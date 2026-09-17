/अब मशीनें बनाएंगी रोबोट! चीन में खुली ऐसी फैक्ट्री, हर 10 मिनट में तैयार होता है नया मॉडल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीन ने एक और कदम बढ़ा दिया है. अब तक आपने इंसानों को कार, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई रोबोट खुद दूसरे रोबोट को तैयार करे दे, वो भी मिनटों में? भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में कुछ ऐसा ही कारनाम हो रहा है, जहां एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड फैक्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, जहां इंसानों की जगह रोबोट ही रोबोट तैयार कर रहे हैं.
चीन की रोबोटिक्स कंपनी UBTECH Robotics ने एक नई ह्यूमनॉइड रोबोट फैक्ट्री शुरू की है, जहां रोबोट को तैयार करने के काम में भी रोबोट और दूसरी ऑटोमेटेड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कंपनी के अनुसार इस फैक्ट्री हर 10 मिनट में एक इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करने की शक्ति है.
चीन की यह फैक्ट्री क्वांगशी झुआंग ऑटोमोनसऑटोनॉमस रीजन के लियाउझू में बनाई गई है. लगभग 14,000 वर्ग मीटर में फैली इस फैक्ट्री की ऊंचाई 13.8 मीटर है. कंपनी के अनुसार यहां हर साल लगभग 10,000 रोबोट बनाने की क्षमता है. इस प्लांट में मुख्य रूप से UBTECH केवॉकर एस (Walker S) और क्रूजर (Cruzr) सीरीज के इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किए जाते हैं.
A UBTECH factory in China now finishes one humanoid robot every 10 minutes.
Nine months ago it had shipped 1,000 units total. It just crossed 10,000.
Inside, wheeled humanoid robots sort parts into bins on the line. Rows of finished robots hang in a… https://t.co/4l3h7hgcrG pic.twitter.com/aXA4icT8Rn
— Clavion (@clavion95) September 16, 2026
इस पूरी फैक्ट्री को यूबीटेक और सीमेंस डिजिटल इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर ने मिलकर बनाया है. कंपनी ने इसे एक डिजिटल सिस्टम से कनेक्ट किया है, जिसे स्मार्ट ब्रेन कहा गया है. यह सिस्टम फैक्ट्री में होने वाले कई कामों को मैनेज करता है. इसमें क्या बनाना है, पार्ट्स को कहां भेजना है और तैयार रोबोट की क्वालिटी जांचने जैसे काम शामिल हैं. हर रोबोट को एक अलग सीरियल नंबर भी दिया जाता है, जिससे उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आसानी से ट्रैक किया जा सके.
फैक्ट्री में क्रजूर Y1 और क्रूजर S2 रोबोट का इस्तेमाल सामान उतारने, एक जगह रखने, लोड करने और प्रोडक्शन एरिया में पहुंचाने जैसे कामों के लिए किया जाता है. यानी कुछ रोबोट उन पार्ट्स को संभाल रहे हैं, जिनसे आगे दूसरे रोबोट तैयार किए जाते हैं.
फैक्ट्री में सिर्फ ह्यूमनॉइड रोबोट ही काम नहीं करते. यहां रोबोटिक आर्म्स, बिना ड्राइवर चलने वाले लॉजिस्टिक्स वाहन, पावर असिस्ट मशीन और घूमने वाली वर्क टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है. इससे एक ही प्रोडक्शन लाइन पर अलग अलग मॉडल के रोबोट बनाए जा सकते हैं.
रोबोट तैयार होने के बाद उनकी अच्छी तरह जांच भी की जाती है. कंपनी के अनुसार हर ह्यूमनॉइड रोबोट को चार घंटे से ज्यादा समय तक पूरी मशीन की टेस्टिंग से गुजरना होता है. इसके बाद 360 डिग्री विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, ताकि रोबोट के हर हिस्से की जांच हो सके.
फैक्ट्री का ऑटोमेशन स्टोरेज तक भी पहुंच गया है. कंपनी के मुताबिक इसका ऑटोमेटेड वेयरहाउस सिर्फ 65 वर्ग मीटर जगह में 112 ह्यूमनॉइड रोबोट रख सकता है. ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल और बिना ड्राइवर वाले फोर्कलिफ्ट रोबोट और उनके पार्ट्स को फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं.
यह फैक्ट्री ऐसे समय में शुरू हुई है जब चीन में रोबोटिक्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ सांख्यिकी के अनुसार जुलाई में देश में 98,677 इंडस्ट्रियल रोबोट बनाए गए, जो एक साल पहले के मुकाबले 30.2 प्रतिशत ज्यादा हैं. वहीं जनवरी से जुलाई के बीच 6,35,056 इंडस्ट्रियल रोबोट का उत्पादन हुआ, जो सालाना आधार पर 28.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.