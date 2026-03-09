Advertisement
trendingNow13134198
Hindi Newsटेकअब पैरालाइज्ड लोग भी चल सकेंगे... चीन की इस जादुई तकनीक ने Musk के उड़ाए होश! जानें कब होगी लॉन्च

अब पैरालाइज्ड लोग भी चल सकेंगे... चीन की इस 'जादुई' तकनीक ने Musk के उड़ाए होश! जानें कब होगी लॉन्च

China BCI Technology: टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां इंसान और मशीन के बीच की दूरी करीब-करीब खत्म होती दिखाई दे रही है. अब दिमाग के संकेतों से कंप्यूटर या मशीन को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी हकीकत बनने के करीब है. अमेरिका के बाद चीन भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगर ऐसा होता है तो पैरालाइज्ड मरीजों को फिर से अपने अंगों को चलाने में मदद मिल सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब पैरालाइज्ड लोग भी चल सकेंगे... चीन की इस 'जादुई' तकनीक ने Musk के उड़ाए होश! जानें कब होगी लॉन्च

Paralysis Tech Treatment: क्या आप यह सोच सकते हैं कि सिर्फ सोचने से ही आप कंप्यूटर चला सकें या एक पैरालाइज्ड इंसान फिर से अपने अंगों में हरकत महसूस कर सके? ऐसा संभव होने जा रहा है. भले ही यह सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्मों जैसा लगता हो लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन इसे हकीकत बनाने जा रहा है. अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को टक्कर देते हुए चीन अब ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस की दुनिया में वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला है.

हाल ही में बीजिंग में हुई एक संसदीय बैठक के दौरान एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि अगले 3 से 5 साल के अन्दर ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी चीन में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है.

चीन की फ्यूचर इंडस्ट्री का हिस्सा बना BCI
चीन ने अपनी नई पंचवर्षीय योजना में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI को कोर फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है. इसे क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ रखा गया है. सिचुआन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंस के डायरेक्टर याओ डेझोंग ने कहा कि अभी यह टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जा रहा है लेकिन अगले कुछ सालों में यह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 से ज्यादा ह्यूमन ट्रायल
चीन की राष्ट्रीय BCI रणनीति के अनुसार साल 2027 तक इस टेक्नोलॉजी में बड़े तकनीकी ब्रेकथ्रू हासिल करना और 2030 तक 2-3 विश्व-स्तरीय कंपनियां तैयार करना है. अभी चीन में इस टेक्नोलॉजी को लेकर 10 से ज्यादा ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं जो अमेरिका के बराबर हैं. वैज्ञानिक इस साल देशभर में 50 से ज्यादा मरीजों को इन ट्रायल में शामिल करने की प्लानिंग में हैं.

पैरालाइज्ड मरीजों को मिलेगा फायदा
हाल ही में हुए कुछ ट्रायल में पैरालाइज्ड मरीजों और किसी हादसे में अंग खो चुके लोगों को आंशिक रूप से हाथ-पैर चलाने में इस ट्रायल में सहायता मिल रही है. कुछ मरीज दिमाग के संकेतों से रोबोटिक हाथ और स्मार्ट व्हीलचेयर तक चला पा रहे हैं. 

ये भी पढे़ंः WhatsApp का जादू: अब टाइप करते ही आएंगे स्टिकर्स, कीबोर्ड पढ़ लेगा आपके दिल का हाल

मस्क से है मुकाबला
एक और जहां अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक दिमाग के अंदर चिप लगाने वाली तकनीक पर काम कर रही है तो वहीं चीन तीन तरह की तकनीकों पर काम कर रहा है- इनवेसिव, सेमी-इनवेसिव और नॉन-इनवेसिव. सेमी-इनवेसिव टेक्नोलॉजी में चिप को दिमाग की सतह पर रखा जाता है जिससे सर्जरी का खतरा कम रहता है.

ये भी पढ़ेंः Team India वर्ल्ड चैंपियन! सुंदर पिचई बोले- 'गलत मैच चुन लिया', नडेला ने भी दी बधाई

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Brain ChipNeuralink Brain Chip vs China

Trending news

अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
Punjab Budget 2026
शिक्षा क्रांति 2.0! शिक्षा में क्रांतिकारी सुधारों के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
Organ Donation
पत्नी डॉक्टर, एक्सीडेंट में गई जान; खुद रुखसत होकर कई लोगों को जिंदगी दे गए अरविंद
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
crude oil Stock
मिडिल ईस्ट में मचा कोहराम...कीमतों में लगी आग; भारत के पास तेल का कितना स्टॉक?
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी
Narendra Modi
'ममता सरकार ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान', दिल्ली में गरजे PM मोदी