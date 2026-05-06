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Hindi Newsटेकसमंदर में खड़ा हुआ लोहे का पहाड़, 24,000 घरों को देगा FREE बिजली; जानें कैसे करता है काम

समंदर में खड़ा हुआ लोहे का पहाड़, 24,000 घरों को देगा FREE बिजली; जानें कैसे करता है काम

चीन ने समुद्र में दुनिया का सबसे विशाल तैरता हुआ विंड टर्बाइन 'थ्री गोरजेस पायलट' लगाकर इतिहास रच दिया है, जिसकी ऊंचाई 885 फीट है. यह अत्याधुनिक इंजीनियरिंग अजूबा अपनी जबरदस्त ताकत से सालाना करीब 24,000 घरों को रोशन करने जितनी बिजली पैदा करेगा.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 09:19 AM IST
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चीन ने समुद्र में दुनिया का सबसे विशाल तैरता हुआ विंड टर्बाइन 'थ्री गोरजेस पायलट' लगाकर इतिहास रच दिया है.
चीन ने समुद्र में दुनिया का सबसे विशाल तैरता हुआ विंड टर्बाइन 'थ्री गोरजेस पायलट' लगाकर इतिहास रच दिया है.

चीन ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऑफशोर विंड टर्बाइन स्थापित किया है, जिसका नाम Three Gorges Pilot है. यह 16 मेगावाट क्षमता वाला टर्बाइन समुद्र में करीब 70 किलोमीटर दूर Yangjiang के तट पर लगाया गया है. खास बात यह है कि यह पारंपरिक टर्बाइन की तरह समुद्र की तलहटी में फिक्स नहीं है, बल्कि एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है. इस तकनीक की मदद से अब गहरे समुद्र में भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां हवाएं ज्यादा तेज और स्थिर होती हैं.

आकार और क्षमता ने बनाया खास

Three Gorges Pilot का आकार इसे दुनिया के सबसे पावरफुल विंड टर्बाइनों में शामिल करता है. इसकी ऊंचाई करीब 270 मीटर (885 फीट) तक जाती है, जबकि इसके ब्लेड्स का फैलाव लगभग 252 मीटर है. यह टर्बाइन एक बार घूमने में बहुत बड़ी मात्रा में हवा की ऊर्जा कैप्चर कर सकता है. इसका कवरेज एरिया करीब सात फुटबॉल मैदान के बराबर है. इसी वजह से इंजीनियरों का मानना है कि यह छोटे टर्बाइनों की तुलना में ज्यादा बिजली पैदा करेगा और अधिक प्रभावी साबित होगा.

फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की खास तकनीक

यह टर्बाइन एक बड़े सेमी-सबमर्सिबल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिसकी लंबाई करीब 80 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर है. इसका वजन लगभग 24,100 टन है, जो इसे समुद्र में स्थिर बनाए रखने में मदद करता है. पारंपरिक टर्बाइन समुद्र की तलहटी में फिक्स होते हैं, लेकिन यह प्लेटफॉर्म 9 सक्शन एंकर और मजबूत केबल्स के जरिए अपनी जगह पर टिका रहता है. यह डिजाइन इसे लहरों और समुद्री धाराओं के साथ एडजस्ट करने की क्षमता देता है, जिससे यह कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकता है.

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नई टेक्नोलॉजी से बढ़ी मजबूती

इस प्रोजेक्ट में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह टर्बाइन समुद्र के कठिन वातावरण को झेल सके. इसमें एडवांस मूरिंग सिस्टम, डायनामिक मॉनिटरिंग सिस्टम और एक्टिव बैलास्ट सिस्टम शामिल हैं. यह मूरिंग सिस्टम खास है क्योंकि इसमें पारंपरिक एंकर चेन के साथ पॉलिएस्टर केबल का इस्तेमाल किया गया है. यह सिस्टम स्प्रिंग की तरह काम करता है और लहरों व हवा के दबाव को बेहतर तरीके से संभालता है. इससे टर्बाइन पर पड़ने वाला तनाव कम होता है और इसकी उम्र भी बढ़ जाती है.

कितनी बिजली करेगा पैदा

Three Gorges Pilot को पहले चीन के Beihai के एक पोर्ट पर तैयार किया गया और फिर समुद्र के रास्ते इसकी लोकेशन तक ले जाया गया. जब यह पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, तो यह हर साल करीब 44.65 मिलियन किलोवाट-घंटा बिजली पैदा करेगा. यह बिजली करीब 24,000 घरों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है.

भविष्य की एनर्जी का संकेत

यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि चीन गहरे समुद्र में बड़े पैमाने पर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है. फ्लोटिंग टर्बाइन की मदद से अब उन जगहों पर भी बिजली पैदा की जा सकती है, जहां पहले यह संभव नहीं था. Three Gorges Pilot जैसे प्रोजेक्ट भविष्य में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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