अब रोबोट भी हो पाएंगे प्रेग्नेंट, देंगे इंसानों को जन्म; चीन कर रहा अनोखी टेक्नोलॉजी तैयार

टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस साल की शुरुआत से ही इतना कुछ देखने को मिल गया है कि अब कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं लगता. लेकिन अब चीन की एक टेक कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि लोगों के होश उड़ गए हैं. अब तक हम यह देखते आए हैं कि रोबोट्स और AI इंसानों की तरह बातें करने, सुनने और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम हो चुके हैं. लेकिन कैसा हो जब आपसे कोई कहे कि इंसानों की तरह ही अब रोबोट भी बच्चे पैदा कर सकते हैं. दरअसल, यह दावा चीनी कंपनी Kiwa Technology ने किया है.

अनोखे रोबोट ने मचाई सनसनी

Kiwa Technology का कहना है कि वह एक ऐसा रोबोट तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही प्रेग्नेंट हो सकेंगे और अपने पेट में बच्चे पालेंगे और जन्म देंगे. कंपनी का कहना है कि वह अपनी इस नई टेक्नोलॉजी पर अगले साल तक काम पूरा कर इसे मार्केट में भी उतार देंगे. अब ये खबर आग की तरह वायरल हो रही है और पूरी दुनिया के होश उड़ा रही है.

तैयार किया जा रहा गर्भ

चीन की वेबसाइट ECNS.cn की रिपोर्ट की मानें तो यह दुनिया का पहला ऐसा रोबोट होने वाला है जो प्रेग्नेंट हो पाएगा. इससे पहले किसी भी कंपनी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है. बताया जा रहा है कि इस रोबोट में एक इन्क्यूबेशन पॉड और अनोखे ढंग का पेट भी लगाया जाएगा, जिसे बिल्कुल महिलाओं के गर्भ जैसा बनाया गया है. ऐसे में इस रोबोट के पेट में गर्भ ठहरने से लेकर बच्चे पैदा होने तक की पूरी प्रक्रिया होगा और यह सब AI से संभव हो पाएगा.

जानें क्या रखी कीमत

इस रोबोटिक प्रेग्नेंसी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी IVF और सेरोगेसी से बहुत अलग है. इसमें बच्चा पूरी से मशीनों के अंदर विकसित हो पाएगा. कंपनी ने अपने इस अनोखे रोबोट की कीमत 1 लाख युआन यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 12 लाख रुपये रखी है. कंपनी अपने नए एक्सपेरिमेंट पर तेजी से काम कर रही है और अगले 12 महीनों में लॉन्च करने की तैयारी में है.

किन लोगों को होगा फायदा

कंपनी के CEO Zhang Chi-feng का कहना है कि यह रोबोटिक प्रेग्नेंसी वाली प्रक्रिया खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है जो किसी वजह से प्रेग्नेंट नहीं गो पा रहे, या प्रेग्नेंसी में होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते. अब इस प्रक्रिया के आने के बाद कई कपल्स राहत की सांस लेंगे. दूसरी ओर यह रोबोट अब चर्चा का विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा

इस खबर को लेकर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo को लेकर खूब चर्चा की जा रही है. ज्यादातर लोग इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का चमत्कार मान रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इसे उन लोगों के लिए वरदान कहा है जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं. दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों नें कहा है कि अगर बच्चा रोबोट से जन्म लेगा तो मां का भाव उससे कैसे जुड़ पाएगा? खैर अभी यह रोबोट शुरुआती चरण में हैं. आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी कितनी सफल हो पाती है.

FAQ

Q1. यह प्रेग्नेंट रोबोट क्या है और कैसे काम करेगा?

Ans. यह एक ऐसा रोबोट है जिसे इंसानों की तरह गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. इसमें एक खास रोबोटिक पेट और इन्क्यूबेशन पॉड होगा, जो महिला के गर्भ जैसा काम करेगा. गर्भ ठहरने से लेकर बच्चे के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया AI की मदद से मशीन के अंदर होगी.

Q2. इस रोबोट की कीमत कितनी है और कब तक लॉन्च होगा?

Ans. कंपनी ने इसकी कीमत करीब 1 लाख युआन रखी है, जो भारतीय रुपये में लगभग 12 लाख रुपये होती है. Kiwa Technology अगले 12 महीनों में इसे मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

Q3. किन लोगों के लिए यह टेक्नोलॉजी फायदेमंद हो सकती है?

Ans. यह टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो किसी कारण से गर्भवती नहीं हो सकते या प्रेग्नेंसी की शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते. यह उनके लिए एक नया विकल्प बन सकता है.