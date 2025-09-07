चीन बना अमेरिका के AI ताज के लिए खतरा? टेक्नोलॉजी की जंग में DeepSeek का दमदार दांव
AI लगातार पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा है. ऐसे में सभी AI टेक्नोलॉजी एक दूसरे को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है. अब इस कड़ी में चीन की स्टार्टअप कंपनी DeepSeek ने नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:49 PM IST
चीन की स्टार्टअप कंपनी DeepSeek अब AI की दुनिया में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. कंपनी एक ऐसा चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रही है जो OpenAI के ChatGPT को सीधी टक्कर दे सके. हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, DeepSeek इस साल के अंत तक अपना नया AI चैटबॉट लॉन्च करने जा रही है. बताया जा रहा है कि यह चैटबॉट इतना स्मार्ट होगा कि यूजर से बहुत कम जानकारी मिलने पर भी कई स्टेप्स वाले मुश्किल काम खुद ही पूरा कर सकेगा. इतना ही नहीं, यह AI मॉडल पहले किए गए कामों को ध्यान में रखकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर भी बना सकता है.

ChatGPT Gemini को देगा टक्कर
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, DeepSeek इसी साल के लास्ट में अपना नया AI चैटबॉट लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने साल की शुरुआत में जो R1 मॉडल पेश किया था, उसने टेक इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दी. इस मॉडल ने आते ही सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों को चौंका दिया, क्योंकि यह बेहद कम लागत, यानी सिर्फ 6 मिलियन डॉलर में तैयार किया गया था. DeepSeek का यह AI टूल इतना दमदार माना जा रहा है कि यह ChatGPT और Google Gemini जैसे बड़े AI प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर दे सकता है. कंपनी का उद्देश्य है कि वो कम खर्च में ऐसा स्मार्ट चैटबॉट बनाए जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया मुकाम हासिल करे.

कोई भी कर सकता है मॉडल R1 का इस्तेमाल
DeepSeek का R1 मॉडल एक ऐसा ओपन-सोर्स टूल है जिसे कोई भी डेवलपर बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर सकता है. इसका मतलब है कि इसका कोड सबके लिए खुला है और कोई भी इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है. इस मॉडल ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, खासकर सिलिकॉन वैली में. जहां अमेरिका की बड़ी कंपनियां AI बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही थीं और भारी-भरकम डेटा इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि DeepSeek ने कम बजट में एक दमदार AI टूल तैयार कर दिया.

मॉडल R1 ने मचाई हलचल
DeepSeek ने जब अपना पहला मॉडल R1 लॉन्च किया तो उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी चर्चा बटोरी. इसके बाद से कंपनी ने हर कदम सोच-समझकर उठाना शुरू कर दिया है. कंपनी के फाउंडर लियांग वेनफेंग ने R1 के बाद आने वाले R2 मॉडल को फिलहाल लॉन्च नहीं किया है, ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके. DeepSeek अब इस नए मॉडल को साल के आखिर तक लॉन्च करने की तैयारी में है.

कैसे काम करेगा R2
बता दें कि इस R2 मॉडल की खासियत यह होगी कि यह सिर्फ टेक्स्ट में जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रैवल प्लानिंग, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को ठीक करना और बिजनेस से जुड़े कामों को मैनेज करना जैसे कई काम खुद से कर सकेगा. हालांकि, अगर काम बहुत जटिल हो तो इस AI को इंसान की मदद की जरूरत पड़ेगी. यानी यह पूरी तरह ऑटोमैटिक नहीं होगा, लेकिन इंसान के साथ मिलकर काम को आसान बना सकता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

