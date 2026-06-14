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AI की वजह से बंद हुए 12,000 से भी ज्यादा कॉलेज कोर्सेज! चीन ने Arts और Management पर क्यों चलाई कैंची?

China Scraps 12000 Courses: AI के बढ़ते इस्तेमाल और नौकरी पर खतरे के बीच चीन ने एक झटके में 12,000 से ज्यादा अंडरग्रेजुएट कोर्सेज बंद करने का फैसला लिया है. बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार अब आर्ट्स और मैनेजमेंट की जगह छात्रों को रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI जैसे भविष्य के कोर्सेज की ट्रेनिंग देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:41 AM IST
AI की वजह से बंद हुए 12,000 से भी ज्यादा कॉलेज कोर्सेज! चीन ने Arts और Management पर क्यों चलाई कैंची?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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