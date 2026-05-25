5G का जमाना खत्म! चीन ने बनाया सफेद रोशनी से चलने वाला 'Photonic Engine', 1.2 किमी दूर तक पलक झपकते भेज देगा 6G डेटा

दुनिया भर में 6G तकनीक को लेकर रिसर्च तेजी से चल रही है और अब चीन के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है. शोधकर्ताओं ने एक ऐसा लेजर-आधारित फोटोनिक इंजन (Photonic Engine) विकसित किया है जो सफेद रोशनी की मदद से लंबी दूरी तक जानकारी भेज सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक भविष्य के AI-संचालित 6G नेटवर्क की नींव बन सकती है.

सबसे खास बात यह है कि यह इंजन एक ऐसे सिरेमिक पदार्थ से बनाया गया है जिसे बड़े पैमाने पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. यह सफेद रोशनी का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर करता है और मौजूदा तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक दूरी तक संचार स्थापित कर सकता है.

क्या है नया Photonic Engine?

फोटोनिक इंजन एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश (Light) के जरिए जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है. आमतौर पर विजिबल लाइट कम्युनिकेशन (VLC) सिस्टम LED लाइट का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी सीमा केवल कुछ मीटर तक ही होती है.

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चीन के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नया इंजन लेजर से संचालित होता है और यह 1.2 किलोमीटर तक डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम बताया गया है. यह दूरी पारंपरिक VLC सिस्टम की तुलना में कई गुना अधिक है. इसी वजह से इसे अगली पीढ़ी के वायरलेस नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

6G नेटवर्क के लिए क्यों है खास?

यह शोध 22 मई को वैज्ञानिक जर्नल Matter में प्रकाशित हुआ. शोधकर्ताओं के अनुसार यह तकनीक 6G कम्युनिकेशन के लिए प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक प्रमाण प्रदान करती है.

आज के 5G नेटवर्क तेज गति से डेटा भेजने का काम करते हैं, लेकिन 6G केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा. भविष्य के 6G नेटवर्क लोगों और वस्तुओं को पहचानने, उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करने और AI की मदद से स्मार्ट निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि 6G तकनीक स्मार्ट सिटी, स्वचालित वाहन, ड्रोन डिलीवरी, रोबोटिक्स और भविष्य की कई उन्नत सेवाओं को नई दिशा दे सकती है.

सफेद रोशनी से लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसफर

शोधकर्ताओं के अनुसार यह फोटोनिक इंजन उच्च गुणवत्ता वाली सफेद रोशनी उत्पन्न करता है. इसी रोशनी के जरिए बड़ी मात्रा में डेटा लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है.

दक्षिण चीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक Zhiguo Xia का कहना है कि यह उपलब्धि पारंपरिक तकनीकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाती है. उनके अनुसार यह तकनीक ड्रोन लॉजिस्टिक्स और कम ऊंचाई वाली हवाई यात्रा जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो सकती है.

अभी भी हैं कुछ सीमाएं

हालांकि यह तकनीक काफी उन्नत मानी जा रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ सीमाएं भी मौजूद हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार यह इंजन मुख्य रूप से पीले रंग के प्रकाश क्षेत्र (500-650 नैनोमीटर) में काम करता है और इसमें लाल रंग का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है.

इस वजह से ऐसे उपयोगों में इसकी सीमाएं हो सकती हैं जहां बहुत उच्च रंग सटीकता (Color Rendering Index) की आवश्यकता होती है. इसके अलावा इसकी डेटा ट्रांसफर गति अभी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जितनी तेज नहीं है.

इसी कारण शोधकर्ता अब ऐसे नए प्रकाश उत्सर्जक पदार्थों पर काम कर रहे हैं जो और तेज गति से डेटा ट्रांसफर कर सकें. साथ ही वे इस सिस्टम को रेडियो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के साथ जोड़ने की योजना भी बना रहे हैं ताकि खराब मौसम में भी सेवा बाधित न हो.

AI की मदद से और स्मार्ट बनेगा नेटवर्क

वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में AI आधारित सिस्टम डेटा स्पीड और ऑप्टिकल पावर को स्वतः नियंत्रित कर सकेंगे. इससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और दक्षता दोनों बढ़ेंगी.

शोधकर्ताओं के अनुसार आने वाले समय में ऐसा 6G नेटवर्क विकसित किया जा सकता है जो अंतरिक्ष, हवाई और जमीनी नेटवर्क को एक साथ जोड़कर पूरी तरह एकीकृत संचार प्रणाली प्रदान करे. इससे दूरदराज के इलाकों में भी हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकेगा.

रेगिस्तान और पहाड़ों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

6G नेटवर्क की एक बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में मौजूद उपग्रहों से प्राप्त डेटा का भी उपयोग किया जाएगा. इससे रेगिस्तान, महासागर और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कठिन स्थानों में भी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सकेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक डिजिटल कनेक्टिविटी की पहुंच को काफी बढ़ा सकती है और दुनिया के उन क्षेत्रों को भी इंटरनेट से जोड़ सकती है जहां अभी नेटवर्क सुविधाएं सीमित हैं.

अभी शोध के चरण में है तकनीक

हालांकि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन तकनीक अभी शुरुआती शोध चरण में है. बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग और वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण अभी बाकी हैं. वैज्ञानिक लगातार इसकी गति, दक्षता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं.

यदि भविष्य में यह तकनीक सफलतापूर्वक विकसित हो जाती है, तो यह 6G नेटवर्क के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और संचार की दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है.