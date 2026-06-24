How Does Supercomputer Work: ग्लोबल टेक वॉर में एक बड़ा उलटफेर हुआ है. पड़ोसी मुल्क चीन ने सुपरकंप्यूटर की दुनिया में अमेरिका को बड़ा झटका दिया है. चीन ने सुपरकंप्यूटिंग की रेस में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 का ताज अपने नाम कर लिया है. दुनिया के सबसे ताकतवर सुपरकंप्यूटर्स की TOP500 लिस्ट में चीन के लाइनशाइन सिस्टम ने पहला स्थान पाकर अमेरिका की बादशाहत को तगड़ा झटका दिया है.
चीन ने करीब तीन साल बाद इस लिस्ट में वापसी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुपरकंप्यूटर में चीन ने पूरी तरह से अपने देश में बने डोमेस्किक चिप्स का इस्तेमाल किया है. लेकिन चीन भले ही नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया हो, लेकिन टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जीत सिर्फ कागजी या दिखावे के लिए ज्यादा है. आज के समय में टेक्नोलॉजी में AI का दबदबा है, लेकिन चीन का यह सुपरकंप्यूटर AI के काम के लिए तैयार नहीं है. जब AI से जुड़े काम को परखने के लिए इसका टेस्ट लिया गया, तो यह दुनिया में चौथे नंबर पर खिसक गया.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सुपरकंप्यूटर है क्या और क्या काम करता है. कैसे यह तय होता है कि कौन सुपरकंप्यूटर ज्यादा पॉवरफुल है और कम? तो आइए जानते हैं, इन सभी सवालों के जवाब.
सुपरकंप्यूटर दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे तेज और साइज में भी बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है. यह हमारे घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल कंप्यूटर से पूरी तरह अलग और लाखों गुना ज्यादा तेजी से काम करता है. इसे आप कंप्यूटरों का बाहुबली भी कह सकते हैं, जो आम कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं होती, उन मुश्किल कामों को यह चुटकियों में कर देता है.
IBM की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सामान्य कंप्यूटर में ज्यादातर एक ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU या फिर प्रोसेसर होता है. लेकिन सुपरकंप्यूटर इससे बिल्कुल अलग होता है-
- सुपरकंप्यूटर में एक नहीं, बल्कि हजारों प्रोसेसर एक साथ मिलकर काम करते हैं.
- इन सभी प्रोफेसर्स को छोटे-छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिन्हें नोड्स कहते हैं. एक बड़े सुपरकंप्यूटर में ऐसे दस हजार से भी ज्यादा नोड्स हो सकते हैं.
- ये सभी नोड्स आपस में एक बहुत ही फास्ट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं. इसकी मदद से ये सारे प्रोसेसर एक टीम की तरह मिलकर किसी एक बड़ी समस्या या टास्क को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं.
- डेटा को तेजी से स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए इनमें बेहद एडवांस मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल होता है.
ग्लोबल सुपरकंप्यूटर रैंकिंग TOP500 संस्था द्वारा साल में दो बार तय की जाती है. इस रैकिंग को तय करने का आधार LINPACK (HPL) बेंचमार्क टेस्ट होता है, जो सुपरकंप्यूटर को गणित के बहुत ही कठिन समीकरण हल कनरे के लिए देता है. परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए मुख्य रूप से FLOPS यूनिटा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंप्यूटर की गणना करने की रफ्तार बताती है. इसके साथ ही, वास्तविक वैज्ञानिक कामों के लिए HPCG टेस्ट और AI वर्कलोड को टेस्ट करने के लिए HPL-MxP
टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं. रैंकिंग में सिर्फ किताबी स्पीड नहीं, बल्कि टेस्ट के दौरान मिली वास्तविक स्पीड को ही अंतिम पैमाना माना जाता है.
चीन के नंबर 1 सुपरकंप्यूटर की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से चिप यानी सीपीयू पर काम करता है. ज्यादातर तेज सुपरकंप्यूटर AI के काम क लिए जीपीयू नाम की ग्राफिक्स चिप का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सुपरकंप्यूटर ने सिर्फ सीपीयू से यह कमाल कर दिखाया है. इसे चलाने के लिए करीब 42.2 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है.
इसका जवाब है कि बड़े-बड़े AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अरबों डेटा पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो सुपरकंप्यूटर कम समय में आसानी से कर सकता है. वहीं डिफेंस सेक्टर के लिए परमाणु सिमुलेसन और साइबर हमलों को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है. बात करें मौसम की भविष्यवाणी की तो चक्रवात या मॉनसून का सटीक और समय रहते अनुमान लगाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल के कठिन डेटा को प्रोसेस सुपरकंप्यूटर बहुत ही आसानी से करता है. हेल्थकेयर सेक्टर में भी DNA मैपिंग और नई महामारियों की दवाइयां-वैक्सीन महीनों के बजाय कुछ दिनों में तैयार करने की भी क्षमता रखता है.
ग्लोबल सुपरकंप्यूटिंग की रेस में भारत अभी मिड-लीग यानी मध्यम वर्ग में खड़ा है. भारत के पास अमेरिका या चीन के जैसे सुपरकंप्यूटर्स तो नहीं हैं, लेकिन भारत अपनी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है. नई TOP500 ग्लोबल रैंकिंग में भारत का शक्ति क्लाउड देश का सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटर बनकर उभरा है. दुनिया के टॉप सुपरकंप्यूटर्स की इस लिस्ट में शक्ति क्लाउड को 32वां स्थान मिला है.
Yotta Data Services में मौजूद इस सुपरकंप्यूटर ने हाई परफॉर्मेंस लिनपैक बेंचमार्क टेस्ट पर 84.31 पेटफ्लॉप्स की शानदार स्पीड दर्ज की है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद दुनिया के बड़े देशों और भारत के टॉप सिस्टम्स के बीच परफॉर्मेंस का एक बड़ा अंतर अभी भी बना हुआ है.
बता दें कि भारत में प्रमुख शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों में अब तक 38 सुपरकंप्यूटर तैनात किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कंप्यूटिंग पावर 47 पेटफ्लॉप्स तक पहुंच गई है. भारत ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देश ने स्वदेशी परम रुद्र सीरीज तैयार की है. इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत में ही डिजाइन किए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है.