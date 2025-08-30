Donald Trump रोकते रहे और पीछे से खेला कर गया चीन! US भेज रहा था 'कचरा', लिया ऐसा बदला
Hindi News

Donald Trump रोकते रहे और पीछे से खेला कर गया चीन! US भेज रहा था 'कचरा', लिया ऐसा बदला

अमेरिका ने Nvidia को चीन में एडवांस चिप्स बेचने से रोक दिया. इसके बाद अमेरिका ने Nvidia H20 चिप्स को भेजने की मंजूरी दी, लेकिन यह चीन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी. यही वजह है कि चीन ने इसे लेने से मना कर दिया.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:01 AM IST
Donald Trump रोकते रहे और पीछे से खेला कर गया चीन! US भेज रहा था 'कचरा', लिया ऐसा बदला

अमेरिका और चीन के बीच AI चिप्स की जंग तेज हो गई है. दोनों देश टेक्नोलॉजी में आगे निकलने के लिए लगातार नए कदम उठा रहे हैं. हाल ही में अमेरिका ने Nvidia को चीन में एडवांस चिप्स बेचने से रोक दिया. इसके बाद अमेरिका ने Nvidia H20 चिप्स को भेजने की मंजूरी दी, लेकिन यह चीन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी. यही वजह है कि चीन ने इसे लेने से मना कर दिया. अब चीन ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें Huawei और AI स्टार्टअप DeepSeek अहम रोल निभाएंगे.

बनेंगी नई AI चिप्स
फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की कई कंपनियां अगली पीढ़ी की AI चिप्स बनाने में जुट गई हैं. ये चिप्स DeepSeek के पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं. हाल ही में DeepSeek ने बताया कि वह अपने AI मॉडल्स में FP8 डेटा फॉर्मेट का इस्तेमाल करेगा, जिससे चिप्स की परफॉर्मेंस और पावर बढ़ जाएगी. Huawei ने भी दावा किया है कि उसके नए प्रोडक्ट्स DeepSeek के मानकों को पूरा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आने वाले समय में चीन पूरी तरह से लोकल AI चिप्स पर निर्भर हो सकता है.

Huawei बनाएगा ज्यादा AI चिप्स
Huawei फिलहाल अपने AI चिप प्रोडक्शन को बढ़ाने पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में तीन नई फैक्ट्रियां तैयार हो रही हैं, जो Huawei के लिए AI चिप्स बनाएंगी. इनमें से एक फैक्ट्री इसी साल के अंत तक काम शुरू कर देगी, जबकि बाकी दो अगले दो साल में चालू होंगी. हालांकि Huawei ने साफ किया है कि वह खुद कोई नई फैक्ट्री नहीं बना रहा, बल्कि पार्टनर्स के जरिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा.

मेमोरी चिप्स मार्केट को भी रखा गया ध्यान में
AI चिप्स के अलावा चीन की नजर मेमोरी चिप्स के बाजार पर भी है. इस समय मेमोरी चिप्स पर सैमसंग, SK Hynix और Micron जैसी कंपनियों का दबदबा है. चीन इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए अपनी कंपनी CXMT के जरिए HBM3 मेमोरी चिप्स के सैंपल तैयार कर चुका है. ये Nvidia की मेमोरी चिप्स से सिर्फ एक जनरेशन पीछे मानी जा रही हैं. अगर यह सफल होता है तो चीन मेमोरी चिप्स मार्केट में भी बड़ी ताकत बन सकता है.

Nvidia का दबदबा अब भी कायम
हालांकि अभी चीन की ज्यादातर कंपनियां Nvidia की चिप्स का इस्तेमाल कर रही हैं. DeepSeek ने छोटे स्तर पर चीनी चिप्स का परीक्षण किया है, लेकिन अगर Huawei और अन्य कंपनियों की चिप्स DeepSeek के मानकों पर खरी उतरीं तो आने वाले वर्षों में तस्वीर बदल सकती है. एक निवेशक ने कहा – “जरूरत ही आविष्कार की जननी है. अमेरिका में Nvidia की चिप्स आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए वहां कंपनियां वैकल्पिक विकल्पों पर कम ध्यान देती हैं. लेकिन चीन के पास मजबूरी है, और यही उसे नवाचार के लिए प्रेरित कर रही है.”

FAQs

Q1. अमेरिका ने Nvidia की कौन सी चिप्स चीन को भेजने से रोकी हैं?
अमेरिका ने Nvidia की एडवांस AI चिप्स पर रोक लगाई है.

Q2. DeepSeek क्या करता है?
DeepSeek एक चीनी AI स्टार्टअप है जो बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) बनाता है और FP8 डेटा फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है.

Q3. क्या Huawei खुद फैक्ट्रियां बना रहा है?
Huawei ने कहा है कि वह खुद फैक्ट्री नहीं बना रहा, बल्कि दूसरी कंपनियों की मदद से AI चिप्स तैयार होंगी.

Q4. चीन मेमोरी चिप्स पर क्यों फोकस कर रहा है?
क्योंकि अभी इस बाजार पर सैमसंग, SK Hynix और Micron जैसी विदेशी कंपनियों का दबदबा है.

