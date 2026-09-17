Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /अब मशीनें बनाएंगी रोबोट! चीन में खुली ऐसी फैक्ट्री, हर 10 मिनट में तैयार होता है नया मॉडल

अब मशीनें बनाएंगी रोबोट! चीन में खुली ऐसी फैक्ट्री, हर 10 मिनट में तैयार होता है नया मॉडल

चीन ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक ऐसी फैक्ट्री शुरू की है, जहां इंसानों की मदद से नहीं बल्कि मशीनों और ह्यूमनॉइड रोबोट की मदद से नए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं. इस फैक्ट्री में हर 10 मिनट में एक इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार करने की क्षमता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:38 PM IST
अब मशीनें बनाएंगी रोबोट! चीन में खुली ऐसी फैक्ट्री, हर 10 मिनट में तैयार होता है नया मॉडल

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कंगाली में आटा गीला: PAK में गहराया तेल संकट, नए वाहन खरीदने पर रोक
2
3
4
5