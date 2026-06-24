Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /सुपरकंप्यूटर की दुनिया में बड़ा उलटफेर: चीन ने अमेरिका को चटाई धूल, लेकिन जानिए इस रेस में कहां है भारत?

सुपरकंप्यूटर की दुनिया में बड़ा उलटफेर: चीन ने अमेरिका को चटाई धूल, लेकिन जानिए इस रेस में कहां है भारत?

World Fastest Supercomputer: सुपरकंप्यूटर की ग्लोबल रेस में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर लिया है. लेकिन सवाल यह भी है कि इस हाई-टेक मुकाबले में भारत कहां खड़ा है? जानिए सुपरकंप्यूटर क्या होते हैं, उनकी ताकत कितनी है और भारत की मौजूदा स्थिति क्या है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:03 PM IST
सुपरकंप्यूटर की दुनिया में बड़ा उलटफेर: चीन ने अमेरिका को चटाई धूल, लेकिन जानिए इस रेस में कहां है भारत?

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकार की तैयारी, मानसून से पहले डार्क स्पॉट्स पर फोकस, जलभराव खत्म करने का प्लान
Delhi Monsoon Preparation52 min ago
2
Delhi news56 min ago
3
Gayatri Jayanti 20261 hr ago
4
CUET UG 20261 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago