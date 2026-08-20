चीन ने बादलों के पार लगा दी 'सूरज की भट्टी'! तिब्बत की छाती पर लगाए 15,927 शीशे, 50,000 घरों को देगा फ्री बिजली

चीन ने एक बार फिर तकनीक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है. तिब्बत के पठार पर समुद्र तल से 15,258 फीट की ऊंचाई पर चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा सोलर थर्मल प्लांट बनाकर तैयार कर दिया है. लगभग 16,000 शीशों के दम पर 1,040°F की भीषण गर्मी पैदा करने वाला यह प्रोजेक्ट न केवल 50,000 घरों को जगमग करेगा, बल्कि हर साल 60,000 टन कोयले की खपत को भी खत्म कर देगा.
चीन ने क्लेम किया है कि उसने अमदो काउंटी में 100 मेगावॉट की कैपेसिटी वाला एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है. यह जगह इतनी ऊंचाई पर स्थित है जहां सांस लेना भी कठिन होता है. इस प्रोजेक्ट को तुशू प्लांट नाम दिया गया है. यह दुनिया का पहला ऐसा टॉवर टाइप सोलर थर्मल फैसिलिटी है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है. इस प्लांट का उद्देश्य भयंकर बर्फीली हवाओं, माइनस तापमान और खतरनाक किरणों के बीच भी लगातार काम करना है.
इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत इसके विशेष प्रकार के शीशे हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में हेलियोस्टैट्स कहा जाता है. कुल 15,927 हेलियोस्टैट्स को 8 लाख वर्ग मीटर के विशाल दायरे में फैलाया गया है. ये सभी शीशे सूरज की दिशा के साथ घूमते हैं और सूरज की सभी किरणों को एक ही स्थान पर फोकस करते हैं. यह स्थान 210 मीटर ऊंचे एक विशाल टॉवर के शीर्ष पर बना रिसीवर है, जहां सभी किरणों का ताप एक साथ इकट्ठा होता है.
यह प्लांट सामान्य सोलर पैनल से बिल्कुल अलग है. सामान्य सोलर पैनल धूप को सीधे बिजली में बदलते हैं, जबकि यह प्लांट धूप को पहले ज्यादा गर्मी में बदलता है. जब सभी 16,000 शीशे धूप को टॉवर के रिसीवर पर केंद्रित करते हैं, तो वहां का तापमान लगभग 1,040°F तक पहुंच जाता है. इस गर्मी का उपयोग पिघले हुए नमक यानी मॉल्टन साल्ट को गर्म करने के लिए किया जाता है. इस गर्म नमक से भाप बनाई जाती है जो टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करती है.
सामान्य सोलर पार्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि बादल आते ही या रात होते ही बिजली बनना बंद हो जाती है. लेकिन इस सोलर थर्मल प्लांट में इस्तेमाल की गई मॉल्टन साल्ट स्टोरेज तकनीक इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देती है. यह सिस्टम दिन के समय इकट्ठा की गई गर्मी को सुरक्षित रख लेता है. इसके पास 8 घंटे का थर्मल स्टोरेज बैकअप है. इसका मतलब यह हुआ कि सूरज ढलने के बाद भी 8 घंटे तक बिना किसी रुकावट के बिजली बनती रहेगी.
15 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान और तेज हवाएं आम बात हैं. इतने विशाल शीशों को तूफान में टूटने से बचाना एक बेहद कठिन चुनौती थी. इसके लिए चीनी इंजीनियरों ने विशेष हल्के लेकिन बेहद मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार किए हैं. इन शीशों पर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाली एक खास कोटिंग भी की गई है ताकि वे खराब न हों. इस पूरे प्लांट को बनाने के लिए रोजाना 6,000 वर्ग मीटर शीशे तैयार करने वाली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन लगाई गई थी.
उम्मीद जताई जा रही है कि यह विशाल प्रोजेक्ट अक्टूबर 2026 तक मुख्य पावर ग्रिड से पूरी तरह जुड़ जाएगा. शुरू होने के बाद यह प्लांट हर साल लगभग 25.5 करोड़ किलोवाट-घंटे (kWh) बिजली पैदा करेगा. इतनी बिजली लगभग 50,000 से अधिक परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है. यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली देगा, बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा.
इस प्लांट के शुरू होने से चीन को सालाना करीब 60,000 टन कोयला कम जलाना पड़ेगा. कोयला न जलने की वजह से हर साल लगभग 1,65,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमीशन रुकेगा. यह प्रोजेक्ट न केवल चीन की साफ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है.