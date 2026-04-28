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Hindi Newsटेकमेटा की बड़ी डील पर चीन की स्ट्राइक! हाथ से निकल रहा था शक्तिशाली AI, तो ड्रैगन ने जुकरबर्ग के सामने खड़ी कर दी दीवार

मेटा की बड़ी डील पर चीन की 'स्ट्राइक'! हाथ से निकल रहा था 'शक्तिशाली AI', तो ड्रैगन ने जुकरबर्ग के सामने खड़ी कर दी दीवार

चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC) ने साफ कहा कि वह विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर विकसित हो रही नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स के अधिग्रहण पर सख्ती बढ़ा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:45 AM IST
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चीन ने अमेरिकी टेक कंपनी Meta की एक बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डील को रोकने का फैसला किया है.
चीन ने अमेरिकी टेक कंपनी Meta की एक बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डील को रोकने का फैसला किया है.

चीन ने अमेरिकी टेक कंपनी Meta की एक बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डील को रोकने का फैसला किया है. यह डील AI स्टार्टअप Manus को खरीदने से जुड़ी थी. चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC) ने साफ कहा कि वह विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर विकसित हो रही नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स के अधिग्रहण पर सख्ती बढ़ा रहा है. हालांकि बयान में Meta का नाम सीधे नहीं लिया गया, लेकिन संकेत साफ हैं कि यह कदम उसी डील को रोकने के लिए उठाया गया है.

AI टैलेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ी चिंता

यह कदम दिखाता है कि चीन अब अपने AI टैलेंट और बौद्धिक संपत्ति (Intellectual Property) को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया है. अमेरिका पहले ही चीन की टेक कंपनियों को एडवांस चिप्स तक पहुंच सीमित करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में चीन नहीं चाहता कि उसकी AI तकनीक और एक्सपर्टीज अमेरिका के हाथ लग जाए. यही वजह है कि अब विदेशी निवेश और अधिग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

Manus क्या करता है?

Manus एक AI स्टार्टअप है जिसकी जड़ें चीन से जुड़ी हैं, लेकिन इसका बेस सिंगापुर में है. यह कंपनी ऐसे AI एजेंट बनाती है जो कम से कम इंसानी हस्तक्षेप में जटिल काम कर सकते हैं. यानी यह टेक्नोलॉजी भविष्य में कई इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल सकती है. यही कारण है कि Meta जैसी बड़ी कंपनी इसे खरीदकर अपने प्लेटफॉर्म्स पर AI को और मजबूत करना चाहती थी.

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डील को रद्द करने की मांग क्यों?

चीन के NDRC ने कहा कि यह कदम देश के कानूनों और नियमों के तहत उठाया गया है. हालांकि यह साफ नहीं है कि डील को किस आधार पर रोका जा रहा है या अगर डील पहले से पूरी हो चुकी है तो उसे कैसे रद्द किया जाएगा. इस पूरे मामले में कई कानूनी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

Meta और अमेरिका का जवाब

Meta ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने सभी नियमों का पालन किया है और उसे उम्मीद है कि इस मामले का सही समाधान निकलेगा. वहीं, व्हाइट हाउस की ओर से भी बयान आया कि अमेरिका अपनी टेक इंडस्ट्री को किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे साफ है कि यह मामला सिर्फ एक कंपनी की डील नहीं बल्कि दो देशों के बीच बढ़ते टेक तनाव का हिस्सा बन चुका है.

डील का बैकग्राउंड और आगे क्या?

Meta ने दिसंबर में Manus को खरीदने का ऐलान किया था. यह एक दुर्लभ मामला था जब कोई अमेरिकी टेक कंपनी चीन से जुड़ी AI कंपनी को खरीद रही थी. इससे Meta को अपने AI प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने में मदद मिलती. Meta ने यह भी कहा था कि इस डील के बाद Manus का चीन में कोई ऑपरेशन या ओनरशिप नहीं रहेगा.

2025 में Manus ने फंडिंग के बाद अपने चीन ऑफिस बंद कर दिए थे और सिंगापुर शिफ्ट हो गया था. इससे वह अमेरिका और चीन दोनों के नियमों से बचने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अब चीन का यह कदम दिखाता है कि वह ऐसे किसी भी रास्ते को बंद करना चाहता है.

यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच एक अहम बैठक होने वाली है. ऐसे में यह डील दोनों देशों के रिश्तों और टेक सेक्टर के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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