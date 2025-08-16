अब AI खाएगा दिहाड़ी मजदूरों का काम! पड़ोसी देश ने बनाया ऐसा रोबोट, एक बार में उठाएगा 250 किलो वजन
Advertisement
trendingNow12883234
Hindi Newsटेक

अब AI खाएगा दिहाड़ी मजदूरों का काम! पड़ोसी देश ने बनाया ऐसा रोबोट, एक बार में उठाएगा 250 किलो वजन

रोबोटिक्स की दुनिया में एक बार फिर ने अपनी ताकनीकि का परिचय दिया है. अबकी बार उसने ऐसा रोबोट बनाया है, जिसे देखकर लोग उसे बाहुबली रोबोट कहने लगे हैं. मैजिकबॉट नाम का चीन ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो 250 किलो तक का वजन खींच सकता है और फैक्ट्री से लेकर घर के कामों को कर सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब AI खाएगा दिहाड़ी मजदूरों का काम! पड़ोसी देश ने बनाया ऐसा रोबोट, एक बार में उठाएगा 250 किलो वजन

China Magicbot Robot: चीन हर दिन साइंस के फील्ड में कुछ न कुछ नए प्रयोग कर रहा है, इसी से नई-नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं. इसी क्रम में अब चीन ने  रोबोटिक्स में भी बड़ा सफलता हासिल की है. अब चीन ने AI की सहायता से चलने वाला एक ऐसा रोबोट बना दिया है, जिसे लोग बाहुबली रोबोट कह रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस रोबोट ने 250 किलोग्राम तक का वजन बड़े ही आसानी से खींच लिया. अब इस रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं. कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यह फेक्टी में काम करने वाले मजदूरों को भी रिप्लेस कर सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं चीन के इस रोबोट में खास क्या है?

250 किलोग्राम वजन उठा लेता है यह रोबोट 
इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की एक स्टार्टअप कंपनी मैजिकलैब ने मैजिकबॉट नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है. अब इसका वीडियो भी जारी कर दिया है. इस वीडियो में रोबोट की ताकत और उसकी खासियतों को दिखाया गया है. मैजिकबॉट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए 250 किलोग्राम तक का वजन खींच कर दिखाया. सबसे पहले इस रोबोट ने 80 किलोग्राम, फिर 170 किलोग्राम और सबसे अंत में 250 किलोग्राम वजन खींच कर दिखाता है. हल्के वजन के साथ उसकी रफ्तार 0.7 मीटर प्रति सेकंड थी, वहीं जब भारी वजन को खींचा तो इसकी रफ्तार 0.3 मीटर प्रति सेकंड हो गई. चीन का यह रोबोट न सिर्फ वजन खींच सकता है बल्कि कई अन्य काम करने में भी इसे सक्षम माा जा रहा है.

ये भी पढ़ेंः बाघ के बच्चे जैसा मासूम आज, कल खा जाएगा दुनिया! AI गॉडफादर ने दी बड़ी चेतावनी

घर के काम भी कर लेता है मैजिकबॉट
 मैजिकबॉट नाम के इस रोबोट को स्पेशली फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार किया गया है. यह तीसरी पीढ़ी का AI रोबोट है, जो सामान उठाने, प्रोडक्ट की जांच करने, स्कैनिंग करने और फैक्ट्री में बड़े ही आसानी से काम कर सकता है. यह घरेलू काम जैसे कपड़े धुलना, बच्चों के लिए खाना बनाना, पौधों को पानी देना, इसके साथ ही बच्चों को जादू दिखा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नाजुक चीजों का ध्यान रखता है उसे संभालकर रखता है.

फैक्ट्रियों में होने लगा इस्तेमाल
इस रोबोट में 42 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैं. यानी यह हमारे आप के जैसे हिल-डुल सकता है. इसमें RGBD कैमरे, फिशआई कैमरे और अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो इसे हर तरफ देखने और आसपास की चीजों को समझने में सहायता करते हैं. यह रोबोट खुद ही अपना रास् खोजने में भी सक्षम है और सामने आने वाली किसी चीज से बड़े ही आसानी से बच भी सकता है. बता दें कि मैजिकबॉट का 2025 के पहले क्वार्टर में छोटे लेवल पर प्रोडक्शन अभी शुरू किया गया है. चीन की कुछ फैक्ट्रियों में इस रोबोट का यूज भी किया जाने लगा है.

एक बार चार्ज के 5 घंटे करता है काम
यह रोबोट न सिर्फ भारी वजन उठा सकता है बल्कि इसके साथ ही यह लंबे समय तक काम भी कर सकता है. एक बार चार्ज होने के बाद रोबोट की बैटरी 5 घंटो तक चलती है. यानी 5 घंटों तक लगातार यह इंसानों की तरह ही चल और दौड़ सकता है. AI की सहायता से इसकी रफ्तार तेज और धीमी भी की जा सकती है. इस रोबोट को बनाने वाली कंपन का कहना है कि यह मैजिकडेटा AI इंजन का प्रयोग करता है, जो इसे नए काम सीखने में इसकी सहायता करता है.  

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

robotMagicbot AI Robot

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;