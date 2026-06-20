ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस अब एक बेहद रोमांचक और आक्रामक मोड़ पर पहुंच चुकी है. अमेरिका द्वारा चीनी कंपनियों पर एडवांस्ड एआई चिप्स और मॉडल्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कुछ ही हफ्तों बाद चीन ने तगड़ा पलटवार किया है. चीन की प्रमुख एआई लैब 'Zai' के संस्थापक टांग जी (Tang Jie) ने अपने नए मॉडल GLM 5.2 के लॉन्च के बाद एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने टेक अरबपति एलन मस्क की भविष्यवाणी को चुनौती देते हुए कहा है कि चीन दुनिया के सबसे शक्तिशाली 'Mythos-class' एआई को बहुत जल्द विकसित कर लेगा और इसके लिए उसे अमेरिकी चिप्स की भी जरूरत नहीं है.
इस पूरी चर्चा की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हुई. वहां एक यूजर ने अनुमान लगाया कि चीन 2026 के अंत तक सुपर-एडवांस्ड 'Mythos-class' एआई मॉडल बना सकता है. इस पर एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी उम्मीद 2027 की पहली तिमाही के आसपास ही है. लेकिन मस्क के इस अनुमान को खारिज करते हुए चीनी एआई कंपनी Zai के चीफ टांग जी ने जवाब दिया कि 'इसमें इतना लंबा समय नहीं लगेगा'. उनके इस बयान ने पूरी दुनिया के टेक एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
इस पूरे आत्मविश्वास के पीछे चीन का नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल GLM 5.2 है. बेंचमार्क डेटा के अनुसार, यह इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 'ओपन-वेट' (Open-weight) एआई मॉडल्स में से एक बन गया है. ओपन-वेट होने का मतलब है कि इसका कोड और पैरामीटर्स पब्लिक के लिए उपलब्ध हैं. आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स में इसने 51 का स्कोर हासिल किया है. इस स्कोर के साथ इसने गूगल के Gemini 3.5 Flash और एंथ्रोपिक के Claude Sonnet 4.6 जैसे बड़े अमेरिकी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है.
इस मॉडल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे बनाने में अमेरिकी कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया है. अमेरिका ने चीन को एनवीडिया की एडवांस्ड एआई चिप्स बेचने पर रोक लगा रखी है. ऐसे में Zai ने इस मॉडल को पूरी तरह से चीन की घरेलू हुआवेई एसेंड (Huawei Ascend) चिप्स पर ट्रेन किया है. यह सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि चीनी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद अपने दम पर आगे बढ़ने का रास्ता खोज चुकी हैं. इसके साथ ही इसे ट्रेन करने का खर्च भी पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम रहा है.
एआई को अब सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना था कि पाबंदियां लगाकर वे चीन के एआई विकास को धीमा कर देंगे. लेकिन अगर चीनी कंपनियां घरेलू हार्डवेयर पर ही ऐसे शक्तिशाली मॉडल्स बनाने लगीं, तो अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. हालांकि, ओपनएआई (OpenAI), गूगल और एंथ्रोपिक जैसी अमेरिकी कंपनियां भी शांत नहीं बैठी हैं और वे लगातार नए फ्रंटियर सिस्टम जैसे GPT 5.5 और Fable 5 रिलीज कर रही हैं.
कुछ साल पहले तक दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम सिर्फ कुछ अमेरिकी कंपनियों तक ही सीमित थे. लेकिन आज चीनी कंपनियां तेजी से इस अंतर को पाट रही हैं. टांग जी और एलन मस्क के बीच की यह बहस साफ करती है कि एआई की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है. चीन तय समय सीमा के भीतर फ्रंटियर मॉडल बना पाएगा या नहीं, यह तो वक्त बताएगा. लेकिन यह साफ है कि दोनों महाशक्तियों के बीच की यह प्रतियोगिता अब सुपरफास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है.