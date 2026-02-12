Advertisement
₹120000000 के लिए रिंग में उतरे लोहे के पहलवान, 4 घंटे तक बिना रुके लड़ेंगे ये फौलादी योद्धा; अमेरिका की फूली सांसें!

इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि इसमें भाग लेने वाली टीमों को EngineAI कंपनी के T800 ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे. यानी छोटे स्टार्टअप्स और रिसर्च टीमें भी बिना ज्यादा खर्च के इस हाई-टेक मुकाबले में हिस्सा ले सकेंगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:00 AM IST
चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए “दुनिया की पहली” ह्यूमनॉइड रोबोट कॉम्बैट लीग शुरू कर दी है. यह लीग शेनझेन शहर में लॉन्च की गई है और इसका नाम Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL) रखा गया है. इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि इसमें भाग लेने वाली टीमों को EngineAI कंपनी के T800 ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे. यानी छोटे स्टार्टअप्स और रिसर्च टीमें भी बिना ज्यादा खर्च के इस हाई-टेक मुकाबले में हिस्सा ले सकेंगी.

जीतने वाली टीम को करोड़ों का इनाम
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस लीग के विजेता को 10 मिलियन युआन यानी करीब 14.4 लाख डॉलर (लगभग 12 करोड़ रुपये) का गोल्ड चैंपियनशिप बेल्ट दिया जाएगा. आयोजकों का कहना है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि चीन की रोबोटिक्स ताकत दिखाने का तरीका है. इससे दुनिया को यह संदेश जाएगा कि चीन ह्यूमनॉइड रोबोट टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है. UKRL का 2026 सीजन दिसंबर तक कई चरणों में चलेगा, जिससे प्रतियोगिता लंबी और रोमांचक बनेगी.

T800: लड़ाई के लिए बना खास ह्यूमनॉइड
EngineAI ने पिछले साल दिसंबर में T800 ह्यूमनॉइड पेश किया था. कंपनी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें यह रोबोट असली फाइटर की तरह मार्शल आर्ट मूव्स करता दिखा. यह साइड किक, हवा में 360 डिग्री घूमना और तेज स्पिन जैसे स्टंट आसानी से कर सकता है. इसकी बॉडी एविएशन-ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है, जिससे यह हल्का और मजबूत दोनों है. यही वजह है कि यह लंबे समय तक हाई-इंटेंसिटी मूवमेंट झेल सकता है.

दमदार बैटरी और स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी
T800 में सॉलिड-स्टेट लिथियम बैटरी लगी है जो करीब 4 घंटे तक लगातार काम कर सकती है. इसके पैरों के जोड़ों में एक्टिव कूलिंग सिस्टम है, जिससे ज्यादा गर्मी नहीं बनती. इसके अलावा, इसमें 360 डिग्री LiDAR, स्टीरियो कैमरा और फास्ट प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे यह आसपास की चीजों को तुरंत पहचान सकता है और टकराने से बच सकता है. इसके जॉइंट मोटर 450 Nm तक टॉर्क पैदा करते हैं, जो इसे तेज किक, स्पिन और अचानक दिशा बदलने जैसे मूव्स करने में मदद करते हैं.

रोबोटिक्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लीग से आम लोगों में रोबोटिक्स के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी. बीजिंग के एनालिस्ट पैन हेलिन के मुताबिक, ऐसे इवेंट्स ह्यूमनॉइड रोबोट को लैब से बाहर लाकर असली दुनिया में टेस्ट करने का मौका देते हैं. इससे टेक्नोलॉजी की कमियां जल्दी सामने आती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है.

छोटे स्टार्टअप्स के लिए बड़ा मौका
SenseTime के पूर्व रिसर्च हेड तियान फेंग का कहना है कि फ्री में T800 रोबोट देने से छोटी कंपनियों को फायदा मिलेगा. वे बिना बड़े बजट के रिसर्च कर सकेंगी और इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और लैब्स के बीच बेहतर सहयोग बन पाएगा. इससे इनोवेशन की स्पीड भी तेज होगी.

असली दुनिया में होगा कड़ा टेस्ट
इस प्रतियोगिता में रोबोट्स के मोशन कंट्रोल, बैलेंस, झटके सहने की ताकत और उनके मैकेनिकल पार्ट्स की मजबूती को परखा जाएगा. रिड्यूसर, लीड स्क्रू और रोबोटिक हाथों जैसे अहम हिस्सों का गहन परीक्षण होगा. विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का समय 30% तक कम हो सकता है.

क्या कॉम्बैट से भटक सकता है फोकस?
हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि अगर रोबोट्स को सिर्फ लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया तो वे इंडस्ट्रियल या सर्विस कामों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि फाइटिंग में तेज और झटकेदार मूवमेंट की जरूरत होती है, जबकि असली कामों में स्थिरता जरूरी होती है.

भविष्य में और ताकतवर होंगे ह्यूमनॉइड
तेजी से बढ़ रही एआई और एम्बॉडीड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट अब फैक्ट्री से लेकर घर तक हर जगह इस्तेमाल के लिए तैयार हो रहे हैं. UKRL जैसी लीग न सिर्फ मनोरंजन देगी, बल्कि रोबोटिक्स के भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

robotrobot combat leaguechina

