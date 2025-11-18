US ने किया Chip Ban तो ठनका इस चीनी का दिमाग, रातों-रात बन गया अरबपति; जानिए कौन हैं Chen Tianshi

चीनी AI स्टार्टअप Cambricon Technologies के को-फाउंडर Chen Tianshi आज दुनिया के 40 साल से कम उम्र के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. लेकिन 2019 में हालात बिल्कुल उलट थे. उस वक्त कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक Huawei था, जो उसकी कमाई का 95% हिस्सा देता था. लेकिन अचानक Huawei ने अपना खुद का सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर दिया और Cambricon से लगभग सारा कारोबार बंद कर दिया. कंपनी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इतनी बड़ी आय का स्रोत एक ही बार में खत्म हो गया.

US पाबंदियों ने कैसे बदल दिए हालात

जब Cambricon मुश्किल में थी, तभी अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड चिप्स की सप्लाई रोकने का फैसला किया. यह कदम चीन के टेक सेक्टर के लिए नुकसानदायक था, लेकिन Cambricon के लिए यह मौका साबित हुआ. चीन सरकार ने देश में बने चिप्स को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों को ‘लोकल प्रोडक्ट’ अपनाने के निर्देश दिए. इससे Cambricon को सरकारी संरक्षण मिला और कंपनी के लिए एक सुरक्षित बाजार तैयार हो गया.

US की पाबंदियों और चीन की घरेलू टेक नीति के मिलकर काम करने से Cambricon को वह प्लेटफॉर्म मिला, जिसने Tianshi को तेजी से अमीर बना दिया. Bloomberg के अनुसार सरकारी बैकिंग और घरेलू मांग बढ़ने से कंपनी को अचानक तेज ग्रोथ मिली और Tianshi का नाम वैश्विक अरबपतियों में शामिल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैम्ब्रिकॉन के शेयरों का जबरदस्त उछाल

पिछले 24 महीनों में Cambricon Technologies के शेयर 765% से ज्यादा बढ़ गए हैं. यह उछाल इसलिए भी खास है क्योंकि Chen Tianshi कंपनी के लगभग 28% हिस्से के मालिक हैं. इस हिस्सेदारी की वजह से उनकी कुल संपत्ति 2024 की शुरुआत के बाद से दोगुनी होकर 22.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. यह वही उद्योग है जिस पर कभी चीन ने बहुत कम ध्यान दिया था, लेकिन अब यही सेक्टर देश की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता का केंद्र बन चुका है.

चीन में नए टेक एलीट का उदय

Chen Tianshi की कहानी यह दिखाती है कि चीन अब अपने AI सेक्टर में नए राज्य-समर्थित टेक एलीट बना रहा है. पहले सरकार निजी कंपनियों पर सख्ती कर रही थी, लेकिन अब वह उसी टेक सेक्टर में चुनिंदा कंपनियों को खुले तौर पर बढ़ावा दे रही है. अमेरिकी चिप एक्सपोर्ट बैन ने Nvidia और AMD जैसी विदेशी कंपनियों को चीन से दूर कर दिया. इससे Cambricon जैसी कंपनियां तकनीकी रूप से आवश्यक हो गईं और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिला.

कैम्ब्रिकॉन की तेज ग्रोथ पर उठते सवाल

हालांकि कंपनी की तेज प्रगति ने निवेशकों को उत्साहित किया है, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं. कई विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी तेज ग्रोथ असली तकनीकी मजबूती से ज्यादा सरकारी संरक्षण का नतीजा हो सकती है. इससे यह आशंका पैदा होती है कि क्या यह विकास लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं.

Beijing स्थित निवेश बैंक Chanson & Co के Shen Meng के अनुसार Cambricon की आय का उछाल बेहद कम आधार से शुरू हुआ, इसलिए यह तेज दिखाई देता है. वह मानते हैं कि कंपनी का मौजूदा मूल्यांकन तब तक स्थिर नहीं रह सकता जब तक नीति समर्थन मिलता रहे.

सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद Cambricon की बढ़त

हालांकि Cambricon को 2022 में उस वक्त झटका लगा जब US ने उसे अपनी एंटिटी लिस्ट में डाल दिया. इससे पश्चिमी टेक्नोलॉजी तक इसकी पहुंच घट गई. लेकिन जब US ने Nvidia और AMD के AI चिप्स को भी चीन भेजने पर रोक लगा दी, तो चीन में एक बड़ी सप्लाई गैप पैदा हो गई. सरकार ने तुरंत घरेलू कंपनियों से स्थानीय चिप्स इस्तेमाल करने की मांग की, जिससे Cambricon की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया.

पिछले 12 महीनों में कंपनी की आय 500% तक बढ़ गई है. हालांकि इसे Huawei और अन्य चीनी AI स्टार्टअप्स से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन बाजार में घरेलू चिप कंपनियों की जरूरत लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि उस वैश्विक दौड़ का हिस्सा है जिसमें हर देश AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद पर निर्भर होना चाहता है.