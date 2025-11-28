अब आपकी खिड़की बन जाएगी बिजली बनाने की मशीन! AC, गीजर चलेगा Free में! वैज्ञानिकों ने की अनोखी खोज

चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया तरीका खोज लिया है, जिसमें खिड़की पर लगाया जाने वाला एक पतला और पारदर्शी कोटिंग सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे बिजली में बदल देता है. ये कोटिंग कांच पर लगाई जाती है और आसपास की रोशनी को कांच के किनारों की तरफ मोड़ देती है, जहां लगे छोटे सोलर सेल इस रोशनी को कैप्चर करके ऊर्जा बना लेते हैं. यह तकनीक उन जगहों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जहां ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ रही है और जहां खिड़कियां बड़ी संख्या में होती हैं.

सोलर इंस्टालेशन सस्ते हुए, अब खिड़कियां भी काम आएंगी

2010 के बाद से सोलर इंस्टालेशन की कीमतें काफी कम हुई हैं. सिर्फ अमेरिका में ही चार मिलियन से ज्यादा सोलर इंस्टालेशन हो चुके हैं. बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीकें लाना चाहते हैं जो इमारतों की बनावट में ही ऊर्जा उत्पादन को शामिल कर दें. इसी को ध्यान में रखते हुए PhotoniX जर्नल में 28 जुलाई को प्रकाशित एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने बताया कि इमारतों की खिड़कियों को भी सोलर पावर का स्रोत बनाया जा सकता है.

पुरानी सोलर विंडोज की दिक्कतें

बाजार में पहले से मौजूद सोलर जनरेटिंग विंडोज अमोर्फस सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और ऑर्गेनिक फोटovoltaics जैसी तकनीकों का उपयोग करती हैं, लेकिन ये विंडोज महंगी हैं और केवल 20% तक ही रोशनी का उपयोग कर पाती हैं. इसके अलावा इनका टिंट कमरे में आने वाली रोशनी को कम कर देता है, जिससे सर्दियों में कम रोशनी की समस्या हो जाती है. साथ ही इनसे देखने में भी बदलाव आता है और साफ दृश्य धुंधला लग सकता है.

नानजिंग यूनिवर्सिटी की नई खोज: Colorless Liquid Crystal

चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसमें वे Cholesteric Liquid Crystal (CLC) नामक रंगहीन तरल का उपयोग करते हैं. CLC की संरचना हेलिकल यानी कुंडलाकार होती है, जिससे यह रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकता है. आम तौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल थर्मामीटर और डिस्प्ले में किया जाता है.

कैसे बनती है ये सोलर विंडो?

कई CLC लेयर एक साथ मिलकर एक Colorless Unidirectional Solar Concentrator (CUSC) बनाती हैं. यह CUSC पूरी तरह पारदर्शी रहता है लेकिन रोशनी को एक ही दिशा में मोड़कर कांच के किनारों तक पहुंचा देता है, जहां सिलिकॉन फोटovoltaic सेल उसे पकड़ लेते हैं. इंजीनियरों ने इस कोटिंग को लगाने के लिए कांच को अल्ट्रासोनिक वेव्स से साफ किया, ताकि उस पर कोई गंदगी न रहे और रोशनी सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके.

रियल टेस्ट में 10mW का फैन चला दिया

टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने 2.5 सेंटीमीटर की कांच की डिस्क पर पांच CLC लेयर लगाईं. यह CUSC प्रोटोटाइप नानजिंग की गर्मियों में बाहर रखे एक 10mW फैन को चलाने में सफल रहा. यह तो सिर्फ शुरुआती चरण है, लेकिन यह दिखाता है कि तकनीक सचमुच काम करती है.

किन जगहों पर सबसे ज्यादा फायदा होगा?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह तकनीक उन शहरों में सबसे ज्यादा प्रभावी होगी जो भूमध्य रेखा के करीब हैं, क्योंकि वहां साल भर धूप मिलती है. हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि यह तकनीक कमरे को गर्म रखने में क्या बदलाव लाएगी, क्योंकि खिड़कियों से कमरे में आने वाली धूप प्राकृतिक हीटिंग का बड़ा स्रोत होती है.

उंची इमारतों पर असर और भविष्य की चुनौतियां

स्टडी में बताया गया है कि यह तकनीक ऊंची इमारतों में ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है. हालांकि चीन ने 2021 में 500 मीटर से ऊंची नई इमारतों पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए अब भविष्य में ऐसी इमारतें कम ही बनेंगी.

एक अनुमान के अनुसार 2 मीटर चौड़ी खिड़की पर CUSC लगाने से ऊर्जा उत्पादन 50 गुना तक बढ़ सकता है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं—जैसे बारिश, बर्फ, धूल और पक्षियों की बीट (जो अम्लीय होती है) से यह कोटिंग कैसे बचेगी? क्या इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगानी होगी? और अगर लगाई, तो क्या उससे ऊर्जा कैप्चर कम हो जाएगा?