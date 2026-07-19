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AI की दुनिया में चीन का बड़ा धमाका: लॉन्च किया सबसे पावरफुल AI मॉडल Kimi K3, अमेरिका कंपनियों की बढ़ गई टेंशन!

AI की दुनिया में दबदबा बनाने के लिए चीन ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है. चीनी स्टार्टअप मूनशॉट ने दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-वेट AI मॉडल Kimi K3 लॉन्च कर दिया है, जो सीधे अमेरिकी दिग्गजों को चुनौती दे रहा है. यह सीधे अमेरिका के बड़े-बड़े एआई मॉडल को टक्कर दे रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 19, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:08 AM IST
AI की दुनिया में चीन का बड़ा धमाका: लॉन्च किया सबसे पावरफुल AI मॉडल Kimi K3, अमेरिका कंपनियों की बढ़ गई टेंशन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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