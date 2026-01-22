Budget 2026: क्या चीन की चाल का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब? स्मार्टफोन की कीमतों पर होगा बड़ा फैसला

Advertisement
Hindi NewsटेकBudget 2026: क्या चीन की चाल का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब? स्मार्टफोन की कीमतों पर होगा बड़ा फैसला

Mobile Industry Budget Expectations: Union Budget 2026 से पहले भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री सरकार की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही है. पड़ोसी मुल्क चीन द्वारा मैन्युफैक्चरिंग मशीनों और बैटरी से जुड़े पार्ट्स पर लगाए गए तमाम प्रतिबंधों ने भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है. इसी बीच मोबाइल कंपनियों के संगठन ICEA ने सरकार के सामने ऐसी मांगें रखी हैं, जो सिर्फ टैक्स राहत नहीं बल्कि भारत को आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति का हिस्सा हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:47 AM IST
Mobile Industry Budget Expectations: जैसे-जैसे Union Budget 2026 की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री में हलचल तेज हो रही है. भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने समस्यों का पिटारा खोल दिया है. इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) जिसमें Apple, Foxconn, Dixon और Xiaomi जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं ने बजट से पहले भारत सरकार के पास एक सिफारिश लेटर भेजा है. इस बार मोबाइल कंपनियों की मांगें सिर्फ टैक्स बचाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह चीन की चुनौतियों से निपटने की एक रणनीतिक प्लानिंग भी है.

अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने यह मांगें मान लीं तो क्या आने वाले समय में आपका स्मार्टफोन सस्ता हो सकता है या फिर चीन की सख्ती मोबाइल मार्केट की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी?

चीन की पाबंदियां और भारत की 'कमजोरी'
इस समय भारत के मोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता है चीन द्वारा मैन्युफैक्चरिंग मशीनों और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर लगाई जा रही पाबंदियां हैं. ICEA के मुताबिक भारत मोबाइल प्रोडक्शन में तो तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन उन फोन्स को बनाने वाली मशीनों के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं. हाल ही में चीन ने कई महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी मिनरल्स के एक्सपोर्ट को सीमित कर दिया है. इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में समस्या बढ़ गई है. 
ICEA का कहना है कि भारत की यह दूसरे देश पर डिपेंडेंसी एक रणनीतिक कमजोरी है. अगर इन मशीनों के आयात पर भारी टैक्स जो अभी 7.5% से 20% लग रहा है बढ़ता जाएगा तो भारत में फोन बनाना महंगा होता जाएगा.

बजट 2026 से क्या चाहती हैं कंपनियां? 

मशीनों पर 0 ड्यूटी 
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि बजट 2025-26 में कई मशीनों पर छूट दी गई थी लेकिन मोबाइल और लिथियम सेल बनाने वाली कई स्पेशलाइज्ड मशीनें अभी भी उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. ये मशीनें भारत में नहीं बनतीं इसलिए इन्हें दूसरे देश में मंगवाना मजबूरी है. कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि इन सभी असेंबली और सब-असेंबली मशीनों पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दिया जाए.

डिस्प्ले और स्क्रीन के लिए ये है मांग
आज के समय में फोन से लेकर कार के डैशबोर्ड तक हर जगह डिस्प्ले का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है. ICEA ने इसको लेकर सिफारिश की है कि तैयार डिस्प्ले असेंबली पर 15% ड्यूटी लगाई जाए लेकिन उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल से टैक्स हटा लिया जाए. इससे डिस्प्ले की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.

PCBA और वियरेबल्स पर राहत
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का माइंड माना जाता है उस पर ड्यूटी 15% से कम कर 10% करने की मांग की गई है. इसके साथ ही हेडफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से कम कर 15% करने का सुझाव दिया गया है. इससे विदेशी ब्रांड्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी भारतीय बाजार में कीमत कम हो सकती है.

आखिर क्यों जरूरी है यह राहत?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सिर्फ अब अपने लिए ही नहीं फोन बना रहा है, बल्कि इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है. अगर मैन्युफैक्चरिंग मशीनों और पार्ट्स पर टैक्स कम हो जाता है तो भारत में प्रोडक्शन की लागत भी कम हो जाएगी. इससे भारत में बने फोन्स दुनियाभर के स्मार्टफोन के मार्केट में वियतनाम और चीन को कड़ी टक्कर दे पाएंगे.

इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही साथ स्मार्टफोन्स के लिए लिथियम-आयन बैटरी बहुत महत्वपूर्ण है. चीन ने बैटरी मटेरियल्स पर जो कंट्रोल लगाया है उससे बचने के लिए भारत को अपनी खुद की बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तेजी से लगानी होंगी. टैक्स में छूट मिलने से ये यूनिट्स जल्दी और कम लागत में शुरू हो सकेंगी.

अगर टैक्स में छूट मिल जाती है और मशीनों का सेटअप सस्ता हो जाएगा तो कंपनियां भारत में अपनी नई यूनिट्स खोलेंगी. इससे न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों के लिए, बल्कि असेंबली लाइन पर काम करने वाले लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

ये भी पढे़ंः डिब्बा Sony का, मशीनरी चीन की! टीवी मार्केट में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर, अब बदल जाएगा..

क्या सस्ता हो जाएगा स्मार्टफोन?
अगर वित्त मंत्री इन सिफारिशों को बजट में शामिल करती हैं तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा. PCBA और डिस्प्ले के पार्ट्स पर ड्यूटी कम होने से स्मार्टफोन की कीमतों में 2% से 5% तक की गिरावट आ सकती है. वहीं, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ ईयरबड्स की कीमतों में भी बड़ी कमी हो सकती है.

ये भी पढे़ंः Meta ने भारत के लिए की भविष्यवाणी: यूरोप की नकल नहीं, अपना रास्ता खुद बनाएगा India

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

