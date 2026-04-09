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Hindi Newsटेकहैक हुआ चीन का सुपर कंप्यूटर! फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक का डेटा चोरी, Internet पर बिक रहा ब्लूप्रिंट

हैक हुआ चीन का सुपर कंप्यूटर! फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक का डेटा चोरी, Internet पर बिक रहा ब्लूप्रिंट

China Supercomputer Hack: दुनिया भर में अपनी साइबर सिक्योरिटी का डंका पीटने वाले चीन को बड़ा झटका लगा है. चीन के नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में सेंध लगाकर हैकर्स ने लगभग 10,000 TB डेटा साफ कर दिया है! इस डिजिटल चोरी में चीन के एडवांस फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और सीक्रेट वॉर सिमुलेशन के ब्लूप्रिंट्स हैकर्स तक पहुंच गए हैं. हैरानी की बात तो यह है अब इंटरनेट पर यह बिक भी रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 02:26 PM IST
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हैक हुआ चीन का सुपर कंप्यूटर! फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक का डेटा चोरी, Internet पर बिक रहा ब्लूप्रिंट

China Supercomputer Hack: दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाने वाला देश चीन, आज खुद टेक्नोलॉजी को लेकर ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है. जिस चीन को 'अभेद्य साइबर सुरक्षा' वाले सुपर कंप्यूटर पर नाज था आज उसी में हैकर्स ने सेंध लगाकर सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं. दुनिया के सबसे पॉवरफुल सुपरकंप्यूटर सेंटर्स में से एक चीन के नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में हैकर्स ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. रिपोर्ट के अनुसार हैकर्स ने चीन के सबसे सेफ माने जाने वाले डेटाबेस को हैक कर फाइटर जेट्स, मिसाइल स्कीमेटिक्स और युद्ध सिमुलेशन से जुड़ी बहुत ही गोपनीय जानकारी चोरी कर ली है.

पहले नहीं हुई ऐसी डेटा चोरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन में हुए इस डेटा चोरी का पैमाना इतना बड़ा है कि इस चीन के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा लीक घटनाओं में से एक माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक चोरी किया गया डेटा 10 पेटाबाइट से भी ज्यादा है. पेटाबाइट को आसान भाषा में समझते हैं. 

एक लैपटॉप में ज्यादातर 1 टेराबाइट (TB) स्टोरेज होती है.

हैकर्स ने 10,000 टेराबाइट के बराबर डेटा चुरा लिया है.

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यह डेटा चोरी तिआनजिन स्थित सुपरकंप्यूटिंग सेंटर में हुई, जो चीन की 6,000 से ज्यादा संस्थाओं, खासकर एयरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है.

हैकर्स ने कैसे दिया अंजाम?

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि हैकर्स ने किसी बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस हैकिंग में नहीं किया. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार

हैकर्स ने एक कॉम्प्रोमाइज्ड VPN एंट्री पॉइंट के जरिए सिस्टम में एंट्री किया.

डेटा को एक बार में निकालने के बजाय छोटे-छोटे टुकड़ों में निकाला गया.

हैकर्स का यह ऑपरेशन लगभग 6 महीने तक चला. टुकड़ों में डेटा चोरी करने के कारण से चीन की सुरक्षा अलार्म सिस्टम इसे पकड़ने में नाकाम रहा.

इंटरनेट पर मिल रहा डेटा

इस साइबर चोरी का खुलासा तो तब हुआ जब फरवरी की शुरुआत में FlamingChina नाम के एक अकाउंट ने टेलीग्राम पर इसके कुछ सैंपल पोस्ट किए. इन सैंपल्स में टॉप सीक्रेट मार्क वाले चीनी डॉक्यूमेंट्स, बमों और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी और फ्यूजन सिमुलेशन की फाइलें शामिल थीं.

(ये भी पढे़ंः X यूजर्स की निकल पड़ी! मस्क ने जोड़ा 2 नए फीचर, अब आपकी भाषा में दिखेंगे विदेशी पोस्ट!)

अब हैकर्स इस चीनी डेटा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेटा के प्रिव्यू के लिए कुछ हजार डॉलर मांगे जा रहे हैं, वहीं पूरे डेटासेट की कीमत लाखों डॉलर रखी गई है, जिसको क्रिप्टोकरेंसी में देना होगा. हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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