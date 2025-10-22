अब शर्ट-पैंट सुन पाएंगे आपकी सारी बातें! चीन का नया कमाल! बना डाला अनोखा कपड़ा

कपड़ा अब सिर्फ पहनने के लिए या फैशन के लिए ही नहीं, बल्कि सुनने और समझने का काम भी कर पाएगा. यह बात पढ़कर आपको भी जरूर झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है. दरअसल, चीन के रिसर्चर्स ने एक नया और अनोखा कपड़ा तैयार किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिस्टम को आवाज से दिए गए कमांड पहचानने में मदद करता है. ये कपड़ा बोलते समय शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक सिग्नल्स को बढ़ा देता है, जिससे AI को इंसानी आवाज को समझना आसान हो जाता है. यह अनोखी टेक्नोलॉजी इंसानों और मशीनों के बीच बातचीत के तरीके को पूरी तरह एक नया रूप दे सकती है.

वैज्ञानिकों ने बनाया खास कपड़ा

Xinhua News Agency की रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा खास कपड़ा तैयार किया है जो फ्लेक्सिबल, धोने लायक और बहुत हल्का है. इसे ट्राइबोइलेक्ट्रिक अकॉस्टिक टेक्सटाइल कहा जाता है और इसे A-Textile नाम दिया गया है. यह नई खोज दिखाती है कि पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक AI टेक्नोलॉजी एक-दूसरे का साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं. दूसरे सख्त डिवाइसों से अलग यह नरम कपड़ा एक खास तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा करता है और उसे बढ़ाता भी है.

कई परतों से तैयार हुआ कपड़ा

इस कपड़े में कई परतों के साथ बनावट की गई है, जिसमें टिन-सल्फाइड नैनोफ्लावर सिलिकॉन रबर में डाले गए हैं और एक कार्बन वाला टेक्सटाइल लेयर भी शामिल है. इसका नतीजा है ऐसा मटेरियल तैयार हुआ जो कपड़े की तरह पहना भी जा सकता है और साथ ही एक यह आपकी आवाज पहचानने वाले सेंसर की तरह काम भी करता है. रिसर्च टीम के मुताबिक, इस खास कपड़े ने 97.5% तक की आवाज पहचानने की सटीकता हासिल की है. इसका मतलब है कि यूजर्स अब सिर्फ बोलकर आसानी से कई तरह के डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं.

क्या कहते हैं रिसर्चर्स

रिसर्चर्स का मानना है कि पारंपरिक कपड़ा बनाने की तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर ऐसा नया स्मार्ट कपड़ा तैयार किया जा सकता है जो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सके, उस पर रिएक्ट कर सके और जानकारी को प्रोसेस भी कर सके. यह टेक्नोलॉजी आने वाले समय में ऐसे कपड़ों की नई पीढ़ी ला सकती है जो सिर्फ पहनने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने वाले फैब्रिक बन जाएंगे.