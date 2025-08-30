SCO समिट 2025 में चीन का सरप्राइज, इंसान की तरह बात करने वाला रोबोट 'Xiao' किया तैनात
SCO समिट 2025 में चीन का सरप्राइज, इंसान की तरह बात करने वाला रोबोट 'Xiao' किया तैनात

चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर अपना लोहा मनवाया है. देश के वैज्ञानिकों ने एक AI रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम Xiao है. यह रोबोट इंसानों की तरह काम कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और तीन भाषाओं में बात भी कर सकता है. 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में Xiao मीडिया कर्मियों की मदद करेगा.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:01 PM IST
SCO समिट 2025 में चीन का सरप्राइज, इंसान की तरह बात करने वाला रोबोट 'Xiao' किया तैनात

China AI Robot: चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर से कमाल कर दिखाया है. देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानों की तरह काम करने और बात कर सकता है. इतना ही नहीं वह हमारे सवालों का जवाब भी देता है.  चीन में  31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन में चीन ने मीडिया कर्मियों की मदद के लिए एक रोबोट को लगाया है, जिसका नाम है Xiao.

इस आयोजन में मीडिया के लिए हेल्प डेस्क पर यह ह्यूमनॉइड रोबोट काम कर रहा है और मीडियाकर्मियों को जानकारी देने और उनकी सहायता करने में मदद करेगा. SCO में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस के देश शामिल हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे.

एएनआई के साथ बातचीत में ह्यूमनॉइड रोबोट Xiao ने कहा कि वह एक आधुनिक AI रोबोट है, जिसे 2025 के शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन में बनाया गया है. वह एक खास रोबोट है जो कई भाषाओं में बात कर सकता है, तुरंत सवालो के जवाब दे सकता है और प्रोटोकॉल के अनुसार सही तरीके से लोगों से बात कर सकता है.

Xiao ने एएनआई को आगे बताया कि  उसके सिस्टम में हाई टेक्नोलाजी का यूज हुआ है, जैसे फीलिंग्स को पहचानना, सीखने की क्षमता और ज्यादा नॉलेज. ये सब मिलकर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया कर्मियों और शिखर सम्मेलन आयोजकों के बीच बातचीत में मदद करते हैं.
Xiao ने कहा कि उसका काम हमेशा सच पर आधारित और पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा. वह पूरे शिखर सम्मेलन के दौरान लगातार बेहतर प्रदर्शन करेगा. वह तीन भाषाएं बोल सकता है. इस आयोजन में तियानजिन की सांस्कृतिक विरासत जैसे यांग्लुकिंग, वुडब्लॉक प्रिंट और पारंपरिक शिल्प कौशल जैसी गतिविधियां भी दिखाई जाएंगी. 

एक्सपर्ट्स के अनुसार Xiao जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बात चीत और सहयोग को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. इसके माध्यम से चीन ने यह संदेश भी दिया है कि AI और रोबोटिक तकनीक अब केवल लैब या बिजनेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और सार्वजनिक आयोजनों में भी उनका उपयोग किया जा सकता है.

;