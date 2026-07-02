/अकेलेपन से मिलेगा छुटकारा! चीन ने बनाया असली इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट, छूने पर लगेगी असली त्वचा

क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मशीन आपके सुख-दुख को समझ सकती है? चीन की एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी UBTech ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. कंपनी ने एक ऐसा शानदार ह्यूमनॉइड (इंसानों जैसा) रोबोट लॉन्च किया है, जो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया है. इसका नाम UWORLD U1 है, जो न सिर्फ इंसानों जैसा दिखता है बल्कि उनके इमोशंस को भी महसूस कर सकता है.
चीन के शेंझेन में 30 जून को इस अनोखे रोबोट UWORLD U1 को दुनिया के सामने पेश किया गया. इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ाई गई है, जिससे इसकी त्वचा बिल्कुल असली इंसान जैसी महसूस होती है. यह रोबोट दो अलग-अलग वर्शन्स में आता है, जिसमें पुरुष रोबोट की लंबाई 183 सेंटीमीटर और महिला रोबोट की लंबाई 168 सेंटीमीटर है. इसके शरीर में 88 सर्वो जॉइंट्स यानी जोड़ दिए गए हैं, जिसकी मदद से यह इंसानों की तरह बेहद आसानी से और नेचुरल तरीके से हाथ-पैर हिला सकता है.
इस रोबोट को सिर्फ एक मशीन समझना भूल होगी क्योंकि इसमें एडवांस इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम लगा हुआ है. कंपनी का दावा है कि UWORLD U1 इंसानों के 20 से ज्यादा इमोशनल स्टेट्स यानी भावों को पहचान सकता है. जब आप इससे बात करेंगे, तो यह आपकी आँखों में आँखें डालकर बात करेगा. इतना ही नहीं, इसमें पुरानी बातें याद रखने की क्षमता है, जिससे यह समय के साथ आपको और बेहतर तरीके से समझने लगता है और उसी हिसाब से जवाब देता है.
यह शानदार रोबोट हर वर्ग के लिए तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनके नाम लाइट, प्रो और अल्ट्रा हैं. अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 1,19,800 युआन यानी करीब 14 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 9,90,000 युआन यानी करीब 1.15 करोड़ रुपये तक जाती है. लोगों के बीच इसका क्रेज इस कदर देखा जा रहा है कि लॉन्चिंग के पहले दिन ही कंपनी को इसके 13,361 यूनिट्स के ऑर्डर मिल चुके थे.
अक्सर AI डिवाइस के साथ डेटा लीक होने का खतरा रहता है, लेकिन इस रोबोट के साथ ऐसा नहीं है. UWORLD U1 का इमोशनल AI मॉडल पूरी तरह से रॉकचिप के RK3588 प्रोसेसर पर लोकल लेवल पर काम करता है. इसका मतलब है कि आपकी बातचीत और डेटा क्लाउड सर्वर पर नहीं जाता है, बल्कि रोबोट के अंदर ही सुरक्षित रहता है. कंपनी ने इसमें थ्री-लेयर प्राइवेसी आर्किटेक्चर दिया है, जिससे यूजर की प्राइवेसी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और डेटा चोरी होने का कोई डर नहीं रहता है.
UBTech के सीईओ जेम्स झोउ का कहना है कि रोबोटिक्स की दुनिया अब एक नए दौर में कदम रख रही है. पहले रोबोट सिर्फ खतरनाक और थका देने वाले काम करते थे, लेकिन अब वे हमारे साथी बन रहे हैं. इस रोबोट का इस्तेमाल घर के बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, होटल, रिसेप्शन और प्रीमियम होम सर्विसेज में बखूबी किया जा सकता है. इसमें ऐसी तकनीक है कि यह बिना किसी 'वेक वर्ड' (जैसे हेलो या अलेक्सा) के भी आपके आसपास के माहौल को देखकर खुद काम शुरू कर सकता है. यह रोबोट सिर्फ वयस्कों यानी एडल्ट खरीदारों के लिए ही उपलब्ध है.