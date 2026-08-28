/मार्शल आर्ट सिखा दिया, पर चाय-कॉफी बनाने में छूटे पसीने! चीन के सुपर-रोबोट्स की खुली पोल, आसान काम में भी हो रहे फेल

चीन लगातार ऐसे रोबोट्स तैयार करने का दावा करता है, जो इंसानों की जगह ले सकें. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. जिन रोबोट्स के स्टंट देखकर दुनिया दंग थी, वे चाय-कॉफी बनाने और पैकेजिंग जैसे आसान कामों को करने में फेल साबित हो रहे हैं. दक्षिण चीन के एक ट्रेनिंग सेंटर में 100 से ज्यादा इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है. वहां मौजूद दर्जन भर ट्रेनर हेडसेट और सेंसर वाले कंट्रोलर की सहायता से उन्हें बहुत ही आसान काम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे सामान अलग करना, नूडल्स पैक करना और कॉफी बनाना.
लेकिन रोबोट के लिए यह काम इतना आसान नहीं है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये रोबोट बहुत ही धीमें हैं. एक ट्रेनर रोबोट से 300 कोशिशों में जाकर कोई एक सही मूवमेंट करवा पाता है, वहीं एक एक्सपीरियंस ट्रेनर को भी इसके लिए कम से कम 50 बार प्रयास करना पड़ता है.
दरअसल, रोबोट बनाने वाली चीनी कंपनी यूबीटेक को बीते साल अक्तूबर में गुआंग्शी क्षेत्रीय सरकार से 1.8 करोड़ डॉलर का टेंडर मिला था. इसका मकसद एम्बॉडीड एआई यानी भौतिक दुनिया को समझकर काम करने वाले AI के लिए ट्रेनिंग डेटा तैयार करना था. ट्रेनर रोबोट्स की आंखों से देखकर उन्हें इंसानी हरकतों को समझने की ट्रेनिंग दे रहे हैं.
घटती आबादी और सेना के लिए रोबोट्स की जरूरत
चीन में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आबादी कम हो रही है. ऐसे में फैक्ट्रियों को भारी शारीरिक श्रम वाले कामों के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स की जरूरत है. इसके साथ ही, चीन के सैन्य रिसर्चर्स भी आने वाले समय के हथियारों और सैन्य प्रणालियों में रोबोटिक्स और एआई के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रहे हैं.
ल्यूझोउ का यह सेंटर फैक्ट्रियों को डेटा बेचकर पैसा कमाना चाहता है. लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर टिका है और फिलहाल कमाई का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा. डेटा की कीमतें बहुत कम हैं और सेंटर को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा है.
चीन में रोबोटिक्स बिजनेस के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है और फैक्ट्रियों में रोबोट्स प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन ये रोबोट्स सिर्फ पहले से तय किए गए शो जैसे डांस या बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट में ही शानदार दिखते हैं. जब इन्हें बिना किसी फिक्स रूटीन के काम करने को कहा जाता है, तो ये फेल हो जाते हैं.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन हार्डवेयर बनाने में तो आगे है, लेकिन इन रोबोट्स में समझदारी या इंटेलीजेंस की भारी कमी है. रोबोटिक्स कंपनी युआनली लिंगजी के CEO तांग वेनबिन ने एक चर्चा में साफ कहा कि रोबोट्स का दिमाग बहुत कमजोर है. इंटरनेट पर जो काम करते हुए रोबोट दिखते हैं, उनमें से ज्यादातर काम नहीं, बल्कि काम का नाटक या डांस होता है.
बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते साल दुनिया भर में लगभग 20,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स सप्लाई किए गए थे, जिनमें से 95% चीन के थे. चीन के उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों का अनुमान है कि इस साल देश में 1 लाख से ज्यादा रोबोट्स बनेंगे. 2030 तक यह आंकड़ा सालाना 12 लाख तक पहुंचने का अनुमान है.
चीन के इस दबदबे को देखते हुए, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में चीन के नए ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आयात पर बैन लगा दिया है. अमेरिका को डर है कि इससे उसकी अपनी एआई इंडस्ट्री और साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
चीन ने रोबोटिक्स सेक्टर में भी वही मॉडल अपनाया है जो उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल के लिए इस्तेमाल किया था, शुरुआत में भारी सब्सिडी दो, तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाओ और फिर कीमत गिराकर पूरी दुनिया के मार्केट पर कब्जा कर लो.
लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहले से विकसित तकनीकें थीं. इसके उलट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स अभी शुरुआती दौर में हैं. इनमें हाथों की बारीकी से काम करने की क्षमता, मजबूती और दिमाग की भारी कमी है. चीन में सरकार खुद ही इन रोबोट्स को फंड दे रही है और खुद ही इनकी ग्राहक बनी हुई है. यही वजह है कि रोबोट्स पर चीन का यह बड़ा दांव बहुत जोखिम भरा साबित हो सकता है.