अब पैरालाइज्ड लोग भी चल सकेंगे... चीन की इस 'जादुई' तकनीक ने Musk के उड़ाए होश! जानें कब होगी लॉन्च

Paralysis Tech Treatment: क्या आप यह सोच सकते हैं कि सिर्फ सोचने से ही आप कंप्यूटर चला सकें या एक पैरालाइज्ड इंसान फिर से अपने अंगों में हरकत महसूस कर सके? ऐसा संभव होने जा रहा है. भले ही यह सुनने में किसी साइंस-फिक्शन फिल्मों जैसा लगता हो लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन इसे हकीकत बनाने जा रहा है. अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को टक्कर देते हुए चीन अब ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस की दुनिया में वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला है.

हाल ही में बीजिंग में हुई एक संसदीय बैठक के दौरान एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि अगले 3 से 5 साल के अन्दर ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी चीन में आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है.

चीन की फ्यूचर इंडस्ट्री का हिस्सा बना BCI

चीन ने अपनी नई पंचवर्षीय योजना में ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI को कोर फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है. इसे क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ रखा गया है. सिचुआन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन साइंस के डायरेक्टर याओ डेझोंग ने कहा कि अभी यह टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया जा रहा है लेकिन अगले कुछ सालों में यह आम लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकती है.

10 से ज्यादा ह्यूमन ट्रायल

चीन की राष्ट्रीय BCI रणनीति के अनुसार साल 2027 तक इस टेक्नोलॉजी में बड़े तकनीकी ब्रेकथ्रू हासिल करना और 2030 तक 2-3 विश्व-स्तरीय कंपनियां तैयार करना है. अभी चीन में इस टेक्नोलॉजी को लेकर 10 से ज्यादा ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं जो अमेरिका के बराबर हैं. वैज्ञानिक इस साल देशभर में 50 से ज्यादा मरीजों को इन ट्रायल में शामिल करने की प्लानिंग में हैं.

पैरालाइज्ड मरीजों को मिलेगा फायदा

हाल ही में हुए कुछ ट्रायल में पैरालाइज्ड मरीजों और किसी हादसे में अंग खो चुके लोगों को आंशिक रूप से हाथ-पैर चलाने में इस ट्रायल में सहायता मिल रही है. कुछ मरीज दिमाग के संकेतों से रोबोटिक हाथ और स्मार्ट व्हीलचेयर तक चला पा रहे हैं.

मस्क से है मुकाबला

एक और जहां अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक दिमाग के अंदर चिप लगाने वाली तकनीक पर काम कर रही है तो वहीं चीन तीन तरह की तकनीकों पर काम कर रहा है- इनवेसिव, सेमी-इनवेसिव और नॉन-इनवेसिव. सेमी-इनवेसिव टेक्नोलॉजी में चिप को दिमाग की सतह पर रखा जाता है जिससे सर्जरी का खतरा कम रहता है.

