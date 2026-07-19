/AI की दुनिया में चीन का बड़ा धमाका: लॉन्च किया सबसे पावरफुल AI मॉडल Kimi K3, अमेरिका कंपनियों की बढ़ गई टेंशन!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में सबसे आगे निकलने की रेस और भी तेज हो गई है. AI की रेस में अमेरिका और चीन की कड़ी टक्कर है. इसी रेस में आगे निकलने के लिए चीन ने बड़ी चाल चल दी है. चीनी टेक स्टार्टअप मूनशॉट ने Kimi K3 नाम से दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-वेट AI सिस्टम लॉन्च कर दिया है. यह मॉडल न सिर्फ साइज में बड़ा है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी अमेरिकी मॉडल्स की बराबरी कर रहा है और टक्कर भी दे रहा है. आइए जानते हैं इस बड़ी लॉन्चिंग की पूरी डिटेल...
चीन ने AI मॉडल Kimi K3 को मार्केट में उतार दिया है. 2.8 ट्रिलियन यानी 2.8 लाख करोड़ पैरामीटर्स वाला यह मॉडल इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-वेट AI सिस्टम बन गया है. कंपनी का दावा है कि इसका परफॉर्मेंस अमेरिका की दिग्गज कंपनी Anthropic के सबसे एडवांस Fable मॉडल के करीब है.
यह लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब ठीक एक महीने पहले अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण एंथ्रोपिक के फेबल और Mythos मॉडल्स पर अचानक रोक लगा दी थी. मूनशॉट के इस कदम से साफ है कि चीन का ओपन AI इकोसिस्टम कितनी तेजी से अमेरिका के साथ चल रहे अंतर को खत्म करने का प्रयास कर रहा है.
अब तक पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का मानना था कि चीनी AI कंपनियां अमेरिकी कंपनियों से कई महीने पीछे हैं. लेकिन मूनशॉट Z.ai और MiniMax जैसी कंपनियां अब बहुत ही कम लागत में ज्यादा ताकतवर मॉडल्स पेश करके इस सोच को बदल रही हैं.
Kimi K3 पहला ऐसा ओपन-वेट मॉडल है जो 3 ट्रिलियन पैरामीटर्स के आंकड़े के बहुत करीब है. इसे एडवांस रीजनिंग, लंबी कोडिंग और मुश्किल नॉलेज वर्क के लिए डिजाइन किया गया है.
इसके साथ ही इसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है. इसका मतलब है कि यह एक बार में बहुत बड़े डेटा और जानकारी को याद रखकर प्रोसेस कर सकता है.
मूनशॉट का कहना है कि हार्डवेयर के सही इस्तेमाल और स्पीड के मामले में Kimi K3 ने OpenAI के Opus 4.8, GPT 5.6 Sol और GPT 5.5 को काफी पीछे छोड़ दिया है.
थर्ड-पार्टी टेस्टिंग में भी Kimi K3 ने शानदार प्रदर्शन किया है-
Arena.ai की रैंकिंग में वेब इंटरफेस-बिल्डिंग यानी वेबसाइट बनाने की क्षमता के मामले में इसे दुनिया में पहला स्थान मिला है.
Vals AI की ओवरऑल रैंकिंग में यह दूसरे नंबर पर है, जो इसे अमेरिका के GPT-5.6 Sol से आगे खड़ा करता है.
Artificial Analysis के अनुसार, मुश्किल और कई स्टेप्स वाले कामों में इसका परफॉर्मेंस OpenAI के GPT-5.5 और एंथ्रोपिक के क्लाउड ओपस 4.8 के बराबर है.
चीनी कंपनियां अब बहुत तेजी से अपने मॉडल्स अपडेट कर रही हैं. इससे पहले Z.ai के GLM-5.2 मॉडल ने अमेरिकी क्लोज्ड-सोर्स मॉडल्स के बराबर स्कोर करके सबको चौंका दिया था. वहीं, मिनीमैक्स कंपनी भी 2026 की तीसरी तिमाही तक अपना 2.7-ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल और एक नया मल्टीमॉडल H3 लॉन्च करने की तैयारी में है.
Kimi K3 से पहले चीन में मीटुआन का LongCat-2.0 और डीपसीक का V4-Pro 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ सबसे आगे थे, लेकिन अब मूनशॉट ने सबको पीछे छोड़ दिया है.
क्लोज्ड-सोर्स जैसे OpenAI का ChatGPT के उल्टा, ओपन-वेट मॉडल्स को यूजर्स खुद डाउनलोड कर सकते हैं, चला सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं.
अलीबाबा और टेनसेंट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के निवेश के दम पर मूनशॉट तेजी से आगे बढ़ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्टार्टअप हांगकांग में लिस्ट होने से पहले 30 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर 2 बिलियन डॉलर का नया फंड जुटाने की कोशिश में है.