AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छुट्टी! 'चीनी कुत्ते' ने कटवाया पत्ता; सरकार ने तुरंत जगह खाली करने का दिया फरमान

दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, Galgotias University को एक्सपो स्थल खाली करने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई उस विवाद के बाद हुई, जिसमें समिट में प्रदर्शित एक चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर सवाल उठे. मामला उस समय गरमाया जब यह जानकारी सामने आई कि समिट में दिखाया गया रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी से खरीदा गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई और कई लोगों ने यूनिवर्सिटी पर तकनीक की उत्पत्ति को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया.

चीन की कंपनी से खरीदा गया रोबोडॉग

विवाद उस समय बढ़ा जब यूनिवर्सिटी ने खुद स्पष्ट किया कि समिट में प्रदर्शित रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी Unitree से खरीदा गया था. यह डिवाइस Unitree Go2 मॉडल बताया गया. रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस रोबोडॉग को “Orion” नाम से प्रदर्शित किया गया, जिससे यह धारणा बनी कि इसे देश में विकसित किया गया है. हालांकि, यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में साफ कहा कि उसने इस रोबोडॉग का निर्माण नहीं किया है और न ही ऐसा कोई दावा किया है. संस्था के अनुसार, यह डिवाइस केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए खरीदी गई थी, ताकि छात्रों को नई तकनीकों से परिचित कराया जा सके.

यूनिवर्सिटी का स्पष्टीकरण

अपने आधिकारिक बयान में Galgotias University ने कहा कि वह रोबोडॉग बनाने का दावा नहीं कर रही है. संस्था का कहना था कि उसका उद्देश्य छात्रों के दिमाग को तैयार करना है, ताकि भविष्य में वे खुद ऐसी तकनीक डिजाइन और निर्माण कर सकें. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि वह समय-समय पर वैश्विक तकनीकों को कैंपस में लाती है, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक इनोवेशन का अनुभव मिल सके. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि आयातित तकनीक को स्वदेशी के रूप में पेश किया गया. इस विवाद ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया और चर्चा का विषय बन गया.

सरकार की कार्रवाई और समिट पर असर

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण के बाद यूनिवर्सिटी को एआई समिट के एक्सपो स्पेस से हटने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला गंभीरता से लिया गया है. यह कार्यक्रम AI Impact Summit के तहत आयोजित हो रहा है, जिसमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और इनोवेटर्स हिस्सा ले रहे हैं. यह समिट दिल्ली के Bharat Mandapam में चल रहा है. विवाद के बाद अब इस आयोजन पर ज्यादा निगरानी और जांच की जा रही है.

बढ़ी जांच और पारदर्शिता पर जोर

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि टेक्नोलॉजी इवेंट्स में पारदर्शिता कितनी जरूरी है. खासकर जब बात एआई और रोबोटिक्स जैसी संवेदनशील तकनीकों की हो, तो उनकी उत्पत्ति और विकास को लेकर स्पष्ट जानकारी देना जरूरी हो जाता है. फिलहाल, एआई समिट जारी है, लेकिन इस विवाद ने कार्यक्रम की छवि पर असर डाला है. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या कोई आधिकारिक जांच या बयान सामने आता है.