अब AI खाएगा दिहाड़ी मजदूरों का काम! पड़ोसी देश ने बनाया ऐसा रोबोट, एक बार में उठाएगा 250 किलो वजन

China Magicbot Robot: चीन हर दिन साइंस के फील्ड में कुछ न कुछ नए प्रयोग कर रहा है, इसी से नई-नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं. इसी क्रम में अब चीन ने रोबोटिक्स में भी बड़ा सफलता हासिल की है. अब चीन ने AI की सहायता से चलने वाला एक ऐसा रोबोट बना दिया है, जिसे लोग बाहुबली रोबोट कह रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस रोबोट ने 250 किलोग्राम तक का वजन बड़े ही आसानी से खींच लिया. अब इस रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यह फेक्टी में काम करने वाले मजदूरों को भी रिप्लेस कर सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं चीन के इस रोबोट में खास क्या है?

250 किलोग्राम वजन उठा लेता है यह रोबोट

इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की एक स्टार्टअप कंपनी मैजिकलैब ने मैजिकबॉट नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है. अब इसका वीडियो भी जारी कर दिया है. इस वीडियो में रोबोट की ताकत और उसकी खासियतों को दिखाया गया है. मैजिकबॉट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 250 किलोग्राम तक का वजन खींच कर दिखाया. सबसे पहले इस रोबोट ने 80 किलोग्राम, फिर 170 किलोग्राम और सबसे अंत में 250 किलोग्राम वजन खींच कर दिखाता है. हल्के वजन के साथ उसकी रफ्तार 0.7 मीटर प्रति सेकंड थी, वहीं जब भारी वजन को खींचा तो इसकी रफ्तार 0.3 मीटर प्रति सेकंड हो गई. चीन का यह रोबोट न सिर्फ वजन खींच सकता है बल्कि कई अन्य काम करने में भी इसे सक्षम माा जा रहा है.

घर के काम भी कर लेता है मैजिकबॉट

मैजिकबॉट नाम के इस रोबोट को स्पेशली फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार किया गया है. यह तीसरी पीढ़ी का AI रोबोट है, जो सामान उठाने, प्रोडक्ट की जांच करने, स्कैनिंग करने और फैक्ट्री में बड़े ही आसानी से काम कर सकता है. यह घरेलू काम जैसे कपड़े धुलना, बच्चों के लिए खाना बनाना, पौधों को पानी देना, इसके साथ ही बच्चों को जादू दिखा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नाजुक चीजों का ध्यान रखता है उसे संभालकर रखता है.

फैक्ट्रियों में होने लगा इस्तेमाल

इस रोबोट में 42 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं. यानी यह हमारे आप के जैसे हिल-डुल सकता है. इसमें RGBD कैमरे, फिशआई कैमरे और अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो इसे हर तरफ देखने और आसपास की चीजों को समझने में सहायता करते हैं. यह रोबोट खुद ही अपना रास् खोजने में भी सक्षम है और सामने आने वाली किसी चीज से बड़े ही आसानी से बच भी सकता है. बता दें कि मैजिकबॉट का 2025 के पहले क्वार्टर में छोटे लेवल पर प्रोडक्शन अभी शुरू किया गया है. चीन की कुछ फैक्ट्रियों में इस रोबोट का यूज भी किया जाने लगा है.

एक बार चार्ज के 5 घंटे करता है काम

यह रोबोट न सिर्फ भारी वजन उठा सकता है बल्कि इसके साथ ही यह लंबे समय तक काम भी कर सकता है. एक बार चार्ज होने के बाद रोबोट की बैटरी 5 घंटो तक चलती है. यानी 5 घंटों तक लगातार यह इंसानों की तरह ही चल और दौड़ सकता है. AI की सहायता से इसकी रफ्तार तेज और धीमी भी की जा सकती है. इस रोबोट को बनाने वाली कंपन का कहना है कि यह मैजिकडेटा AI इंजन का प्रयोग करता है, जो इसे नए काम सीखने में इसकी सहायता करता है.