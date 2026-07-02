/अकेलेपन से मिलेगा छुटकारा! चीन ने बनाया असली इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट, छूने पर लगेगी असली त्वचा

UBTech के सीईओ जेम्स झोउ का कहना है कि रोबोटिक्स की दुनिया अब एक नए दौर में कदम रख रही है. पहले रोबोट सिर्फ खतरनाक और थका देने वाले काम करते थे, लेकिन अब वे हमारे साथी बन रहे हैं. इस रोबोट का इस्तेमाल घर के बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, होटल, रिसेप्शन और प्रीमियम होम सर्विसेज में बखूबी किया जा सकता है. इसमें ऐसी तकनीक है कि यह बिना किसी 'वेक वर्ड' (जैसे हेलो या अलेक्सा) के भी आपके आसपास के माहौल को देखकर खुद काम शुरू कर सकता है. यह रोबोट सिर्फ वयस्कों यानी एडल्ट खरीदारों के लिए ही उपलब्ध है.