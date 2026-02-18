Advertisement
trendingNow13113799
Hindi NewsटेकAI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! चीनी कुत्ते ने कटवाया पत्ता; सरकार ने तुरंत जगह खाली करने का दिया फरमान

AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! 'चीनी कुत्ते' ने कटवाया पत्ता; सरकार ने तुरंत जगह खाली करने का दिया फरमान

Galgotias University को एक्सपो स्थल खाली करने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई, जिसमें समिट में प्रदर्शित एक चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर सवाल उठे. मामला उस समय गरमाया जब यह जानकारी सामने आई कि समिट में दिखाया गया रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी से खरीदा गया था. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 18, 2026, 11:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! 'चीनी कुत्ते' ने कटवाया पत्ता; सरकार ने तुरंत जगह खाली करने का दिया फरमान

दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, Galgotias University को एक्सपो स्थल खाली करने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई, जिसमें समिट में प्रदर्शित एक चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर सवाल उठे. मामला उस समय गरमाया जब यह जानकारी सामने आई कि समिट में दिखाया गया रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी से खरीदा गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई और कई लोगों ने यूनिवर्सिटी पर तकनीक की उत्पत्ति को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया.

चीन की कंपनी से खरीदा गया रोबोडॉग
विवाद उस समय बढ़ा जब यूनिवर्सिटी ने खुद स्पष्ट किया कि समिट में प्रदर्शित रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी Unitree से खरीदा गया था. यह डिवाइस Unitree Go2 मॉडल बताया गया. रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस रोबोडॉग को “Orion” नाम से प्रदर्शित किया गया, जिससे यह धारणा बनी कि इसे देश में विकसित किया गया है. हालांकि, यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में साफ कहा कि उसने इस रोबोडॉग का निर्माण नहीं किया है और न ही ऐसा कोई दावा किया है. संस्था के अनुसार, यह डिवाइस केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए खरीदी गई थी, ताकि छात्रों को नई तकनीकों से परिचित कराया जा सके.

यूनिवर्सिटी का स्पष्टीकरण
अपने आधिकारिक बयान में Galgotias University ने कहा कि वह रोबोडॉग बनाने का दावा नहीं कर रही है. संस्था का कहना था कि उसका उद्देश्य छात्रों के दिमाग को तैयार करना है, ताकि भविष्य में वे खुद ऐसी तकनीक डिजाइन और निर्माण कर सकें. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि वह समय-समय पर वैश्विक तकनीकों को कैंपस में लाती है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक इनोवेशन का अनुभव मिल सके. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि आयातित तकनीक को स्वदेशी के रूप में पेश किया गया. इस विवाद ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और चर्चा का विषय बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार की कार्रवाई और समिट पर असर
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण के बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो स्पेस से हटने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला गंभीरता से लिया गया है. यह कार्यक्रम AI Impact Summit के तहत आयोजित हो रहा है, जिसमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं. यह समिट दिल्ली के Bharat Mandapam में चल रहा है. विवाद के बाद अब इस आयोजन पर ज्यादा निगरानी और जांच की जा रही है.

बढ़ी जांच और पारदर्शिता पर जोर
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि टेक्नोलॉजी इवेंट्स में पारदर्शिता कितनी जरूरी है. खासकर जब बात एआई और रोबोटिक्स जैसी संवेदनशील तकनीकों की हो, तो उनकी उत्पत्ति और विकास को लेकर स्पष्ट जानकारी देना जरूरी हो जाता है. फिलहाल, एआई समिट जारी है, लेकिन इस विवाद ने कार्यक्रम की छवि पर असर डाला है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या कोई आधिकारिक जांच या बयान सामने आता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AI SummitGalgotias Universityrobodog controversy

Trending news

'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
IMD
18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर अलर्ट
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया