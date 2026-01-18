Advertisement
टेक

Traffic Police की छुट्टी? AI रोबोट ने पहनी वर्दी और संभालने लगा ट्रैफिक; जानें कैसे काम करता है ये रोबोकॉप

AI Traffic Police Robot: भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की सड़कों पर अब AI रोबोट संभाल है. R001 नामक का ह्यूमनॉइड रोबोट अब ट्रैफिक पुलिस की भूमिका निभा रहा है. यह हाई-टेक रोबोट ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से इशारे करता, पैदल और साइकिल यातायात की निगरानी करता और नियम तोड़ने वालों को तुरंत वॉयस चेतावनी देता है. 

Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 03:30 PM IST
Traffic Police की छुट्टी? AI रोबोट ने पहनी वर्दी और संभालने लगा ट्रैफिक; जानें कैसे काम करता है ये रोबोकॉप

AI Traffic Police Robot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद से इंसानों के काम करने का तरीका ही पूरी तरह से बदलता जा रहा है. इंसानों के बड़े-बड़े काम आसानी से हो रहे हैं. इसी क्रम में अब ट्रैफिक पुलिस का भी काम रोबोट संभालने लगा है. भारत के पड़ोसी मुल्क चीन की सड़कों पर अब इंसानों के साथ-साथ रोबोट भी ट्रैफिक संभालने लगे हैं. AI से लैस रोबोकॉप्स अब न केवल सड़क पर वाहनों की निगरानी कर रहे हैं बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले ड्राइवर्स को तुरंत ऑन-द-स्पॉट चेतावनी भी दे रहे हैं. चीन का यह नया प्रयोग ट्रैफिक सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा टेक्निकल बदलाव माना जा रहा है. 

चीन के पूर्वी प्रांत अनहुई के वुहू शहर में असली पुलिसकर्मियों की जगह अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं. इंटेलिजेंट पुलिस यूनिट R001 नाम का यह AI रोबोट न सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से हाथ हिलाकर इशारा करता है बिल्कि ट्रैफिक नियमों को न मानने वालों को टोकटा भी है.

कैसे काम करता है यह डिजिटल पुलिसकर्मी?
चीन का यह कमाल का AI रोबोट पुलिस की वर्दी, रिफ्लेक्टिव जैकेट और कैप पहने हुए है. इसके अंदर हाई-डेफिनिशन कैमरे और लार्ज मॉडल एल्गोरिदम लगाए गए हैं. यह रोबोट पैदल चलने वालों और साइकिल से चलने वालों की पहचान करता है. अगर कोई गलत लेन में जाता है तो यह तुरंत वॉयस कमांड से चेतावनी भी देता है. चीन ने अपने शहर के ट्रैफिक सिग्नल से इस रोबोट को कनेक्ट किया है. जैसे ही लाइट बदलती है यह जान के लिए इंसानों की तरह हाथ से इशारा करने लगता है. चीन का यह रोबोट सिर्फ खड़ा नहीं रहता है बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और गलत जगह पर पार्किंग की पहचान कर सकता है.

इंसानों का कम होगा आसान
ट्रैफिक पुलिस अधिकारी जियांग जिहाओ के अनुसार यह रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है. तेज बारिश, भयंकर गर्मी या पीक आवर्स के दौरान जब इंसानों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है तब ये रोबोट बहुत ही आसानी से काम कर सकता है. वुहू के अलावा चेंगदू और हांगझोऊ जैसे शहरों में भी पहियों वाले और चार पैरों वाले (Quadruped) रोबोट लगाए जा चुके हैं.

