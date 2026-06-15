दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क जिस तकनीक को 'जीसस-लेवल टेक्नोलॉजी' (Jesus-level technology) यानी भगवान के चमत्कार जैसी तकनीक कहते थे, उस रेस में चीन ने उन्हें बुरी तरह पछाड़ दिया है. मस्क की कंपनी न्यूरालिंक (Neuralink) अभी अमेरिका में इंसानों पर इसका ट्रायल ही कर रही है, लेकिन चीन ने दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ब्रेन चिप 'NEO' बाजार में उतार दिया है.
बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और न्यूरेकल टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई यह छोटी सी चिप इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ देती है. इस ऐतिहासिक खोज ने पूरी दुनिया की टेक और मेडिकल इंडस्ट्री में एक नया भूचाल ला दिया है.
चीन द्वारा तैयार किया गया यह डिवाइस सिक्के के आकार का एक इम्प्लांट है, जिसे 'NEO' नाम दिया गया है. यह दुनिया का पहला ऐसा ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) उपकरण बन गया है जिसने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए क्लीनिकल टेस्टिंग को सफलता के साथ पास कर लिया है. इस डिवाइस को अब चीन के सरकारी हेल्थकेयर सिस्टम के लिए बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी चल रही है. इस चिप का प्राथमिक उद्देश्य उन मरीजों की मदद करना है जो रीढ़ की हड्डी की चोट या पैरालिसिस (लकवा) के कारण अपने शरीर के अंगों को हिलाने-डुमाने में असमर्थ हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने मस्क की तुलना में बहुत तेजी से काम किया है और इसके पीछे इस चिप का खास डिजाइन है. एलन मस्क का N1 इम्प्लांट सीधे दिमाग के भीतर गहराई तक जाता है, जिससे ऑपरेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसके विपरीत, चीन का NEO चिप खोपड़ी और दिमाग के बीच के हिस्से में बैठता है. यह दिमाग की बाहरी सुरक्षात्मक झिल्ली के ऊपर रहकर ही सिग्नल्स को पकड़ लेता है. इस कम आक्रामक (Less-Invasive) तरीके की वजह से मरीजों के दिमाग को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है.
यह तकनीक सीधे तौर पर आपके दिमाग में उठने वाली तरंगों या सिग्नल्स को डिजिटल कमांड में बदल देती है. यानी अगर कोई मरीज अपने दिमाग में सोचेगा कि उसे कंप्यूटर का कर्सर हिलाना है या अपना नाम लिखना है, तो कंप्यूटर बिना किसी कीबोर्ड या माउस के अपने आप काम करने लगेगा. अब तक 36 मरीजों पर इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है जिसके नतीजे बेहद सकारात्मक रहे हैं. आने वाले समय में यह तकनीक पार्किंसंस, मिर्गी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकती है.
जहां एक तरफ यह तकनीक किसी चमत्कार की तरह दिखती है, वहीं दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेकर बेहद डरावनी चेतावनी भी दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह चिप इंटरनेट या किसी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ती है, तो हैकर्स मरीज के दिमाग के संवेदनशील डेटा, उसकी यादों और उसके विचारों तक पहुंच सकते हैं. इतना ही नहीं, हैकिंग के जरिए किसी मरीज की सोचने की क्षमता को भी ब्लॉक किया जा सकता है या उसके शरीर के मूवमेंट को गलत तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है.
इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने इस रेस को जीतकर इतिहास रच दिया है. एलन मस्क भी मान चुके हैं कि अंधों को रोशनी देना और लकवाग्रस्त लोगों को दोबारा ठीक करना बहुत बड़ी बात है. लेकिन जैसे-जैसे यह तकनीक आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनेगी, वैसे-वैसे प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाने होंगे. फिलहाल, चीन ने इस कमर्शियल लॉन्चिंग के साथ यह साबित कर दिया है कि भविष्य की डिजिटल क्रांति में वह किसी भी देश या कंपनी के आगे झुकने वाला नहीं है.