चीन ने बॉर्डर पर तैनात की Robots की फौज! 24 घंटे करेंगे रखवाली, बैटरी खत्म हुई तो खुद ही बदल डालेगा

UBTech Robotics नाम की कंपनी को 264 मिलियन युआन यानी लगभग 37 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इसके तहत कंपनी इंडस्ट्रियल-ग्रेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स को गुआंग्शी के बॉर्डर एरिया में तैनात करेगी. ये डिप्लॉयमेंट दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और चीन के सरकारी कामों में रोबोट्स का अब तक का सबसे बड़ा इस्तेमाल माना जा रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:33 PM IST
नोएडा नहीं, अब Fangchenggang बना नया टेक हब
यह समझौता Fangchenggang में साइन हुआ है, जो एक ऐसी जगह है जहां से वियतनाम की सीमा लगती है. यहां UBTech अपना नया Walker S2 रोबोट लगाएगा, जिसे जुलाई में लॉन्च किया गया था. यह दुनिया का पहला ऐसा ह्यूमनॉइड है जो अपनी बैटरी खुद ऑटोमेटिकली बदल सकता है. यह फीचर इसे 24 घंटे तक लगातार काम करने में सक्षम बनाता है.

सरकार के ऑपरेशंस में रोबोट्स का अब तक का सबसे बड़ा इस्तेमाल
SCMP की रिपोर्ट के अनुसार यह चीन की ओर से ह्यूमनॉइड रोबोट्स का सबसे बड़ा रियल-वर्ल्ड रोलआउट है. यह कदम दिखाता है कि चीन सरकारी कार्यों, सुरक्षा, और इंडस्ट्रियल जगहों में AI और रोबोट्स के उपयोग को कितना तेजी से बढ़ा रहा है.

बॉर्डर चेकपॉइंट पर गाइड, पेट्रोलिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे रोबोट
ट्रायल में इन Walker S2 रोबोट्स को बॉर्डर चेकपॉइंट पर लगाया जाएगा, जहां वे यात्रियों को गाइड करने, भीड़ कंट्रोल करने, पेट्रोलिंग करने और लॉजिस्टिक्स संभालने में मदद करेंगे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनका इस्तेमाल स्टील, कॉपर और अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में निरीक्षण के लिए भी होगा. इसका मतलब है कि रोबोट्स सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी काम करेंगे.

चीन में तेज़ी से बढ़ रहा है AI और Robotics का दायरा
चीन कई सेक्टर्स में रोबोट्स को शामिल कर रहा है. एयरपोर्ट्स, सरकारी दफ्तरों, बड़े इवेंट्स—हर जगह रोबोट्स दिखाई दे रहे हैं. SCMP ने बताया कि हांगझोउ एयरपोर्ट में भी एक रोबोट तैनात है जो यात्रियों के सवालों के जवाब देता है. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भी मल्टी-लैंग्वेज रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया था. कई शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग रोबोट भी देखे जा चुके हैं.

Walker S2: भारी काम करने वाला इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड
Walker S2 एक 1.76 मीटर लंबा रोबोट है जिसे लगातार चलने वाले कामों के लिए बनाया गया है. इसमें 52 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसके हाथों में 11 DOF वाले डेक्स्ट्रस फिंगर्स हैं जो बेहद सटीक ग्रिप दे सकते हैं. यह हर हाथ से 15 किलो तक का वजन उठा सकता है और जमीन से लेकर लगभग 1.8 मीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है. इसकी कमर में हाई-टॉर्क जॉइंट लगे हैं जो इसे झुककर भारी काम करने देते हैं.

सबसे खास फीचर: खुद बैटरी बदलने की क्षमता
Walker S2 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका हॉट-स्वैपेबल ड्यूल बैटरी सिस्टम है. कंपनी का कहना है कि यह रोबोट अपनी डेड बैटरी खुद निकालकर केवल तीन मिनट में नई बैटरी लगा सकता है. इस वजह से इसे 24 घंटे लगातार चलाया जा सकता है और मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती.

AI सिस्टम से लैस: खुद फैसले लेता है रोबोट
Walker S2 में UBTech का BrainNet 2.0 और Co-Agent AI फ्रेमवर्क लगाया गया है, जो इसे मल्टी-मॉडल रीजनिंग और टास्क प्लानिंग में सक्षम बनाता है. यह रोबोट RGB स्टेरियो विजन सिस्टम से लैस है, जो इसे इंसान जैसी गहराई पहचान करने की क्षमता देता है. यह भीड़, फैक्ट्री और डायनामिक माहौल में आसानी से काम कर सकता है.

ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, चीन बना रहा है Humanoid Superpower
UBTech ने बताया कि Walker सीरीज के ऑर्डर्स 1.1 बिलियन युआन तक पहुँच चुके हैं. कंपनी इस साल 500 रोबोट और अगले साल इसका 10 गुना उत्पादन करने की योजना बना रही है. 2027 तक लक्ष्य 10,000 ह्यूमनॉइड रोबोट हर साल बनाने का है. चीन ने हाल ही में अपना नेशनल ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स कमेटी भी बनाई है, जिससे यह साफ है कि देश AI और रोबोटिक्स में दुनिया को लीड करना चाहता है.

