डिब्बे से निकलकर खुद चलने लगे इंसानी रोबोट्स! चीन की रोबोट आर्मी का ये वीडियो देखकर खौफ में आए लोग

डिब्बे से निकलकर खुद चलने लगे इंसानी रोबोट्स! चीन की 'रोबोट आर्मी' का ये वीडियो देखकर खौफ में आए लोग

यह डेमो LimX Dynamics नाम की कंपनी ने पेश किया है, जो शेनझेन में स्थित है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा प्रैक्टिकल ऑटोनॉमस डिप्लॉयमेंट है, जहां इतने सारे ह्यूमनॉइड रोबोट बिना इंसानी मदद के एक साथ काम कर रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:45 AM IST
डिब्बे से निकलकर खुद चलने लगे इंसानी रोबोट्स! चीन की 'रोबोट आर्मी' का ये वीडियो देखकर खौफ में आए लोग

चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी ने ऐसा वीडियो जारी किया है, जिसे देखकर लोग इसे साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा सीन बता रहे हैं. वीडियो में 18 ह्यूमनॉइड रोबोट बड़े-बड़े शिपिंग क्रेट्स यानी डिब्बों से खुद बाहर निकलते नजर आते हैं. कोई इंसान उन्हें उठाता या कंट्रोल नहीं करता. वे खुद खड़े होते हैं, दो पैरों पर चलते हैं, लाइन बनाकर आगे बढ़ते हैं और एक साथ सिंक्रोनाइज़्ड मूवमेंट करते हैं. यह डेमो LimX Dynamics नाम की कंपनी ने पेश किया है, जो शेनझेन में स्थित है. कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा प्रैक्टिकल ऑटोनॉमस डिप्लॉयमेंट है, जहां इतने सारे ह्यूमनॉइड रोबोट बिना इंसानी मदद के एक साथ काम कर रहे हैं.

कैसे काम करते दिखे ये रोबोट
वीडियो में 18 ‘Oli’ मॉडल के रोबोट अलग-अलग कंटेनरों के अंदर रखे गए हैं. जैसे ही कंटेनर खुलते हैं, हर रोबोट खुद उठता है, पूरा खड़ा होता है और चलना शुरू कर देता है. हैरानी की बात यह है कि इतने कम जगह में भी वे एक-दूसरे से टकराते नहीं हैं. रोबोट्स पहले कंटेनर से बाहर निकलते हैं, फिर एक फॉर्मेशन में चलते हैं और बाद में एक साथ तालमेल से मूवमेंट करते हैं. इससे साफ दिखता है कि वे सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि टीम की तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं.

पहले क्या कर चुके हैं ये रोबोट
इससे पहले भी कंपनी ने Oli रोबोट्स के कई डेमो दिखाए थे. उन वीडियो में रोबोट ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चल रहे थे, मलबे पर चढ़ रहे थे और एक पैर पर बैलेंस बना रहे थे. यह सब मोशन रिइनफोर्समेंट लर्निंग की मदद से संभव हुआ था. लेकिन इस बार खास बात यह है कि कई रोबोट एक साथ काम कर रहे हैं. यानी फोकस सिर्फ एक रोबोट की स्किल्स पर नहीं, बल्कि पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन पर है.

COSA क्या है और क्यों अहम है
LimX Dynamics ने हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम ‘COSA’ लॉन्च किया है. इसका पूरा नाम है Cognitive OS of Agents. यही सिस्टम इन रोबोट्स का दिमाग बनकर काम करता है. COSA रोबोट्स को आसपास का माहौल समझने, फैसला लेने और तुरंत मूवमेंट करने में मदद करता है. यह इंसानी दिमाग की तरह सोच और एक्शन को जोड़ता है. यानी रोबोट पहले लंबा सोचने के बजाय तुरंत हालात देखकर प्रतिक्रिया दे सकता है.

रोबोट्स के अंदर कैसे काम करता है दिमाग
कंपनी के मुताबिक COSA में मेमोरी भी दी गई है. इसका मतलब है कि रोबोट पहले देखी गई चीजों और जगहों को याद रख सकता है. बाद में वही जानकारी काम आती है. अगर सीढ़ियां चढ़नी हों या बैलेंस बनाना हो, तो सेंसर से मिलने वाला डेटा तुरंत सिस्टम तक पहुंचता है और रोबोट उसी समय अपनी चाल और संतुलन बदल लेता है. आम रोबोट्स में परसेप्शन, प्लानिंग और कंट्रोल अलग-अलग सिस्टम में होते हैं, जिससे वे अचानक बदलती परिस्थितियों में अटक जाते हैं. लेकिन COSA इन सबको एक साथ जोड़ता है, जिससे प्रतिक्रिया तेज और स्मूद हो जाती है.

भविष्य में कहां दिखेंगे ऐसे रोबोट
इस टेक्नोलॉजी का मकसद फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल एरिया में रोबोट टीम्स को तैनात करना है. आने वाले समय में ये रोबोट मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर सामान उठाने, मशीन ऑपरेट करने और टीमवर्क वाले काम कर सकते हैं. LimX Dynamics का मानना है कि यह एंबॉडीड इंटेलिजेंस की दिशा में बड़ा कदम है. यानी रोबोट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि समझदार वर्कर की तरह काम करेंगे.

साइंस-फिक्शन से हकीकत तक
डिब्बों से खुद निकलते और लाइन में चलते ये रोबोट किसी फिल्म का सीन लग सकते हैं, लेकिन यह अब असल दुनिया में हो रहा है. साफ है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का दौर तेजी से करीब आ रहा है और आने वाले सालों में फैक्ट्रियों में इंसानों के साथ या उनकी जगह ऐसे रोबोट काम करते दिख सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

china humanoid robots video LimX Dynamics Oli robot

