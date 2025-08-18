चीन चलता रहा चालें, पीछे से Game कर गया भारत! iPhone 17 लॉन्च से पहले मिली Good News, पढ़कर होगा गर्व

भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज और Apple की प्रमुख सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) ने अपने नए बेंगलुरु प्लांट में iPhone 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है. यह फैक्ट्री चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी iPhone मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई है. कंपनी ने इसे लगभग 2.8 बिलियन डॉलर (करीब 25,000 करोड़ रुपये) के निवेश से स्थापित किया है. देवनहल्ली में बनी यह यूनिट अब चेन्नई स्थित पुराने प्लांट के साथ काम करेगी, जहां पहले से ही iPhone 17 का उत्पादन चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक, यह कदम Apple की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी भारत को अपने लिए एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दे रही है.

iPhone 16 के बाद iPhone 17 का लोकल प्रोडक्शन

यह पहला मौका नहीं है जब भारत में iPhone का उत्पादन उसकी लॉन्चिंग से पहले शुरू हुआ हो. पिछले साल लगभग इसी समय iPhone 16 सीरीज़ का लोकल प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ था. हालांकि Apple और Foxconn ने इस बार अभी तक किसी भी आधिकारिक बयान से परहेज किया है.

शुरुआत में इस फैक्ट्री को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जब कई चीनी इंजीनियर अचानक काम छोड़कर चले गए थे. लेकिन कंपनी ने इस कमी को जल्दी पूरा किया और ताइवान तथा दूसरे देशों से टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाकर प्रोडक्शन को पटरी पर ला दिया.

भारत में iPhone उत्पादन का नया रिकॉर्ड

Apple भारत में लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा है. अनुमान के अनुसार, 2025 में कंपनी 6 करोड़ iPhone यूनिट्स बनाएगी, जबकि 2024-25 में यह संख्या 3.5 से 4 करोड़ यूनिट्स थी. मार्च 2025 तक भारत में iPhone असेंबली में 60% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 22 अरब डॉलर थी.

Apple के सीईओ टिम कुक ने भी हाल ही में कहा था कि भारत अब उनकी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन चुका है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जून 2025 में अमेरिका में बेचे गए ज्यादातर iPhone भारत में बने थे.

अमेरिका में भारतीय iPhone की बड़ी मांग

S&P Global की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में अमेरिका में iPhone की बिक्री 75.9 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई. वहीं मार्च 2025 तक भारत से अमेरिका को करीब 3.1 मिलियन यूनिट्स का निर्यात हुआ. इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए Apple को या तो भारत में उत्पादन क्षमता दोगुनी करनी होगी या घरेलू बाजार के लिए ज्यादा डिवाइस उपलब्ध कराने होंगे.

भारत में Apple का बढ़ता मार्केट शेयर

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Apple की स्थिति भी लगातार मजबूत हो रही है. 2025 की पहली छमाही में कंपनी की शिपमेंट सालाना आधार पर 21.5% बढ़कर 5.9 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई. इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल iPhone 16 रहा.

सिर्फ जून तिमाही में ही भारत में Apple की शिपमेंट लगभग 20% बढ़ी, जिससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 7.5% तक पहुंच गई. हालांकि IDC की रिपोर्ट बताती है कि अब भी भारतीय मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा कायम है. इस दौरान Vivo 19% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बना रहा.

भारत की बढ़ती भूमिका

बेंगलुरु में बनी नई फैक्ट्री का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह Apple के लिए चीन पर निर्भरता कम करने और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम कदम है. आने वाले समय में भारत न सिर्फ Apple के लिए बल्कि पूरी दुनिया के स्मार्टफोन उत्पादन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है.

Q1. iPhone 17 का उत्पादन भारत में कब शुरू हुआ?

Ans: फॉक्सकॉन ने अगस्त 2025 में बेंगलुरु फैक्ट्री में iPhone 17 का उत्पादन शुरू किया.

Q2. क्या भारत में बना iPhone विदेशों में भी जाएगा?

Ans: हां, Apple भारत में बने iPhones को अमेरिका सहित कई देशों में निर्यात कर रहा है.

Q3. iPhone 17 भारत में कब लॉन्च होगा?

Ans: रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 17 सीरीज़ सितंबर 2025 में लॉन्च की जाएगी.

Q4. Apple ने बेंगलुरु फैक्ट्री में कितना निवेश किया है?

Ans: फॉक्सकॉन ने करीब 2.8 बिलियन डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

Q5. भारत में Apple का मार्केट शेयर कितना है?

Ans: जून 2025 तक भारत में Apple की बाजार हिस्सेदारी 7.5% हो गई है.

(इनपुट-आईएएनएस)