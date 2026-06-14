China AI- Robotics Education Shift: क्या आपके पास भी आर्ट्स, मैनेजमेंट या किसी फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ाई की है? अगर हां, तो पड़ोसी मुल्क से देश चीन से आ रही यह खबर आपको हैरान कर सकती है. दुनिया भर में जहां एक तरफ कॉलेज डिग्रियों को कामयाबी की गारंटी माना जाता है, वहीं चीन ने एक झटके में 12,000 से ज्यादा अंडरग्रेजुएट कोर्सेज को बंद कर दिया है. चीन अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए चीन सरकार ने नया प्लान बनाया है.
चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से 2025 के बीच चीन की यूनिवर्सिटीज ने 12,200 अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज को या तो हमेशा के लिए बंद कर दियाया उन पर रोक लगा दिया है. इन अंडरग्रेजुएट कोर्स की जगह पर 10,200 नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं. देश के लगभग 30% से ज्यादा कोर्सेज में यह बड़ा बदलाव हुआ है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा मार आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, विदेशी भाषाओं और मैनेजमेंट के कोर्सेज पर पड़ी है. इसका कारण है कि इन फील्ड्स में छात्र ज्यादा हैं और नौकरियां बहुत ही कम. ऊपर से AI ने इस काम को और कम कर दिया है.
चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस साल अपने प्रोडक्ट डिजाइन कोर्स में एडमिशन पर रोक लगा दी. एक पूर्व छात्र ने इसको लेकर जानकारी दी कि सॉफ्टवेयर और AI के आने से मॉडलिंग और रेंडरिंग जैसे काम अब मिनटों में हो जाते हैं, जिससे इस फील्ड में नौकरियां खत्म हो रही हैं. यहां तक कि बड़े और फेमस मीडिया कॉलेजों ने भी अपने पुराने सिनेमाटोग्राफी यानी कैमरामैन के कोर्सेज को बंद करके उन्हें नए जमाने के डिजिटल मीडिया के कोर्स शुरू किया है.
चीन की सरकार अब छात्रों को उन्हीं सेक्टर्स में भेज रही है जहां भविष्य में नौकरियां हैं. देश की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इस साल से एंबॉडीड इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स और AI का मेल से ने कोर्सेज शुरू किए हैं. डेटा के अनुसार, मार्केट में AI प्रोडक्ट मैनेजर्स की डिमांड 81% से लेकर 369% तक बढ़ गई है.
कोर्स बदलने के साथ-साथ सरकार युवाओं को री-ट्रेन भी दे रही है. इस साल 10 लाख युवाओं को AI, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ट्रेनिंग देने का टारगेट है. बीजिंग जैसे बड़े शहरों में तो कॉलेज पास आउट छात्रों के लिए 6 नए टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जहां 1 साल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और 1 साल इंटर्नशिप कराई जाती है.
इस पूरे बदलाव पर एक्सपर्ट्स पूरी तरह सहमत नहीं हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज के सीनियर रिसर्चर चू झाओहुई ने इस बदलाव को लेकर कहा कि जो कोर्सेज आज बंद किए जा रहे हैं, वे भी कुछ साल पहले ऐसे ही किसी बदलाव के तहत शुरू किए गए थे. बार-बार कोर्स बदलने के बजाय यूनिवर्सिटीज को छात्रों को खुद अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की आजादी देनी चाहिए.