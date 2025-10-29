देखते रह गए डोनाल्ड ट्रंप! चीन ने समंदर के नीचे बसा दिया हाई-टेक डाटा सेंटर, जानिए कैसे बदलेगा इंटरनेट की दुनिया का भविष्य

चीन ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर पानी के नीचे डाटा सेंटर (Underwater Data Centre – UDC) बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया है. यह डाटा सेंटर शंघाई के Lin-gang Special Area में स्थित है. करीब 226 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,885 करोड़) की लागत वाला यह प्रोजेक्ट दुनियाभर में टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट पारंपरिक डाटा सेंटर्स की बढ़ती बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है.

क्यों है यह डाटा सेंटर ‘वन ऑफ अ काइंड’?

इस अंडरवॉटर डाटा सेंटर की सबसे बड़ी खासियत इसका इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम है. आमतौर पर, जमीन पर बने डाटा सेंटर्स में लगभग 50% ऊर्जा सिर्फ एयर कंडीशनिंग और सर्वर को ठंडा रखने में खर्च होती है. लेकिन Lin-gang UDC में सर्वर्स को समुद्र के अंदर रखा गया है, जहां समुद्री पानी प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम का काम करता है. इसका फायदा यह है कि डाटा सेंटर की ठंडक के लिए लगने वाली ऊर्जा अब 10% से भी कम रह गई है.

शंघाई हाईक्लाउड टेक्नोलॉजी के जनरल मैनेजर सु यांग के अनुसार, यह सिस्टम ऊर्जा की खपत को बेहद कम कर देता है और इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. पूरा डाटा सेंटर 24 मेगावॉट की पावर कैपेसिटी पर चलता है और इसे मुख्य रूप से ऑफशोर विंड एनर्जी यानी समुद्र में लगाई गई पवन ऊर्जा से संचालित किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तकनीक और पर्यावरण का नया संतुलन

इस डाटा सेंटर का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं है, बल्कि भविष्य की ग्रीन कंप्यूटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है. जब दुनिया के अधिकांश डाटा सेंटर्स भारी बिजली खर्च और कार्बन उत्सर्जन का कारण बन रहे हैं, चीन का यह मॉडल दिखाता है कि तकनीक को टिकाऊ बनाया जा सकता है. यह प्रोजेक्ट बताता है कि आने वाले समय में डाटा सेंटर्स केवल जमीन पर नहीं बल्कि पानी के नीचे भी सुरक्षित और ऊर्जा-कुशल तरीके से काम कर सकते हैं.

OpenAI ने अमेरिका सरकार से की नई ऊर्जा निवेश की मांग

चीन के इस कदम के ठीक एक दिन बाद, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह नई घरेलू ऊर्जा क्षमता में निवेश बढ़ाए. OpenAI का कहना है कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक लीडरशिप चीन के हाथों में जा सकती है.

माइक्रोसॉफ्ट समर्थित OpenAI ने व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को 11 पन्नों का एक दस्तावेज सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि एआई डेवलपमेंट के लिए आवश्यक विशाल बिजली की खपत अमेरिका की मौजूदा इलेक्ट्रिक ग्रिड पर भारी दबाव डाल रही है. कंपनी ने सुझाव दिया कि अमेरिका को हर साल 100 गीगावॉट (GW) की नई ऊर्जा क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि वह चीन जैसी ताकतों से मुकाबला कर सके.

चीन बनाम अमेरिका: ऊर्जा युद्ध की नई जंग

OpenAI ने यह भी बताया कि पिछले साल चीन ने कुल 429 GW नई पावर कैपेसिटी जोड़ी, जबकि अमेरिका सिर्फ 51 GW तक सीमित रहा. यह आंकड़े दिखाते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए चीन ऊर्जा निवेश के मामले में अमेरिका से कहीं आगे निकल चुका है.