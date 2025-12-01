फिर धरती पर लौटे Dinosaur! जो कोई नहीं कर सका वो कर दिखाया चीन ने, चलते-फिरते करता है बातें

चीन की कंपनी LimX Dynamics का एक वीडियो इस समय दुनिया भर में चर्चा में है, जिसमें एक दो-पैरों वाला रोबोट अचानक बदलकर पूरी तरह असली जैसा दिखने वाला T-Rex डायनासोर बन जाता है. वीडियो देखकर लोग दंग रह गए हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि आधुनिक रोबोटिक्स किस तरह मनोरंजन और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए अनुभव तैयार कर सकती है.

कैसे हुआ रोबोट का डायनासोर में ट्रांसफॉर्मेशन

वीडियो में दिखाया गया है कि यह रोबोट TRON1 प्लेटफॉर्म पर बना है. डेमो के दौरान रोबोट के ऊपर T-Rex की स्किन चढ़ी हुई है-जिसमें बड़ा सिर, छोटी हाथ जैसी भुजाएं और लंबी हिलती हुई पूंछ लगी है. दूर से देखने पर यह बिल्कुल चलता-फिरता असली डायनासोर लगता है. वीडियो का असली आकर्षण है रोबोट का स्मूद तरीके से चलने वाला ट्रांसफॉर्मेशन-पहले यह नॉर्मल बाइपेड जैसा दिखता है और फिर अचानक पूरा T-Rex बन जाता है.

लोगों ने दिया जोरदार रिएक्शन

वीडियो में देखा जा सकता है कि डायनासोर के रूप में यह रोबोट सड़क पर शांत खड़ा है. आसपास कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं. हैंडलर उसके पैर और धड़ को धक्का देकर उसकी स्थिरता टेस्ट करते हैं. हर बार रोबोट तुरंत बैलेंस बना लेता है और गिरता नहीं. कंपनी का कहना है कि यह TRON1 सिस्टम की वजह से संभव होता है, जो अचानक वजन और दिशा बदलने पर भी रोबोट को स्थिर रखता है.

टूरिज्म के लिए नई टेक्नॉलजी

LimX Dynamics के अनुसार, यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लचरल टूरिज्म के लिए बनाया गया है. कंपनी का मानना है कि म्यूजियम और पार्क इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल करके ज्यादा विजिटर आकर्षित कर सकते हैं. लोगों को पास से चलता हुआ डायनासोर दिखेगा, जिससे सीखने और मनोरंजन दोनों का अनुभव मिलेगा. उनका कहना है कि इस तकनीक का मकसद है विलुप्त जानवरों को आधुनिक दुनिया के बीच लाकर दिखाना.

शानदार मूवमेंट और बैलेंस

TRON1 प्लेटफॉर्म में ऐसी क्षमता है कि यह ऊबड़-खाबड़ सतह पर भी पॉइंट-फुट बैलेंस बनाए रखता है. जहां जमीन स्मूद हो, वहां यह पहियों पर भी चल सकता है. लेकिन T-Rex स्किन चढ़ने के बाद यह सिर्फ दो पैरों पर चलता है. कंपनी की मानें तो इसकी मोटर और फ्रेम इतने मजबूत हैं कि भारी T-Rex स्किन और बड़ा सिर भी इसका संतुलन नहीं बिगाड़ते.

सेंसर और कैमरों से भरपूर

इस रोबोट के अंदर कई तरह के सेंसर लगे हैं जो हर समय आसपास का माहौल स्कैन करते हैं. कैमरे रास्ते में आने वाली चीजों को पहचानते हैं. मोशन सेंसर हर कदम की स्थिरता को मापते हैं. अगर कोई रोबोट को धक्का देता है, तो इसका सिस्टम तुरंत सही गणना करके संतुलन बना लेता है. यही वजह है कि चलते या रुकते समय यह गिरता नहीं है.

चलाने में आसान, स्पीड बिलकुल सुरक्षित

डेमो में T-Rex रोबोट लगभग 3.1 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता दिखा, जो भीड़ वाली जगहों के हिसाब से सुरक्षित मानी जाती है. इसे रिमोट और लीश-स्टाइल कंट्रोल दोनों से संचालित किया जा सकता है.

स्किन बदलने की सुविधा और आसान मेंटेनेंस

कंपनी के अनुसार, T-Rex की स्किन को कुछ ही मिनटों में हटाकर दूसरी स्किन लगा दी जाती है. यानी एक ही रोबोट को कई तरह के जीवों में बदला जा सकता है. वे इसे बेचने और रेंट पर देने की योजना भी बना रहे हैं. बैटरी कई घंटों तक चलती है और चार्जिंग जल्दी हो जाती है. मेंटेनेंस में सिर्फ जोड़ों की जांच और स्किन की हल्की सफाई करनी होती है, जो एक घंटे से कम में पूरी हो जाती है.