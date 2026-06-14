China AI- Robotics Education Shift: क्या आपके पास भी आर्ट्स, मैनेजमेंट या किसी फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ाई की है? अगर हां, तो पड़ोसी मुल्क से देश चीन से आ रही यह खबर आपको हैरान कर सकती है. दुनिया भर में जहां एक तरफ कॉलेज डिग्रियों को कामयाबी की गारंटी माना जाता है, वहीं चीन ने एक झटके में 12,000 से ज्यादा अंडरग्रेजुएट कोर्सेज को बंद कर दिया है. चीन अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाने वाले सब्जेक्ट्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए चीन सरकार ने नया प्लान बनाया है.



चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021 से 2025 के बीच चीन की यूनिवर्सिटीज ने 12,200 अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज को या तो हमेशा के लिए बंद कर दियाया उन पर रोक लगा दिया है. इन अंडरग्रेजुएट कोर्स की जगह पर 10,200 नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं. देश के लगभग 30% से ज्यादा कोर्सेज में यह बड़ा बदलाव हुआ है.