने दावा किया है कि उसने दुनिया का पहला कमर्शियल ब्रेन चिप मरीज के दिमाग में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सर्जरी मात्र एक क्लिनिकल रिसर्च या एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि इस डिवाइस को मार्केट में बेचने और इस्तेमाल करने की पूरी मंजूरी मिल गई है.
चीन में यह सर्जरी शंघाई के मशहूर हुआशान हॉस्पिटल में की गई. जिस मरीज के दिमाग में यह चिप लगाई गई है, वह 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया था. इस हादसे में रीढ़ की हड्डी में चोट आने के कारण से उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था. मरीज के दिमाग में सिक्के के आकार का एक ब्रेन चिप लगाया गया है, जिसे NEO नाम दिया गया है. इस चिप को शंघाई के ही एक स्टार्टअप न्यूराकल मेडिकल टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है.
न्यूरालिंक की तरह यह चिप दिमाग के नाजुक टिश्यूज के अंदर नहीं धंसती, बल्कि इसे दिमाग की बाहरी सतह पर रखा जाता है. यह सुरक्षित तरीका है. यह डिवाइस दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ती है और उन्हें हाथ की मूवमेंट में बदल देती है, जिससे मरीज दोबारा अपने हाथ हिला सके.
शंघाई के साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन के अनुसार, सर्जरी के बाद मरीज की हालत बिल्कुल ठीक है. उसके शरीर के सभी अंग सामान्य हैं और चिप से मिलने वाले सिग्नल्स की क्वालिटी भी बहुत बेहतर है.
चीन की नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी NMPA ने इसी साल मार्च में इस डिवाइस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी. मंजूरी मिलने के बाद से ही कंपनी ने इस चिप का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. अस्पतालों में मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है और राहत की बात यह है कि इसे वहां के लोकल कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में भी शामिल कर लिया गया है.
चीन इस समय ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को अपना सबसे बड़ा और रणनीतिक हथियार मान रहा है. देश ने साल 2030 तक दुनिया की सबसे बेहतरीन BCI कंपनियां खड़ी करने का टारगेट फिक्स किया है. दूसरी ओर, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने अपनी टेलीपैथी चिप के लिए 20 से ज्यादा मरीजों का रजिस्ट्रेशन तो किया है, लेकिन उसे अभी तक अमेरिकी रेगुलेटर FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मार्केट में बेचने की मंजूरी नहीं मिली है. मस्क की चिप अभी भी सिर्फ ट्रायल के दौर में है, जबकि चीन इसे अस्पताल में इलाज के लिए उतार चुका है.