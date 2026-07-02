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अकेलेपन से मिलेगा छुटकारा! चीन ने बनाया असली इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट, छूने पर लगेगी असली त्वचा

चीन की कंपनी UBTech ने लॉन्च किया UWORLD U1 रोबोट, जो सिलिकॉन स्किन और इमोशनल AI के साथ आता है. यह इंसानों की तरह भावनाएं समझ सकता है और बातचीत कर सकता है. जानिए इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में सबकुछ.

Published: Jul 02, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:59 AM IST
अकेलेपन से मिलेगा छुटकारा! चीन ने बनाया असली इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट, छूने पर लगेगी असली त्वचा
Image Credit: UBTech ने लॉन्च किया UWORLD U1 रोबोट, जो सिलिकॉन स्किन और इमोशनल AI के साथ आता है. Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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